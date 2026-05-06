Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/rusya-disisleri-ukrayna-konusunda-verimli-muzakerelere-acigiz-1105522248.html
Rusya Dışişleri: Ukrayna konusunda verimli müzakerelere açığız
Rusya Dışişleri: Ukrayna konusunda verimli müzakerelere açığız
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya’nın Ukrayna müzakerelerini reddetmediğini belirtti. 06.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-06T07:45+0300
2026-05-06T07:55+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
ukrayna
abd
müzakereler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/10/1081753748_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_ad36e7cc15f408c90ab6d28810c9af07.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e verdiği röportajda, Ukrayna müzakerelerindeki mevcut durumunu değerlendirdi.Zaharova, “Elbette, Rusya yönetiminin her zaman vurguladığı gibi, gerçek bir etki yaratacak, gerçek bir sonuç doğuracak müzakere sürecine ve temaslara açığız” ifadesini kullandı.ABD’nin Ukrayna müzakerelerinden sorumlu yetkililerin şimdi tamamen Ortadoğu'daki duruma odaklanmış durumda olduğunu söyleyen Rus diplomat, “Ancak tekrar ediyorum, biz ilan ettiğimiz sonucu elde etmeyi amaçlayan bir müzakere süreci, temaslar ve toplantılar yapma fikrinden vazgeçmedik” dedi.Rusya, Ukrayna'da barışçıl çözüme hazır olduğunu defalarca dile getirmişti. Ayrıca ABD'nin önerdiği barış planı görüşmelerine de katılan Moskova, Kiev rejiminin müzakereye istekli olmadığına dikkat çekmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın yalnızca uzun vadeli bir çözüm aradığını vurgulamıştı. Rus liderine göre, uzun vadeli çözüme ulaşmak ancak çatışmanın temel nedenleri ortadan kaldırıldıktan sonra mümkün olur. Bu nedenler arasında, NATO'nun genişlemesinden kaynaklanan ulusal güvenlik tehditleri ve Ukrayna'da Rusça konuşan nüfusa yönelik baskı yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/arakci-pekinde-mevkidasi-ile-gorusecek-1105520857.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/10/1081753748_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b129f26c086f7f8cedaa0482a22381b9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, abd, müzakereler
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, abd, müzakereler

Rusya Dışişleri: Ukrayna konusunda verimli müzakerelere açığız

07:45 06.05.2026 (güncellendi: 07:55 06.05.2026)
© Sputnik / Сергей БобылевMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya’nın Ukrayna müzakerelerini reddetmediğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e verdiği röportajda, Ukrayna müzakerelerindeki mevcut durumunu değerlendirdi.
Zaharova, “Elbette, Rusya yönetiminin her zaman vurguladığı gibi, gerçek bir etki yaratacak, gerçek bir sonuç doğuracak müzakere sürecine ve temaslara açığız” ifadesini kullandı.
ABD’nin Ukrayna müzakerelerinden sorumlu yetkililerin şimdi tamamen Ortadoğu'daki duruma odaklanmış durumda olduğunu söyleyen Rus diplomat, “Ancak tekrar ediyorum, biz ilan ettiğimiz sonucu elde etmeyi amaçlayan bir müzakere süreci, temaslar ve toplantılar yapma fikrinden vazgeçmedik” dedi.
Rusya, Ukrayna'da barışçıl çözüme hazır olduğunu defalarca dile getirmişti. Ayrıca ABD'nin önerdiği barış planı görüşmelerine de katılan Moskova, Kiev rejiminin müzakereye istekli olmadığına dikkat çekmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın yalnızca uzun vadeli bir çözüm aradığını vurgulamıştı. Rus liderine göre, uzun vadeli çözüme ulaşmak ancak çatışmanın temel nedenleri ortadan kaldırıldıktan sonra mümkün olur. Bu nedenler arasında, NATO'nun genişlemesinden kaynaklanan ulusal güvenlik tehditleri ve Ukrayna'da Rusça konuşan nüfusa yönelik baskı yer alıyor.
Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2026
DÜNYA
Arakçi Pekin'de: Mevkidaşı ile görüşecek
03:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала