Video oyun şirketi eBay'i satın almak için 55 milyar dolarlık rekor bir teklif yaptı

Video oyun perakende zinciri GameStop, e-ticaret firması eBay'i satın almak için 55,5 milyar dolarlık beklenmedik bir teklif yaptı. 04.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-04T12:28+0300

GameStop'un Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, yapılan 55.5 milyar dolarlık teklifin içinde eBay'in hisse başına değerini 125 dolar olarak belirlendi. Teklifteki hisse değeri, sanal pazar şirketi eBay'in Cuma günü New York borsasının kapanışındaki hisse değerinden 20 dolar daha fazla olduğu görüldü.GameStop'un CEO'su Ryan Cohen, eBay yönetim kurulunun teklifi reddetmesi durumunda, teklifi doğrudan hissedarlara sunmaya hazır olduğunu söyledi.Cohen, eBay'e yazdığı bir mektupta, anlaşmanın tamamlanmasından sonraki bir yıl içinde şirkette 2 milyar dolarlık maliyet tasarrufu sağlamayı planladığını da belirtti. Basına yansıyan anlaşmaya göre, Cohen yeni şirketin CEO'su olacak ve "maaş, nakit ikramiye veya yüklü bir tazminat almayacak" ve "sadece birleşmiş şirketin performansına göre ücretlendirilecek."Şu anda yaklaşık 11,9 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olan GameStop, önerilen maliyet kesintilerinin büyük çoğunluğu, eBay'in satış ve pazarlama operasyonunda olacak.Cuma günü olası teklif haberi ortaya çıktığında eBay hisseleri piyasa kapanışından sonraki işlemlerde yüzde 13'ten fazla yükselirken, GameStop hisseleri de yaklaşık yüzde 4 oranında artış gösterdi.eBay'in son durumu1995 yılında sanal bir pazar yeri olarak kurulan eBay'in şu anda 136 milyon kullanıcısı var.

