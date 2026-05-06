Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yeni dönem: Artık yapılmayacak
Sputnik Türkiye
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 10 Mayıs itibarıyla “sessiz havalimanı” uygulaması başlıyor. Yeni sistem kapsamında acil durumlar ve zorunlu operasyonel... 06.05.2026, Sputnik Türkiye
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 10 Mayıs itibarıyla “sessiz havalimanı” uygulaması başlıyor. Yeni sistem kapsamında acil durumlar ve zorunlu operasyonel bilgilendirmeler dışında terminal içerisinde anons yapılmayacak.
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yolcu deneyimini geliştirmeye yönelik yeni uygulama devreye alınıyor.
10 Mayıs itibarıyla başlayacak sessiz havalimanı uygulaması kapsamında terminal içerisindeki anonslar büyük ölçüde kaldırılacak.
Acil durumlar hariç anons yapılmayacak
Yeni sistemle birlikte sadece:
Güvenlikle ilgili kritik bilgilendirmeler
Operasyonel zorunluluklar kapsamındaki anonslar yapılacak.
Bunun dışında terminal genelindeki rutin anonsların önemli ölçüde azaltılacağı belirtildi.
Yolcular bilgilere dijital kanallardan ulaşacak
Yeni uygulama kapsamında yolcular uçuş bilgilerini:
Terminaldeki uçuş bilgi ekranlarından (FIDS
)
Hava yolu şirketlerinin mobil uygulamalarından
SMS ve e-posta bildirimlerinden
İstanbul Sabiha Gökçen mobil uygulamasından
SAVVy Dijital Asistanı
üzerinden takip edebilecek.