Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize kalktı
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Diplomatik ve Hususi Pasaport Hamillerinin... 06.05.2026, Sputnik Türkiye
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Diplomatik ve Hususi Pasaport Hamillerinin Vize Yükümlülüğünden Karşılıklı Olarak Muaf Tutulmasına İlişkin Anlaşma' imzalandı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Üçüncü Toplantısı sonrasında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Diplomatik ve Hususi Pasaport Hamillerinin Vize Yükümlülüğünden Karşılıklı Olarak Muaf Tutulmasına İlişkin Anlaşma"ya imza attı.
Hakan Fidan ve Suudi mevkidaşı Prens Faysal bin Ferhan’ın Ankara'daki görüşmesinde, iki ülke vatandaşlarına karşılıklı vize muafiyeti sağlayacak anlaşmanın imzalanması bekleniyordu.
Dün Reuters'ın Türk diplomatik kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre, yarın Ankara’da gerçekleştirilecek üst düzey temaslar sırasında vize muafiyeti anlaşmasının imzalanması planlandığı aktarılmıştı.
Reuters'a konuşan Türk bir yetkili, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suudi mevkidaşı Prens Faysal bin Ferhan’ın Ankara’da Türkiye-Suudi Koordinasyon Konseyi toplantısına başkanlık edeceğini belirtti.
Hangi pasaport sahiplerini kapsıyor?
Görüşmelerin en kritik gündem maddesi olan vize serbestisi anlaşmasının hem umuma mahsus (bordo) hem de diplomatik pasaport sahiplerini kapsaması öngörülüyor.
Diplomatik kaynaklar, Bakan Fidan’ın görüşmede "Ortadoğu’daki sorunların çözümünde bölgesel sahiplenme ilkesini tekrar vurgulayacağını" belirtti.