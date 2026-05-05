https://anlatilaninotesi.com.tr/20260505/sebnem-ferah-sahnelere-donuyor-konser-tarihini-duyurdu-1105495121.html
Şebnem Ferah sahnelere dönüyor, konser tarihini duyurdu
Şebnem Ferah sahnelere dönüyor, konser tarihini duyurdu
Sputnik Türkiye
Şebnem Ferah konser
2026-05-05T09:16+0300
2026-05-05T09:16+0300
2026-05-05T09:20+0300
yaşam
şebnem ferah
i̇stanbul
konser
şarkıcı
sanatçı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/05/1105494966_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d36fb97a311dbeccff68aae68f509a5b.jpg
Ünlü şarkıcı Şebnem Ferah, 3 Haziran 2026 tarihinde İstanbul'da konser vereceğini açıkladı.Heyecanını paylaştıTürk rock müziğinin güçlü sesi, "Şimdi ben buraya ne yazsam heyecanımı tarif etmeye yetmeyecek, bir şeyler eksik kalacak. O yüzden kısa tutuyorum. Buluşana kadar gün sayıyor olacağım. Görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.Şebnem Ferah konser verecekŞebnem Ferah son büyük konserini 2019 yılında vermişti. Bir süredir sahnelere ara veren ünlü şarkıcı, 3 Haziran'da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.Şebnem Ferah 2026 konser nerede? Şebnem Ferah biletleri satışta mı ne kadar?Şebnem Ferah konserinin, İstanbul’un en önemli açık hava etkinlik alanlarından biri olan Küçükçiftlik Park’ta gerçekleşeceği öngörülüyor. Uzun süredir sahne performansları merakla beklenen sanatçının dönüş konseri, şimdiden büyük bir ilgi uyandırdı.Rock müzikseverler tarafından heyecanla beklenen konserin, Ferah’ın geniş repertuvarıyla unutulmaz bir geceye sahne olması bekleniyor. Sosyal medyada da yoğun ilgi gören konser haberi sonrası bilet satış detayları ve etkinlik organizasyonuna dair bilgi henüz açıklanmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/tarkanin-istanbul-konseri-bileti-dakikalar-icinde-tukendi-binlerce-kisi-aninda-akin-etti-site-coktu-1101122879.html
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/05/1105494966_96:0:744:486_1920x0_80_0_0_dc2e3cb58d8691b8bbbff56dc0406787.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
şebnem ferah , i̇stanbul, konser, şarkıcı, sanatçı
şebnem ferah , i̇stanbul, konser, şarkıcı, sanatçı
Şebnem Ferah sahnelere dönüyor, konser tarihini duyurdu
09:16 05.05.2026 (güncellendi: 09:20 05.05.2026)
Şebnem Ferah, İstanbul'da vereceği konserle sahnelere geri döneceğini duyurdu.
Ünlü şarkıcı Şebnem Ferah, 3 Haziran 2026 tarihinde İstanbul'da konser vereceğini açıkladı.
Türk rock müziğinin güçlü sesi, "Şimdi ben buraya ne yazsam heyecanımı tarif etmeye yetmeyecek, bir şeyler eksik kalacak. O yüzden kısa tutuyorum. Buluşana kadar gün sayıyor olacağım. Görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.
Şebnem Ferah konser verecek
Şebnem Ferah son büyük konserini 2019 yılında vermişti. Bir süredir sahnelere ara veren ünlü şarkıcı, 3 Haziran'da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.
Şebnem Ferah 2026 konser nerede? Şebnem Ferah biletleri satışta mı ne kadar?
Şebnem Ferah konserinin, İstanbul’un en önemli açık hava etkinlik alanlarından biri olan Küçükçiftlik Park’ta gerçekleşeceği öngörülüyor. Uzun süredir sahne performansları merakla beklenen sanatçının dönüş konseri, şimdiden büyük bir ilgi uyandırdı.
Rock müzikseverler tarafından heyecanla beklenen konserin, Ferah’ın geniş repertuvarıyla unutulmaz bir geceye sahne olması bekleniyor. Sosyal medyada da yoğun ilgi gören konser haberi sonrası bilet satış detayları ve etkinlik organizasyonuna dair bilgi henüz açıklanmadı.