Rusya Dışişleri: AB ülkelerinde 9 Mayıs’ta provokasyonlar olabilir
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Avrupa Birliği'nde (AB) görev yapan Rus diplomatların 9 Mayıs'ta yaşanabilecek provokasyonlara hazırlıklı olduğunu...
2026-05-06T11:11+0300
2026-05-06T11:14+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
avrupa birliği
ab
9 mayıs
9 mayıs zafer bayramı
provokasyon
ukrayna
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, avrupa birliği, ab, 9 mayıs, 9 mayıs zafer bayramı, provokasyon, ukrayna
11:11 06.05.2026 (güncellendi: 11:14 06.05.2026)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Avrupa Birliği’nde (AB) görev yapan Rus diplomatların 9 Mayıs’ta yaşanabilecek provokasyonlara hazırlıklı olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e verdiği röportajda, AB ülkelerinde 9 Mayıs günü Rusya’ya yönelik provokasyonların yaşanma olasılığını değerlendirdi.
Zaharova, “Her gün provokasyonlara hazırlıklıyız, çünkü bunlar neredeyse her gün, şurada burada oluyor. Her türlüsünü gördük. Zihnen bunlara hazırız. Bu hasım rejimlerin ne kadar yozlaştığını gördük” ifadesini kullandı.
Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi uyarınca, Rus diplomatların faaliyet gösterdiği ülkelerin, onların kişisel güvenliğini ve diplomatik misyon tesislerinin güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu anımsatan Zaharova, şunu dedi:
Provokasyonlar geçmişte de oldu, şimdi de oluyor ve ne yazık ki gelecekte de olacak. Hazır mıyız? Evet, kesinlikle.
Geçen yıl Mayıs ayında, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeniy Ivanov, Zafer Günü kutlamaları sırasında yurtdışında münferit provokasyonlar gözlemlendiğini ancak büyük olayların meydana gelmediğini bildirmişti. Rusya'nın Polonya Büyükelçisi Sergey Andreyev, Ukrayna yanlısı aktivistlerin Varşova'daki Sovyet askerleri anıt mezarlığında çiçek bırakma töreni sırasında bir provokasyon düzenlediğini bildirmişti. Polisin müdahale etmediğine dikkat çeken Andreyev, 9 Mayıs'taki provokasyonların ülkede birkaç yıldır yaşandığını belirtmişti.
