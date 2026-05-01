'Cehennem Necati' suç örgütüne operasyon: 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu
'Cehennem Necati' olarak tanınan Coşkun Necati Arabacı'nın elebaşılığını yaptığı suç örgütüne operasyon düzenlendi. Örgütün 780 milyon liralık mal varlığına el... 01.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-01T10:47+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/cehennem-melekleri-lideri-necati-arabaci-icin-istenen-ceza-belli-oldu-1103106963.html
coşkun necati arabacı, cehennem melekleri (hells angels), i̇stanbul emniyet müdürlüğü, operasyon
'Cehennem Necati' suç örgütüne operasyon: 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu
10:40 01.05.2026 (güncellendi: 10:47 01.05.2026)
'Cehennem Necati' olarak tanınan Coşkun Necati Arabacı'nın elebaşılığını yaptığı suç örgütüne operasyon düzenlendi. Örgütün 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu.
İstanbul merkezli 3 ilde 'Cehennem Necati' olarak tanınan Coşkun Necati Arabacı'nın elebaşılığını yaptığı suç örgütüne operasyon düzenlendi. 5 kişi gözaltına alınırken suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu. Cehennem Melekleri" (Hells Angels) suç örgütü lideri olduğu belirtilen Necati Coşkun Arabacı, Ekim 2025'te İzmir'de düzenlenen operasyonla yakalanıp tutuklanmıştı.
Birçok suça karıştıkları tespit edildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, elebaşılığını Coşkun Necati Arabacı'nın yaptığı suç örgütünün uyuşturucu ticaretinden kaynaklanan anlaşmazlıklarda işkence ve kasten öldürme gibi suçlara karıştıklarını tespit etti.
8 şirketteki ortaklık payına el konuldu
Örgüte maddi menfaat sağlamak amacıyla düzenli olarak para toplayan ve bu gelirleri örgütsel faaliyetlerde kullanan zanlıların kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, İstanbul, İzmir ve Tunceli'de eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 5 şüpheli yakalanırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 22 taşınmaz, 7 motorlu araç ve 8 şirket ile ortaklık payı olmak üzere yaklaşık 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.