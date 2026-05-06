Trump 'Özgürlük Projesi'ni durdurdu: İran medyasından 'başarısızlık' değerlendirmesi

Sputnik Türkiye

İran basını, Trump'ın 'Özgürlük Projesi'ni durdurduğu açıklamasını 'başarısızlık' olarak değerlendirdi. ABD Başkanı, dün yaptığı açıklamasında Hürmüz'de kalan... 06.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-06T09:30+0300

İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansı, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Özgürlük Projesi'nin durdurulduğunu açıklamasının ardından konuya ilişkin haberini "Trump geri adım attı, sözde 'Özgürlük Projesi' durduruldu" başlığıyla verdi.Haberde, Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirdiği 'Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulması yönündeki açıklamasını "başarısızlık" olarak nitelendirdi.Trump'ın Özgürlük Projesi'nin askıya alındığını duyurmasının "ABD'nin Hürmüz Boğazı sorunuyla başa çıkmadaki başarısızlıklarının devamı niteliğinde" bir adım olarak değerlendirildiği haberde, "Trump, planının başarısızlığını bir şekilde örtbas etmeye çalışırken, her zamanki yanlış iddialarını bir araya getirdi." ifadesine yer verildi.Fars haber ajansı da Trump'ın açıklamasına ilişkin, "Trump, Özgürlük Projesi'ni durdurarak bir daha geri adım attı" başlığını kullandı. Bu haberde, Trump'ın planı geçici olarak durdurma açıklaması "İran'dan yapılan kesin uyarılar karşısında" verilmiş bir karar olarak yorumlandı.Trump'ın 'Özgürlük Projesi' nedir?Trump, 4 Mayıs itibarıyla, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin, boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıklamış ve buna "Özgürlük Projesi" adını vermişti.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasından ötürü Körfez bölgesinde 87 farklı ülkeden yaklaşık 23 bin sivilin kurtarılması için "Özgürlük Projesi" adlı operasyonu başlattıklarını savunmuştu.Trump, dün Truth Social üzerinden yaptığı açıklamasında, iki ülke arasında arabuluculuk yapan Pakistan ve diğer ülkelerin talebi üzerine karşılıklı mutabakata varıldığını belirterek, projenin 'kısa bir süreliğine' durdurulduğunu açıkladı.Trump'ın açıklamasından birkaç saat önce, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 'Destansı Öfke operasyonunun sona erdiğini' bildirerek, 'Özgürlük Projesi'nin devam ettiğini bildirmişti.

