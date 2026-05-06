Ukrayna ordusu Kırım’ın Canköy kentine İHA’larla saldırdı: 5 sivil hayatını kaybetti
Rusya'ya bağlı Kırım Cumhuriyeti Başkanı Sergey Aksyonov, Canköy kentinin insansız hava aracı (İHA) saldırısına hedef olduğunu, saldırı sonucu 5 sivilin... 06.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-06T00:32+0300
Kırım Cumhuriyeti Başkanı Sergey Aksyonov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun Kırım’ın Canköy kentine düzenlenlediği İHA saldırısında 5 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı.Aksyonov, “Maalesef, düşman İHA’larının Canköy’e düzenlediği saldırı sonucunda siviller arasında can kayıpları var; beş kişi hayatını kaybetti. Ailelerine ve yakınlarına en içten taziye ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Devlet kurumları tarafından gerekli tüm yardım ve destek sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.Olay yerinde ilgili acil durum ve teknik ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
