Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/video-oyun-sirketi-ebayi-satin-almak-icin-55-milyar-dolarlik-rekor-bir-teklif-yapti-1105473549.html
Video oyun şirketi eBay'i satın almak için 55 milyar dolarlık rekor bir teklif yaptı
Video oyun şirketi eBay'i satın almak için 55 milyar dolarlık rekor bir teklif yaptı
Sputnik Türkiye
Video oyun perakende zinciri GameStop, e-ticaret firması eBay'i satın almak için 55,5 milyar dolarlık beklenmedik bir teklif yaptı. 04.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-04T12:28+0300
2026-05-04T12:28+0300
ekonomi̇
ebay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103688/01/1036880141_0:81:5184:2997_1920x0_80_0_0_9b9c5cd0ea75f559dd293840985acd5a.jpg
GameStop'un Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, yapılan 55.5 milyar dolarlık teklifin içinde eBay'in hisse başına değerini 125 dolar olarak belirlendi. Teklifteki hisse değeri, sanal pazar şirketi eBay'in Cuma günü New York borsasının kapanışındaki hisse değerinden 20 dolar daha fazla olduğu görüldü.GameStop'un CEO'su Ryan Cohen, eBay yönetim kurulunun teklifi reddetmesi durumunda, teklifi doğrudan hissedarlara sunmaya hazır olduğunu söyledi.Cohen, eBay'e yazdığı bir mektupta, anlaşmanın tamamlanmasından sonraki bir yıl içinde şirkette 2 milyar dolarlık maliyet tasarrufu sağlamayı planladığını da belirtti. Basına yansıyan anlaşmaya göre, Cohen yeni şirketin CEO'su olacak ve "maaş, nakit ikramiye veya yüklü bir tazminat almayacak" ve "sadece birleşmiş şirketin performansına göre ücretlendirilecek."Şu anda yaklaşık 11,9 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olan GameStop, önerilen maliyet kesintilerinin büyük çoğunluğu, eBay'in satış ve pazarlama operasyonunda olacak.Cuma günü olası teklif haberi ortaya çıktığında eBay hisseleri piyasa kapanışından sonraki işlemlerde yüzde 13'ten fazla yükselirken, GameStop hisseleri de yaklaşık yüzde 4 oranında artış gösterdi.eBay'in son durumu1995 yılında sanal bir pazar yeri olarak kurulan eBay'in şu anda 136 milyon kullanıcısı var.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260503/amerikan-havayolu-sirketi-spirit-airlines-iflas-etti-artan-petrol-fiyatlarina-dayanamadi-1105455193.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103688/01/1036880141_0:0:4608:3456_1920x0_80_0_0_2a4b71577ff7aa9c8b6470d8b898b773.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ebay
ebay

Video oyun şirketi eBay'i satın almak için 55 milyar dolarlık rekor bir teklif yaptı

12:28 04.05.2026
© AP Photo / Marcio Jose SanchezeBay
eBay - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2026
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Abone ol
Video oyun perakende zinciri GameStop, e-ticaret firması eBay'i satın almak için 55,5 milyar dolarlık beklenmedik bir teklif yaptı.
GameStop'un Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, yapılan 55.5 milyar dolarlık teklifin içinde eBay'in hisse başına değerini 125 dolar olarak belirlendi. Teklifteki hisse değeri, sanal pazar şirketi eBay'in Cuma günü New York borsasının kapanışındaki hisse değerinden 20 dolar daha fazla olduğu görüldü.
GameStop'un CEO'su Ryan Cohen, eBay yönetim kurulunun teklifi reddetmesi durumunda, teklifi doğrudan hissedarlara sunmaya hazır olduğunu söyledi.
Cohen, eBay'e yazdığı bir mektupta, anlaşmanın tamamlanmasından sonraki bir yıl içinde şirkette 2 milyar dolarlık maliyet tasarrufu sağlamayı planladığını da belirtti.
Basına yansıyan anlaşmaya göre, Cohen yeni şirketin CEO'su olacak ve "maaş, nakit ikramiye veya yüklü bir tazminat almayacak" ve "sadece birleşmiş şirketin performansına göre ücretlendirilecek."
Şu anda yaklaşık 11,9 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olan GameStop, önerilen maliyet kesintilerinin büyük çoğunluğu, eBay'in satış ve pazarlama operasyonunda olacak.
Cuma günü olası teklif haberi ortaya çıktığında eBay hisseleri piyasa kapanışından sonraki işlemlerde yüzde 13'ten fazla yükselirken, GameStop hisseleri de yaklaşık yüzde 4 oranında artış gösterdi.

eBay'in son durumu

1995 yılında sanal bir pazar yeri olarak kurulan eBay'in şu anda 136 milyon kullanıcısı var.
Spirit Airlines - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2026
EKONOMİ
Amerikan havayolu şirketi Spirit Airlines iflas etti: Artan petrol fiyatlarına dayanamadı
Dün, 12:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала