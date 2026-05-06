https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/ukrayna-ordusu-kirimin-cankoy-kentine-ihalarla-saldirdi-5-sivil-hayatini-kaybetti-1105520064.html

Ukrayna ordusu Kırım’ın Canköy kentine İHA’larla saldırdı: 5 sivil hayatını kaybetti

Ukrayna ordusu Kırım’ın Canköy kentine İHA’larla saldırdı: 5 sivil hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Rusya’ya bağlı Kırım Cumhuriyeti Başkanı Sergey Aksyonov, Canköy kentinin insansız hava aracı (İHA) saldırısına hedef olduğunu, saldırı sonucu 5 sivilin... 06.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-06T00:32+0300

2026-05-06T00:32+0300

2026-05-06T00:32+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

kırım cumhuriyeti

ukrayna ordusu

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

saldırı

ukrayna

telegram

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/06/1059597424_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2d2b3491302a6259aa607056add79099.jpg

Kırım Cumhuriyeti Başkanı Sergey Aksyonov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun Kırım’ın Canköy kentine düzenlenlediği İHA saldırısında 5 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı.Aksyonov, “Maalesef, düşman İHA’larının Canköy’e düzenlediği saldırı sonucunda siviller arasında can kayıpları var; beş kişi hayatını kaybetti. Ailelerine ve yakınlarına en içten taziye ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Devlet kurumları tarafından gerekli tüm yardım ve destek sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.Olay yerinde ilgili acil durum ve teknik ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260505/ukrayna-ihalari-sivilleri-vurmaya-devam-ediyor-belgorod-bolgesinde-bir-kadin-oldu-1105506959.html

rusya

kırım cumhuriyeti

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, kırım cumhuriyeti, ukrayna ordusu, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı, ukrayna, telegram