Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde Ukrayna’nın 605 İHA’sı engellendi

Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusunun, son bir gün içerisinde 1125'ten fazla Ukraynalı militanı etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Rus hava savunma güçleri Ukrayna’ya ait 605 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) yanı sıra, 12 güdümlü uçak bombasını ve bir adet ABD yapımı HIMARS füzesini engelledi.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna’da uçak tipi İHA’ların üretildiği atölyeler, yakıt depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 156 nokta vuruldu.Cephe genelinde taktik konumunu iyileştiren ve düşman güçleri bozguna uğratmaya devam eden Rus ordu birlikleri son bir gün içerisinde 1125’ten fazla Ukraynalı askeri etkisiz hale getirerek 13 zırhlı savaş aracını imha etti.

