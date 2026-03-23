Ünlü yapımcı Erol Köse hayatını kaybetti: Savcılık soruşturma başlattı
Ünlü yapımcı Erol Köse, 16. kattaki evinden düşerek hayatını kaybetti 23.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-23T16:20+0300
2026-03-23T16:38+0300
Ünlü yapımcı Erol Köse, Sarıyer Maslak’ta 16. kattaki evinden düşerek hayatını kaybetti. Yapımcı Erol Köse’nin hayatını kaybetmesine ilişkin olayla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen soruşturma başlattığını açıkladı. Başsavcılık, yapılacak soruşturma ve otopsi işlemleri sonucunda ayrıntılı olarak bilgi verileceğini belirtti.Erol Köse Kimdir?1965 yılında doğan Erol Köse, Türkiye'nin en tanınmış müzik yapımcılarından biriydi. Müzik hayatına Komedi Dans Üçlüsü adlı grubun üyesi olarak başlayan Köse, sekiz yıl boyunca grupla sahne performansları ve albüm çalışmaları gerçekleştirdi.Deniz Arcak'ın albüm teklifiyle yapımcılığa adım atan Köse, 2000'li yıllarda bu kariyerini pekiştirdi. Tarkan, Gülşen ve Sertab Erener gibi dönemin en popüler sanatçılarıyla projelerde yer aldı. Genç sanatçılar için albüm prodüksiyonları yaparak Türk müzik sektörüne önemli katkılarda bulunan Köse, aynı zamanda doktor unvanına da sahipti.Erol Köse 61 yaşında hayata veda etti.
16:20 23.03.2026 (güncellendi: 16:38 23.03.2026)
