Ünlü sanatçı Mehmet Taneri hayatını kaybetti

06.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-06T14:52+0300

Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Mehmet Taneri, 86 yaşında hayatını kaybetti.“Bir Zamanlar”, “Sen Sen Sen” ve “Seni Sevmek” adlı eserleriyle hafızalarda yer eden sanatçının vefatı sanat camiasını yasa boğdu.Vefat haberini Ali Kocatepe duyurduSanatçı Ali Kocatepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Mehmet Taneri’nin vefat haberini duyurdu.Kocatepe paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"1960’ların sonlarında tanışmıştık Mehmet Taneri ile. 1960 ve 1970’lerde ünlü pop müzik sanatçılarımızdandı. 1990’ların başında Sultanköy’de komşu olduk. Kızları Nükhet ile kızımız İlkyaz Kocatepe birlikte büyüdü. İki aile çok yakındık. Akşam vefat haberini aldık. Başımız sağ olsun."Ünlü sanatçının cenazesi, yarın öğle vakti Zincirlikuyu Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.1960’lı yıllarda müzik dünyasına adım attı1940 yılında dünyaya gelen Mehmet Taneri, Türk pop müziğinin erken dönemine adını yazdıran sanatçılar arasında yer aldı.Sanat hayatına 1966 yılında Selim Özer Orkestrası’nda vokalist olarak başlayan Taneri, aynı yıl “Her Yerde Kar Var” plağını doldurdu.Daha sonra Durul Gence Orkestrası’na katılan sanatçı, 1968 yılında “Sen Sen Sen” plağıyla dikkat çekti.1969’da ise Doruk Onatkut Orkestrası ile çalışarak “Seni Sevmek” ve “Ben Sevilmeyi Bilmezdim” eserlerini müzikseverlerle buluşturdu.Solo kariyeriyle büyük çıkış yaptı1969 yılında solo kariyerine başlayan Mehmet Taneri;Başarılı sanatçı, 1972 yılında Oğuz Gözen’in yazıp yönettiği “Hayal Uçurumu” filminde başrol oynayarak sinema kariyerine de adım attı.Türk Pop müziğinde i̇z bıraktı1970 yılında Hey Dergisi okuyucuları tarafından belirlenen “Yılın Erkek Sanatçıları” listesinde yer alan Mehmet Taneri, Türk pop müziğinin unutulmaz isimleri arasında gösteriliyordu.

