Rusya Dışişleri: Ukrayna konusunda verimli müzakerelere açığız
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya'nın Ukrayna müzakerelerini reddetmediğini belirtti. 06.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-06T07:45+0300
07:45 06.05.2026 (güncellendi: 07:55 06.05.2026)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e verdiği röportajda, Ukrayna müzakerelerindeki mevcut durumunu değerlendirdi.
Zaharova, “Elbette, Rusya yönetiminin her zaman vurguladığı gibi, gerçek bir etki yaratacak, gerçek bir sonuç doğuracak müzakere sürecine ve temaslara açığız” ifadesini kullandı.
ABD’nin Ukrayna müzakerelerinden sorumlu yetkililerin şimdi tamamen Ortadoğu'daki duruma odaklanmış durumda olduğunu söyleyen Rus diplomat, “Ancak tekrar ediyorum, biz ilan ettiğimiz sonucu elde etmeyi amaçlayan bir müzakere süreci, temaslar ve toplantılar yapma fikrinden vazgeçmedik” dedi.
Rusya, Ukrayna'da barışçıl çözüme hazır olduğunu defalarca dile getirmişti. Ayrıca ABD'nin önerdiği barış planı görüşmelerine de katılan Moskova, Kiev rejiminin müzakereye istekli olmadığına dikkat çekmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın yalnızca uzun vadeli bir çözüm aradığını vurgulamıştı. Rus liderine göre, uzun vadeli çözüme ulaşmak ancak çatışmanın temel nedenleri ortadan kaldırıldıktan sonra mümkün olur. Bu nedenler arasında, NATO'nun genişlemesinden kaynaklanan ulusal güvenlik tehditleri ve Ukrayna'da Rusça konuşan nüfusa yönelik baskı yer alıyor.