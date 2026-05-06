https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/rusya-disisleri-5-mayistaki-iha-saldirilari-kievin-baris-istemedigini-gosteriyor-1105520486.html
Rusya Dışişleri: 5 Mayıs’taki İHA saldırıları Kiev’in barış istemediğini gösteriyor
Rusya Dışişleri: 5 Mayıs’taki İHA saldırıları Kiev’in barış istemediğini gösteriyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Özel Yetkili Büyükelçisi Miroşnik, Ukrayna’nın 5 Mayıs’ta Rusya topraklarına düzenlediği geniş çaplı İHA ve füze saldırılarının... 06.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-06T01:19+0300
2026-05-06T01:19+0300
2026-05-06T01:19+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
rodion miroşnik
ukrayna
kiev
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
saldırı
moskova
telegram
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/06/1092402852_0:13:796:461_1920x0_80_0_0_a15aaa2f7a6e16c1b791e2cad883e7be.png
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Rus basınına yaptığı açıklamada 5 Mayıs’ta Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik geniş çaplı İHA ve füze saldırılarının, Kiev’in çatışmayı barışçıl yollarla çözme niyetinin olmadığını ortaya koyduğunu ifade etti.Rusya Savunma Bakanlığı, salı günü yaptığı açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Moskova saatiyle 09.00-14.00 arasında ülkenin çeşitli bölgeleri üzerinde uçan 88 Ukrayna insansız hava aracını düşürdüğünü bildirmişti.Rusya’ya bağlı Kırım Cumhuriyeti Başkanı Sergey Aksyonov ise, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Kırım’ın Canköy kentine düzenlenlediği İHA saldırısında 5 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/ukrayna-ordusu-kirimin-cankoy-kentine-ihalarla-saldirdi-5-sivil-hayatini-kaybetti-1105520064.html
ukrayna
kiev
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/06/1092402852_84:0:713:472_1920x0_80_0_0_8d3746d5a9ed4a0e92d4a33f9a667cb1.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya savunma bakanlığı, rodion miroşnik, ukrayna, kiev, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı, moskova, telegram
rusya savunma bakanlığı, rodion miroşnik, ukrayna, kiev, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı, moskova, telegram
Rusya Dışişleri: 5 Mayıs’taki İHA saldırıları Kiev’in barış istemediğini gösteriyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Özel Yetkili Büyükelçisi Miroşnik, Ukrayna’nın 5 Mayıs’ta Rusya topraklarına düzenlediği geniş çaplı İHA ve füze saldırılarının, Kiev’in herhangi bir barışçıl çözüm niyeti bulunmadığını gösterdiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Rus basınına yaptığı açıklamada 5 Mayıs’ta Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik geniş çaplı İHA ve füze saldırılarının, Kiev’in çatışmayı barışçıl yollarla çözme niyetinin olmadığını ortaya koyduğunu ifade etti.
Sözde barışçıl söylemlerine rağmen, Ukrayna'nın eylemleri, barış anlaşmalarına ulaşma ve çözümü diplomasiyle bulma konusundaki gerçek niyetini açıkça ortaya koyuyor. Bu saldırı, çatışmayı barışçıl yollarla sonlandırmaya yönelik hiçbir isteğin olmadığının en net göstergesidir.
Rusya Savunma Bakanlığı, salı günü yaptığı açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Moskova saatiyle 09.00-14.00 arasında ülkenin çeşitli bölgeleri üzerinde uçan 88 Ukrayna insansız hava aracını düşürdüğünü bildirmişti.
Rusya’ya bağlı Kırım Cumhuriyeti Başkanı Sergey Aksyonov ise, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Kırım’ın Canköy kentine düzenlenlediği İHA saldırısında 5 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.