Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya Dışişleri: 5 Mayıs’taki İHA saldırıları Kiev’in barış istemediğini gösteriyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Özel Yetkili Büyükelçisi Miroşnik, Ukrayna'nın 5 Mayıs'ta Rusya topraklarına düzenlediği geniş çaplı İHA ve füze saldırılarının... 06.05.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Rus basınına yaptığı açıklamada 5 Mayıs'ta Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik geniş çaplı İHA ve füze saldırılarının, Kiev'in çatışmayı barışçıl yollarla çözme niyetinin olmadığını ortaya koyduğunu ifade etti.Rusya Savunma Bakanlığı, salı günü yaptığı açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Moskova saatiyle 09.00-14.00 arasında ülkenin çeşitli bölgeleri üzerinde uçan 88 Ukrayna insansız hava aracını düşürdüğünü bildirmişti.Rusya'ya bağlı Kırım Cumhuriyeti Başkanı Sergey Aksyonov ise, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Kırım'ın Canköy kentine düzenlenlediği İHA saldırısında 5 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.
Rusya Dışişleri: 5 Mayıs’taki İHA saldırıları Kiev’in barış istemediğini gösteriyor

01:19 06.05.2026
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Özel Yetkili Büyükelçisi Miroşnik, Ukrayna’nın 5 Mayıs’ta Rusya topraklarına düzenlediği geniş çaplı İHA ve füze saldırılarının, Kiev’in herhangi bir barışçıl çözüm niyeti bulunmadığını gösterdiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Rus basınına yaptığı açıklamada 5 Mayıs’ta Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik geniş çaplı İHA ve füze saldırılarının, Kiev’in çatışmayı barışçıl yollarla çözme niyetinin olmadığını ortaya koyduğunu ifade etti.
Sözde barışçıl söylemlerine rağmen, Ukrayna'nın eylemleri, barış anlaşmalarına ulaşma ve çözümü diplomasiyle bulma konusundaki gerçek niyetini açıkça ortaya koyuyor. Bu saldırı, çatışmayı barışçıl yollarla sonlandırmaya yönelik hiçbir isteğin olmadığının en net göstergesidir.
Rusya Savunma Bakanlığı, salı günü yaptığı açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Moskova saatiyle 09.00-14.00 arasında ülkenin çeşitli bölgeleri üzerinde uçan 88 Ukrayna insansız hava aracını düşürdüğünü bildirmişti.
Rusya’ya bağlı Kırım Cumhuriyeti Başkanı Sergey Aksyonov ise, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Kırım’ın Canköy kentine düzenlenlediği İHA saldırısında 5 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.
