Rusya Dışişleri: AB ülkelerinde 9 Mayıs’ta provokasyonlar olabilir

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Avrupa Birliği'nde (AB) görev yapan Rus diplomatların 9 Mayıs'ta yaşanabilecek provokasyonlara hazırlıklı olduğunu...

2026-05-06T11:11+0300

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e verdiği röportajda, AB ülkelerinde 9 Mayıs günü Rusya’ya yönelik provokasyonların yaşanma olasılığını değerlendirdi.Zaharova, “Her gün provokasyonlara hazırlıklıyız, çünkü bunlar neredeyse her gün, şurada burada oluyor. Her türlüsünü gördük. Zihnen bunlara hazırız. Bu hasım rejimlerin ne kadar yozlaştığını gördük” ifadesini kullandı.Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi uyarınca, Rus diplomatların faaliyet gösterdiği ülkelerin, onların kişisel güvenliğini ve diplomatik misyon tesislerinin güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu anımsatan Zaharova, şunu dedi:Geçen yıl Mayıs ayında, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeniy Ivanov, Zafer Günü kutlamaları sırasında yurtdışında münferit provokasyonlar gözlemlendiğini ancak büyük olayların meydana gelmediğini bildirmişti. Rusya'nın Polonya Büyükelçisi Sergey Andreyev, Ukrayna yanlısı aktivistlerin Varşova'daki Sovyet askerleri anıt mezarlığında çiçek bırakma töreni sırasında bir provokasyon düzenlediğini bildirmişti. Polisin müdahale etmediğine dikkat çeken Andreyev, 9 Mayıs'taki provokasyonların ülkede birkaç yıldır yaşandığını belirtmişti.

Sputnik Türkiye

