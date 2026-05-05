Ukrayna İHA’ları sivilleri vurmaya devam ediyor: Belgorod Bölgesinde bir kadın öldü
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nde, Ukrayna ordusunun insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırıda bir sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. 05.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-05T14:46+0300
ukrayna, ukrayna ordusu, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), terör, terör saldırısı, sivil kayıplar, sivil can kaybı, rusya, belgorod, vyaçeslav gladkov, şebekino
14:41 05.05.2026 (güncellendi: 14:46 05.05.2026)
Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nde, Ukrayna ordusunun insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırıda bir sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, sosyal medya paylaşımında, Ukrayna ordusunun Şebekino şehrine İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Gladkov, “Ukrayna ordusunun yeni kasıtlı saldırısı bir sivilin canına mal oldu… Şebekino'da, müstakil bir evin yakınında gerçekleşen FPV-dron saldırısında bir kadın öldürüldü… Kadın, ambulans ekibi gelmeden önce hayatını kaybetti” diye yazdı.
Ayrıca çok katlı bir apartmanın da vurulduğunu bildiren Vali, bir dairede büyük hasarın meydana geldiğini, apartmanın ön cephesinin de zarar gördüğünü belirtti.
Belgorod şehrinde de İHA’nın bir otoparka isabet etmesi sonucu 14 otomobil hasar aldı.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın farklı bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus ordusu bu karşılık olarak Ukrayna topraklarındaki askeri hedeflere hassas silahlarla saldırılar düzenliyor.