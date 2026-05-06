Teknoloji devlerinde büyük işten çıkarma dalgası: 80 bin kişi işsiz kaldı

Teknoloji sektöründe 2026 yılı sert bir küçülme dalgasıyla başladı. Yılın ilk üç ayında dünya genelinde 86 teknoloji şirketi toplamda 80 binden fazla... 06.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-06T13:07+0300

Teknoloji şirketleri, 2026 yılına büyük işten çıkarmalarla başladı. Şirketler işten çıkarmaların nedeni olarak yapay zekayı (AI washing) gösterse de sektör uzmanları ve yatırımcılar, asıl sorunun pandemi dönemindeki kontrolsüz büyüme ve artan maliyetler olduğunu savunuyor. Dünya genelinde aralarında Microsoft gibi devlerin de bulunduğu 86 teknoloji şirketi, 2026’nın ilk çeyreğinde 80 binden fazla kişiyi işten çıkarttı. Geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 30 bin kişinin işten çıkarıldığı düşünüldüğünde, sektördeki daralmanın boyutu dikkat çekici seviyeye ulaştı.Birçok şirket yönetimi bu küçülmenin arkasında yapay zekâ dönüşümünü gerekçe gösterirken, sektör temsilcileri ve uzmanlar, farklı bir tabloya işaret ediyor. Özellikle son dönemde teknoloji dünyasında sıkça kullanılan “AI washing” kavramı, şirketlerin finansal sorunlarını yapay zekâ bahanesiyle perdelediği eleştirilerini gündeme taşıdı.'Yapay zeka günah keçisi yapılıyor'Mart ayında ABD’de gerçekleşen işten çıkarmaların dörtte birinde gerekçe olarak yapay zekâ gösterildi. Ancak Sam Altman dahil birçok önemli isim, şirketlerin bu söylemi bilinçli şekilde kullandığını savunuyor.Sektörde dikkat çeken açıklamalardan biri de Tim Sweeney’den geldi. Epic Games’te binin üzerinde çalışan işten çıkarılırken Sweeney, kararın yapay zekâ ile bağlantılı olmadığını açık şekilde ifade etti.Pandemi sonrası ağır faturaUzmanlara göre bugün yaşanan işten çıkarma dalgasının temelinde pandemi dönemindeki agresif büyüme stratejileri yer alıyor. Düşük faiz ortamında hızla büyüyen teknoloji şirketleri, kısa sürede dev kadrolar oluşturdu. Ancak küresel ekonomide faiz oranlarının yükselmesiyle birlikte şirketlerin maliyet baskısı arttı ve yeniden yapılanma süreci başladı.Ünlü yatırımcı Marc Andreessen, teknoloji şirketlerinin önemli bölümünün halen ihtiyaç fazlası personel çalıştırdığını savunuyor. Andreessen’e göre bazı büyük firmalar yüzde 25 ila yüzde 75 arasında değişen oranlarda “şişkin” kadrolara sahip.

microsoft, sam altman, işten çıkarma, ai washing