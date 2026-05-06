Ünlü yapımcı Erol Köse'nin kızı mirası reddetti
İstanbul'da 16'ıncı kattaki evinden düşerek yaşamını yitiren ünlü yapımcı Erol Köse'nin kızı, mirasın reddi davası açtı. 06.05.2026, Sputnik Türkiye
10:45 06.05.2026
İstanbul'da 16'ıncı kattaki evinden düşerek yaşamını yitiren ünlü yapımcı Erol Köse'nin kızı, mirasın reddi davası açtı.
Yapımcı Erol Köse'nin kızı Dijan Nazlan Köse, babasından kendisine kalan mirası kayıtsız ve şartsız olarak reddettiği gerekçesiyle 'mirasın reddi' davası açtı

Evinin camından düşerek hayatını kaybetti

Yapımcı Erol Köse, 23 Mart 2026'da 16'ncı kattaki evinden düşerek yaşamını yitirmişti. 61 yaşında hayata vedan eden Köse'nin bir süredir sağlık sorunları yaşadığı ve yaklaşık üç aydır evinden çıkmadığı öğrenilmişti. Hürriyet'in haberine göre, Köse'nin tek mirasçısı kızı Dijan Nazlan Köse, babasından kendisine kalan mirası kayıtsız ve şartsız olarak reddettiği gerekçesiyle 'mirasın reddi' davası açtı.

Kayıtsız ve şartsız reddetti

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sunulan davanın dilekçesinde, "Müvekkil babası Erol Köse'den kendisine intikal eden mirası kayıtsız ve şartsız olarak reddetmektedir. Mirasçılık sıfatı ve terekeye ilişkin tüm hak ve yükümlülükler müvekkil yönünden sona ermiştir" denildi.
Öte yandan Erol Köse, vefat etmeden kısa bir süre önce eserlerinin telif haklarını kızına devretmişti.
