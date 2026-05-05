Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260505/ukrayna-ihalari-sivilleri-vurmaya-devam-ediyor-belgorod-bolgesinde-bir-kadin-oldu-1105506959.html
Ukrayna İHA’ları sivilleri vurmaya devam ediyor: Belgorod Bölgesinde bir kadın öldü
Ukrayna İHA’ları sivilleri vurmaya devam ediyor: Belgorod Bölgesinde bir kadın öldü
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nde, Ukrayna ordusunun insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırıda bir sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. 05.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-05T14:41+0300
2026-05-05T14:46+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
ukrayna ordusu
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
terör
terör saldırısı
sivil kayıplar
sivil can kaybı
rusya
belgorod
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/05/1105506818_0:213:2886:1836_1920x0_80_0_0_2bfc2b63cd89d5022efb62c1ff3039b1.jpg
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, sosyal medya paylaşımında, Ukrayna ordusunun Şebekino şehrine İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu.Gladkov, “Ukrayna ordusunun yeni kasıtlı saldırısı bir sivilin canına mal oldu… Şebekino'da, müstakil bir evin yakınında gerçekleşen FPV-dron saldırısında bir kadın öldürüldü… Kadın, ambulans ekibi gelmeden önce hayatını kaybetti” diye yazdı.Ayrıca çok katlı bir apartmanın da vurulduğunu bildiren Vali, bir dairede büyük hasarın meydana geldiğini, apartmanın ön cephesinin de zarar gördüğünü belirtti.Belgorod şehrinde de İHA’nın bir otoparka isabet etmesi sonucu 14 otomobil hasar aldı.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın farklı bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus ordusu bu karşılık olarak Ukrayna topraklarındaki askeri hedeflere hassas silahlarla saldırılar düzenliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260505/rusyadaki-sivil-hedeflere-yonelik-saldirilara-karsilik-verildi-ukraynada-askeri-hedefler-vuruldu-1105502129.html
ukrayna
rusya
belgorod
şebekino
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/05/1105506818_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_0ca9ac145ec69d70b6b6e23937342229.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna, ukrayna ordusu, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), terör, terör saldırısı, sivil kayıplar, sivil can kaybı, rusya, belgorod, vyaçeslav gladkov, şebekino
ukrayna, ukrayna ordusu, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), terör, terör saldırısı, sivil kayıplar, sivil can kaybı, rusya, belgorod, vyaçeslav gladkov, şebekino

Ukrayna İHA’ları sivilleri vurmaya devam ediyor: Belgorod Bölgesinde bir kadın öldü

14:41 05.05.2026 (güncellendi: 14:46 05.05.2026)
© Sputnik / Natalia Seliverstova / Multimedya arşivine gidinАвтомобиль скорой медицинской помощи на дороге
Автомобиль скорой медицинской помощи на дороге - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2026
© Sputnik / Natalia Seliverstova
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nde, Ukrayna ordusunun insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırıda bir sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, sosyal medya paylaşımında, Ukrayna ordusunun Şebekino şehrine İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Gladkov, “Ukrayna ordusunun yeni kasıtlı saldırısı bir sivilin canına mal oldu… Şebekino'da, müstakil bir evin yakınında gerçekleşen FPV-dron saldırısında bir kadın öldürüldü… Kadın, ambulans ekibi gelmeden önce hayatını kaybetti” diye yazdı.
Ayrıca çok katlı bir apartmanın da vurulduğunu bildiren Vali, bir dairede büyük hasarın meydana geldiğini, apartmanın ön cephesinin de zarar gördüğünü belirtti.
Belgorod şehrinde de İHA’nın bir otoparka isabet etmesi sonucu 14 otomobil hasar aldı.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın farklı bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus ordusu bu karşılık olarak Ukrayna topraklarındaki askeri hedeflere hassas silahlarla saldırılar düzenliyor.
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya’daki sivil hedeflere yönelik saldırılara karşılık verildi: Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu
12:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала