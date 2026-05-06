Rus uzmanlar: Kiev kendi ‘sessizlik rejimi’ni ihlal etti, saldırılar rutin şekilde sürüyor

Rus askeri analistler, Ukrayna'nın kendi ilan ettiği "sessizlik rejimine" uymayarak Rus topraklarına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirtti. Uzmanlar... 06.05.2026, Sputnik Türkiye

Rus askeri uzmanlar Aleksey Leonkov ve İgor Korotçenko, Ukrayna'nın tek taraflı ilan ettiği ‘sessizlik rejimine’ rağmen Rusya'ya yönelik saldırılarına devam ettiğini belirtti.Rus askeri analist ve ‘Arsenal Oteçestva’ dergisinin editörü Aleksey Leonkov, Ukrayna’nın kendi ilan ettiği ‘sessizlik rejimine’ uymadığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:Leonkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 8-9 Mayıs Zafer Günü etkinlikleri nedeniyle ateşkes ilan ettiğini hatırlatarak, Vladimir Zelenskiy’nin kendi ‘sessizlik rejimini’ açıklamasının “popülist hedefler taşıdığını” vurguladı.Leonkov, bu çerçevede Ukrayna ve Batılı destekçilerini, “savaş dışı kişileri koruyan sözleşmelere aldırış etmemekle” suçlayarak, Rusya’ya karşı terör, sabotaj ve benzeri operasyonların yalnızca Ukrayna’nın değil, Avrupa’daki karargahlarda geliştirilen planların sonucu olduğunu belirtti.Ukrayna tarafından ‘sessizlik rejimininin’ ihlal edilmesinin amacının suçu Rusya’ya atmak olduğunu vurgulayan Leonkov, bu durumu Donbas’ta Minsk Anlaşmaları dönemindeki suçlamalarla kıyasladı.‘Ulusal Savunma’ dergisinin genel yayın yönetmeni ve Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi Direktörü İgor Korotçenko da da benzer bir görüş dile getirerek, Zelenskiy’nin, Rusya’nın sözde ateşkesi bozduğuna dair açıklamalarıyla gerçekleri çarpıttığını belirtti.Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrey Sıbiga, Rusya'yı, Zelenskiy'in ilan ettiği "sessizlik rejimini" ihlal etmekle suçladı. Sıbiga, "Rusya'nın 108 İHA ve 3 füze ile gerçekleştirdiği saldırılar, Harkov ve Zaporojye'ye yönelik sabah saldırıları da dahil olmak üzere bütün gece devam etti" dedi. Ancak Sıbiga, Rusya'nın bu saldırılarının, Ukrayna'nın gece saatlerinde Kırım’a bağlı Canköy kentine düzenlediği ve beş sivilin ölümüne yol açan saldırılara misilleme olarak yapıldığı gerçeğine değinmedi.

