Sıcaklıklar 5 derece artıyor: 4 bölgede yağış bekleniyor

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde sıcaklıklar yükselirken bugünkü hava durumu tahminlerine göre İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz... 06.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-06T07:02+0300

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 6 Mayıs hava durumu tahminlerine göre İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Çankırı ve Ordu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.Hava sıcaklığı güney, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.MARMARAParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.ÇANAKKALE – 22°C – Parçalı ve az bulutluİSTANBUL – 18°C – Parçalı ve az bulutluKIRKLARELİ – 25°C – Parçalı ve az bulutluSAKARYA – 20°C – Parçalı, yer yer çok bulutluEGEParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR – 15°C – Parçalı, yer yer çok bulutluDENİZLİ – 20°C – Parçalı, yer yer çok bulutluİZMİR – 23°C – Parçalı ve az bulutluMUĞLA – 21°C – Parçalı ve az bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA – 22°C – Parçalı ve az bulutluBURDUR – 18°C – Parçalı ve çok bulutluHATAY – 21°C – Parçalı ve çok bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıESKİŞEHİR – 14°C – Parçalı ve çok bulutluKONYA – 15°C – Parçalı ve çok bulutluNEVŞEHİR – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıDÜZCE – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlıKASTAMONU – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıZONGULDAK – 14°C – Parçalı ve çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıARTVİN – 13°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıSAMSUN – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlıTRABZON – 15°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA – 17°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN – 14°C – Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUÇok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıMARDİN – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlıSİİRT – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlıŞANLIURFA – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

