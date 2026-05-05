Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260505/uludagda-kar-67-santimetre-olarak-olculdu-ilk-defa-mayis-ayinda-boyle-bir-kar-goruyoruz-1105509932.html
Uludağ'da kar 67 santimetre olarak ölçüldü: 'İlk defa mayıs ayında böyle bir kar görüyoruz'
Uludağ'da kar 67 santimetre olarak ölçüldü: 'İlk defa mayıs ayında böyle bir kar görüyoruz'
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin önemli kış ve kayak turizm merkezlerinden Uludağ'da, son günlerdeki yağışların ardından kar kalınlığı 67 santimetreye ulaştı. 05.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-05T15:44+0300
2026-05-05T16:21+0300
yaşam
uludağ
bursa
kayak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/05/1105510069_0:256:2733:1793_1920x0_80_0_0_aaf1ef2bfabf6ca4669c218742aa9fa7.jpg
Bursa kent merkezine kara yoluyla 40 kilometre uzakta bulunan ve teleferikle de ulaşım sağlanan Uludağ'da, kayak sezonu bitti.Son günlerde etkisini sürdüren kar yağışıyla Uludağ'ın etekleri ve zirvesi tekrar beyaza büründü.Mayıs ayında etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte Uludağ'daki kar kalınlığı 67 santimetre olarak ölçüldü.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Uludağ'da en yüksek sıcaklık 5, en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 4 derece olarak tahmin ediliyor.Hafta sonuna kadar yağış beklenmeyen Uludağ'da gelecek hafta ise yağmur bekleniyor.'İlk defa mayıs ayında böyle bir kar görüyoruz'Uludağ'daki Orman Köşkleri İşletme Müdürü Eray Özenoğlu, bu yıl kış sezonunun verimli geçtiğini söyledi.Özellikle sömestir tatilini tam dolulukla geçirdiklerini belirten Özenoğlu, şöyle konuştu:Özenoğlu, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasıyla rezervasyonlarda hareketlilik görüldüğünü dile getirerek, "Kar yağışıyla beraber telefonlarımız çalıyor ama o döneme kalır mı bilmiyoruz. Kar yağışı insanları heyecanlandırdı." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/meteorolojiden-26-il-icin-sari-kodlu-uyari-kar-saganak-ve-firtina-etkili-olacak-1105466265.html
uludağ
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/05/1105510069_2:0:2733:2048_1920x0_80_0_0_81d8f9d623aca16a09c8aec8e658b884.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
uludağ, bursa, kayak
uludağ, bursa, kayak

Uludağ'da kar 67 santimetre olarak ölçüldü: 'İlk defa mayıs ayında böyle bir kar görüyoruz'

15:44 05.05.2026 (güncellendi: 16:21 05.05.2026)
© Semih ŞahinUludağ'da kar kalınlığı 67 santimetre
Uludağ'da kar kalınlığı 67 santimetre - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2026
© Semih Şahin
Abone ol
Türkiye'nin önemli kış ve kayak turizm merkezlerinden Uludağ'da, son günlerdeki yağışların ardından kar kalınlığı 67 santimetreye ulaştı.
Bursa kent merkezine kara yoluyla 40 kilometre uzakta bulunan ve teleferikle de ulaşım sağlanan Uludağ'da, kayak sezonu bitti.
Son günlerde etkisini sürdüren kar yağışıyla Uludağ'ın etekleri ve zirvesi tekrar beyaza büründü.
Mayıs ayında etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte Uludağ'daki kar kalınlığı 67 santimetre olarak ölçüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Uludağ'da en yüksek sıcaklık 5, en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 4 derece olarak tahmin ediliyor.
Hafta sonuna kadar yağış beklenmeyen Uludağ'da gelecek hafta ise yağmur bekleniyor.

'İlk defa mayıs ayında böyle bir kar görüyoruz'

Uludağ'daki Orman Köşkleri İşletme Müdürü Eray Özenoğlu, bu yıl kış sezonunun verimli geçtiğini söyledi.
Özellikle sömestir tatilini tam dolulukla geçirdiklerini belirten Özenoğlu, şöyle konuştu:
"Hem yerli hem yabancı misafirlerle güzel bir sezon geçirdik. 2019 senesinden beri buradayım. Mayıs ayında daha önce kar yağmıştı ama çok gelip geçici bir kardı. Şu anda 1 metreye yakın kar var. İlk defa mayıs ayında böyle bir kar görüyoruz. Biz de şaşırdık aslında ama hem buraya gelen misafirler için hem de bizler için iyi oldu."
Özenoğlu, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasıyla rezervasyonlarda hareketlilik görüldüğünü dile getirerek, "Kar yağışıyla beraber telefonlarımız çalıyor ama o döneme kalır mı bilmiyoruz. Kar yağışı insanları heyecanlandırdı." dedi.
Mayıs'ta kar - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2026
YAŞAM
Meteoroloji'den 26 il için sarı kodlu uyarı: Kar, sağanak ve fırtına etkili olacak
Dün, 07:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала