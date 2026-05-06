İstanbul'da TOKİ kurasında kazanamayanlar için başvuru bedellerinin iadeleri başladı

İstanbul'daki 100 bin sosyal konut projesinde hak sahibi olamayanlar için başvuru bedelleri iade edilmeye başlandı.

TOKİ, "500 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında kurada İstanbul'da hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedellerinin iade edilmeye başlandığını duyurdu. TOKİ iadeleri nasıl alınacak? Para iadesi işlemleri nasıl yapılacak?TOKİ iadeleri hangi bankadan alınabilecek?TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, 500 Bin Sosyal Konut kampanyası kapsamında İstanbul'da hayata geçirilecek 100 bin konutluk proje için hak sahipliği belirleme kurası, 25, 26 ve 27 Nisan'da tamamlandı.Bu kapsamda hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedelleri, başvuru sırasında Ziraat Bankası tarafından başvuru sahibi adına açılan hesaba iade edilmeye başlandı.TOKİ iadeleri nasıl alınacak?Başvuru bedeli iadeleri, Ziraat Bankası ATM'lerinden "kartsız işlemler > diğer işlemler > diğer para çekme > TOKİ başvuru iadesi" menüsü üzerinden alınabilecek.Şubeler üzerinden yapılacak iade işlemleri ise vatandaşların Ziraat Bankası şubelerine başvurarak sıra çağrı sistemi numarası almasının ardından gerçekleştirilecek.Hesabını kapatan vatandaşların iade işlemleri de ilgili şubeler aracılığıyla yapılacak.

