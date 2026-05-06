https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/unlu-yapimci-erol-kosenin-kizi-mirasi-reddetti-1105526557.html

Ünlü yapımcı Erol Köse'nin kızı mirası reddetti

Ünlü yapımcı Erol Köse'nin kızı mirası reddetti

Sputnik Türkiye

İstanbul'da 16'ıncı kattaki evinden düşerek yaşamını yitiren ünlü yapımcı Erol Köse'nin kızı, mirasın reddi davası açtı. 06.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-06T10:45+0300

2026-05-06T10:45+0300

2026-05-06T10:45+0300

yaşam

erol köse

miras

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/10/1063494638_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_ab6ef0be73a50ffd98c152d4ff5af799.jpg

Yapımcı Erol Köse'nin kızı Dijan Nazlan Köse, babasından kendisine kalan mirası kayıtsız ve şartsız olarak reddettiği gerekçesiyle 'mirasın reddi' davası açtıEvinin camından düşerek hayatını kaybettiYapımcı Erol Köse, 23 Mart 2026'da 16'ncı kattaki evinden düşerek yaşamını yitirmişti. 61 yaşında hayata vedan eden Köse'nin bir süredir sağlık sorunları yaşadığı ve yaklaşık üç aydır evinden çıkmadığı öğrenilmişti. Hürriyet'in haberine göre, Köse'nin tek mirasçısı kızı Dijan Nazlan Köse, babasından kendisine kalan mirası kayıtsız ve şartsız olarak reddettiği gerekçesiyle 'mirasın reddi' davası açtı.Kayıtsız ve şartsız reddettiİstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sunulan davanın dilekçesinde, "Müvekkil babası Erol Köse'den kendisine intikal eden mirası kayıtsız ve şartsız olarak reddetmektedir. Mirasçılık sıfatı ve terekeye ilişkin tüm hak ve yükümlülükler müvekkil yönünden sona ermiştir" denildi.Öte yandan Erol Köse, vefat etmeden kısa bir süre önce eserlerinin telif haklarını kızına devretmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260323/unlu-yapimci-erol-kose-hayatini-kaybetti-1104440911.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

erol köse, miras