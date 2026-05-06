İran Devrim Muhafızları: Tehditlerin sona ermesiyle Hürmüz’de güvenli geçiş mümkün olacak
İran Devrim Muhafızları Donanması, ABD'den gelen tehditlerin sona ermesiyle birlikte Hürmüz Boğazı’nda güvenli ve istikrarlı geçişin sağlanabileceğini... 06.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-06T14:30+0300
İran Devrim Muhafızları Donanması, Hürmüz Boğazı’nda deniz trafiğine ilişkin yeni bir açıklama yaptı.İran devlet medyasına yansıyan açıklamada, “saldırganlardan kaynaklanan tehditlerin sona ermesi” ve alınan yeni önlemler doğrultusunda Hürmüz Boğazı üzerinden geçişlerin artık güvenli ve istikrarlı şekilde yapılabileceği ifade edildi.Açıklamada ayrıca, Basra Körfezi ve Umman Körfezi’nde faaliyet gösteren gemi kaptanları ve armatörlere teşekkür edildi. İran tarafı, söz konusu gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerde İran düzenlemelerine uyum göstermesinin sürece katkı sağladığını belirtti.Öte yandan Pakistan Dışişleri Bakanı tarafından yapılan açıklamada ABD-İran arasındaki ateşkesin savaşı kalıcı bir şekilde sona ermesini sağlamak için çaba gösterdiklerini belirtti.
