Rus uzmanlar: Kiev kendi ‘sessizlik rejimi’ni ihlal etti, saldırılar rutin şekilde sürüyor
© Belgorod Bölgesi ValiliğiUkrayna ordusu Belgorod bölgesinde sosyal tesisi vurdu
© Belgorod Bölgesi Valiliği
Abone ol
Rus askeri analistler, Ukrayna'nın kendi ilan ettiği "sessizlik rejimine" uymayarak Rus topraklarına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirtti. Uzmanlar, Zelenskiy’nin ateşkes söylemini “popülist” ve “propagandif” olarak nitelendirerek, amacının rejimi ihlal edip suçu Moskova'ya atmak olduğunu vurguladı.
Rus askeri uzmanlar Aleksey Leonkov ve İgor Korotçenko, Ukrayna'nın tek taraflı ilan ettiği ‘sessizlik rejimine’ rağmen Rusya'ya yönelik saldırılarına devam ettiğini belirtti.
Rus askeri analist ve ‘Arsenal Oteçestva’ dergisinin editörü Aleksey Leonkov, Ukrayna’nın kendi ilan ettiği ‘sessizlik rejimine’ uymadığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
Bugün de saldırılar düzenlendi, özellikle güney yönlerinde. Canköy’e bir saldırı yapıldı. Kırım Cumhuriyeti Başkanı, siviller arasında ölü ve yaralılar olduğunu açıkladı. Saldırılar, tabir yerindeyse rutin şekilde sürüyor: Belgorod bölgesi, Kursk bölgesi…
Leonkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 8-9 Mayıs Zafer Günü etkinlikleri nedeniyle ateşkes ilan ettiğini hatırlatarak, Vladimir Zelenskiy’nin kendi ‘sessizlik rejimini’ açıklamasının “popülist hedefler taşıdığını” vurguladı.
Bence öncelikle popülist hedefler söz konusu. Örneğin Baltık ülkeleri, başlangıçta Ukrayna insansız hava araçlarının kendi hava sahalarından geçmesine izin verdiler, sonra bir süre sessiz kaldılar. Ardından hem Baltık ülkeleri hem de Finlandiya, toprakları üzerinde uçan her şeye karşı olduklarını söylediler. Yani, onların bu tepkilerini görüyoruz. Bu ülkelerin ve Kiev’in kendilerini 'barış yanlısı' ve 'uluslararası hukuka bağlı' gösterme çabaları yalnızca bilgi alanında kalıyor, sahada ise Rusya’ya karşı topyekun bir savaş yürütülüyor.
Leonkov, bu çerçevede Ukrayna ve Batılı destekçilerini, “savaş dışı kişileri koruyan sözleşmelere aldırış etmemekle” suçlayarak, Rusya’ya karşı terör, sabotaj ve benzeri operasyonların yalnızca Ukrayna’nın değil, Avrupa’daki karargahlarda geliştirilen planların sonucu olduğunu belirtti.
Ukrayna tarafından ‘sessizlik rejimininin’ ihlal edilmesinin amacının suçu Rusya’ya atmak olduğunu vurgulayan Leonkov, bu durumu Donbas’ta Minsk Anlaşmaları dönemindeki suçlamalarla kıyasladı.
O zaman da Ukrayna provokatif bombardımanlar düzenler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) bunu görmezden gelir ve ardından 'Donbas milisleri kendi kendilerini vuruyor' diye propaganda yapılırdı.
Zelenskiy’nin şimdiki açıklamaları da 'aynı çizginin devamı'. Gerçi artık ‘Rusya kendini bombalıyor’ diyemez, buna kimse inanmaz. Ama kendini bir barış elçisi gibi sunmaya çalışması da, şeytanı beyaza boyamak gibi; sonuç değişmez.
‘Ulusal Savunma’ dergisinin genel yayın yönetmeni ve Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi Direktörü İgor Korotçenko da da benzer bir görüş dile getirerek, Zelenskiy’nin, Rusya’nın sözde ateşkesi bozduğuna dair açıklamalarıyla gerçekleri çarpıttığını belirtti.
Zelenskiy’in attığı tüm adımlar ve yaptığı tüm açıklamalar tek bir amaca hizmet ediyor: Gerçeği çarpıtmak, Rusya’yı hayali ihlallerle suçlamak ve kendisi terörist faaliyetleri sürdürmek.
Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrey Sıbiga, Rusya'yı, Zelenskiy'in ilan ettiği "sessizlik rejimini" ihlal etmekle suçladı. Sıbiga, "Rusya'nın 108 İHA ve 3 füze ile gerçekleştirdiği saldırılar, Harkov ve Zaporojye'ye yönelik sabah saldırıları da dahil olmak üzere bütün gece devam etti" dedi. Ancak Sıbiga, Rusya'nın bu saldırılarının, Ukrayna'nın gece saatlerinde Kırım’a bağlı Canköy kentine düzenlediği ve beş sivilin ölümüne yol açan saldırılara misilleme olarak yapıldığı gerçeğine değinmedi.