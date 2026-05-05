Uludağ'da kar 67 santimetre olarak ölçüldü: 'İlk defa mayıs ayında böyle bir kar görüyoruz'

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin önemli kış ve kayak turizm merkezlerinden Uludağ'da, son günlerdeki yağışların ardından kar kalınlığı 67 santimetreye ulaştı. 05.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-05T15:44+0300

Bursa kent merkezine kara yoluyla 40 kilometre uzakta bulunan ve teleferikle de ulaşım sağlanan Uludağ'da, kayak sezonu bitti.Son günlerde etkisini sürdüren kar yağışıyla Uludağ'ın etekleri ve zirvesi tekrar beyaza büründü.Mayıs ayında etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte Uludağ'daki kar kalınlığı 67 santimetre olarak ölçüldü.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Uludağ'da en yüksek sıcaklık 5, en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 4 derece olarak tahmin ediliyor.Hafta sonuna kadar yağış beklenmeyen Uludağ'da gelecek hafta ise yağmur bekleniyor.'İlk defa mayıs ayında böyle bir kar görüyoruz'Uludağ'daki Orman Köşkleri İşletme Müdürü Eray Özenoğlu, bu yıl kış sezonunun verimli geçtiğini söyledi.Özellikle sömestir tatilini tam dolulukla geçirdiklerini belirten Özenoğlu, şöyle konuştu:Özenoğlu, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasıyla rezervasyonlarda hareketlilik görüldüğünü dile getirerek, "Kar yağışıyla beraber telefonlarımız çalıyor ama o döneme kalır mı bilmiyoruz. Kar yağışı insanları heyecanlandırdı." dedi.

2026

