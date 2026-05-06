Rubio 'Destansı Öfke Operasyonu bitti' demişti, Trump: 'Özgürlük Projesi' durduruldu
ABD Başkanı Donald Trump, 'Özgürlük Projesi'nin 'kısa bir süreliğine durdurulması konusunda' karşılıklı mutabakata varıldığını açıkladı. 06.05.2026, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda kalan tarafsız ülkelere ait gemileri kurtarmak olarak açıklanan Özgürlük Projesinin durdurulduğunu açıkladı.
Truth Social üzerinden paylaşımda bulunan Trump, Pakistan ve diğer ülkelerin talebi üzerine karşılıklı mutabakata varıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
Pakistan ve diğer ülkelerin talebi üzerine, İran’a karşı yürütülen harekat sırasında elde ettiğimiz büyük askeri başarı ve ayrıca İran temsilcileriyle kapsamlı ve nihai bir anlaşma yönünde önemli ilerleme kaydedilmiş olması nedeniyle, abluka tamamen yürürlükte kalmaya devam edecek olsa da, Özgürlük Projesi (Hürmüz Boğazı'nda kalan tarafsız ülkelere ait gemileri kurtarma) anlaşmanın tamamlanıp imzalanıp imzalanamayacağını görmek amacıyla kısa bir süreliğine durdurulması konusunda karşılıklı mutabakata vardık.
Bir kaç saat öncesinde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 'Destansı Öfke operasyonunun sona erdiğini' bildirerek, 'Özgürlük Projesi'nin devam ettiğini bildirmişti.