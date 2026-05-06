Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/sicakliklar-5-derece-artiyor-4-bolgede-yagis-bekleniyor-1105521076.html
Sıcaklıklar 5 derece artıyor: 4 bölgede yağış bekleniyor
Sıcaklıklar 5 derece artıyor: 4 bölgede yağış bekleniyor
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde sıcaklıklar yükselirken bugünkü hava durumu tahminlerine göre İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz... 06.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-06T07:02+0300
2026-05-06T07:02+0300
yaşam
hava durumu
hava durumu
bursa hava durumu
ankara hava durumu
bugün hava durumu
istanbul hava durumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/11/1067162671_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f41470483a823132cd6b76c1cc74b888.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 6 Mayıs hava durumu tahminlerine göre İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Çankırı ve Ordu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.Hava sıcaklığı güney, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.MARMARAParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.ÇANAKKALE – 22°C – Parçalı ve az bulutluİSTANBUL – 18°C – Parçalı ve az bulutluKIRKLARELİ – 25°C – Parçalı ve az bulutluSAKARYA – 20°C – Parçalı, yer yer çok bulutluEGEParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR – 15°C – Parçalı, yer yer çok bulutluDENİZLİ – 20°C – Parçalı, yer yer çok bulutluİZMİR – 23°C – Parçalı ve az bulutluMUĞLA – 21°C – Parçalı ve az bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA – 22°C – Parçalı ve az bulutluBURDUR – 18°C – Parçalı ve çok bulutluHATAY – 21°C – Parçalı ve çok bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıESKİŞEHİR – 14°C – Parçalı ve çok bulutluKONYA – 15°C – Parçalı ve çok bulutluNEVŞEHİR – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıDÜZCE – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlıKASTAMONU – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıZONGULDAK – 14°C – Parçalı ve çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıARTVİN – 13°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıSAMSUN – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlıTRABZON – 15°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA – 17°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN – 14°C – Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUÇok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıMARDİN – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlıSİİRT – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlıŞANLIURFA – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260505/uludagda-kar-67-santimetre-olarak-olculdu-ilk-defa-mayis-ayinda-boyle-bir-kar-goruyoruz-1105509932.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/11/1067162671_87:0:735:486_1920x0_80_0_0_3b01c2889c669e3df031413fd8c22085.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hava durumu, hava durumu, bursa hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, istanbul hava durumu
hava durumu, hava durumu, bursa hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, istanbul hava durumu

Sıcaklıklar 5 derece artıyor: 4 bölgede yağış bekleniyor

07:02 06.05.2026
© AAYağmur- Yağış- Meteoroloji
Yağmur- Yağış- Meteoroloji - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2026
© AA
Abone ol
Türkiye genelinde sıcaklıklar yükselirken bugünkü hava durumu tahminlerine göre İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Çankırı ve Ordu çevrelerinde yağış bekleniyor. Güney, iç ve batı bölgelerinde sıcaklıklar 5 derece yükselecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 6 Mayıs hava durumu tahminlerine göre İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Çankırı ve Ordu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklığı güney, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE – 22°C – Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL – 18°C – Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ – 25°C – Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA – 20°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR – 15°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ – 20°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR – 23°C – Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA – 21°C – Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA – 22°C – Parçalı ve az bulutlu
BURDUR – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu
HATAY – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu
KONYA – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
DÜZCE – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı
KASTAMONU – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ZONGULDAK – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ARTVİN – 13°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı
TRABZON – 15°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA – 17°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN – 14°C – Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
MARDİN – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
SİİRT – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ŞANLIURFA – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Uludağ'da kar kalınlığı 67 santimetre - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2026
YAŞAM
Uludağ'da kar 67 santimetre olarak ölçüldü: 'İlk defa mayıs ayında böyle bir kar görüyoruz'
Dün, 15:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала