Rusya, Almanya’dan Zafer sembollerine yönelik yasağın kaldırılmasını istedi

Rusya’nın Almanya Büyükelçiliği, Alman makamlarından, Nazizme karşı kazanılan Zafer’i simgeleyen sembollerin kamuya açık şekilde kullanılmasına getirilen... 06.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-06T20:57+0300

Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği, Almanya makamlarını, 9 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde Sovyet zaferini simgeleyen bayrak ve sembollerin kullanılmasına getirilen yasağı kaldırmaya ve Nazi Almanyası ile işbirlikçilerinin suçlarını resmen soykırım olarak tanımaya çağırdı.Büyükelçilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Açıklamada ayrıca, Berlin makamlarının Sovyet ve Rusya bağlantılı sembollere yasak getirmesi kararı “absürt ve alaycı” olarak nitelendirilerek, “Aslında bunların tek amacı, Sovyet askerlerinin torunlarının yanı sıra Alman başkentinin ilgili sakinlerinin ve misafirlerinin Nazizmin yenilgisinin yıldönümünü layıkıyla kutlama haklarını kısıtlamaktır” ifadeleri kullanıldı.Daha önce Berlin'in Zafer Günü kutlamaları sırasında Rus ve Sovyet sembollerinin sergilendiği savaş anıtlarının ziyaretine izin verilmeyeceği bildirilmişti. Yasak ayrıca; SSCB, Lugansk Halk Cumhuriyeti, Donetsk Halk Cumhuriyeti, Kırım, Zaporojye ve Herson bölgelerinin bayraklarınının taşınmasının yanı Rus askeri şarkı ve marşlarının çalınmasını da kapsıyor.Geçen yıl Berlin polisi, 9 Mayıs’ta “Ölümsüz Alay” yürüyüşüne izin vermiş, ancak etkinlikte St. Georgiy kurdeleleri ile ‘V’ ve ‘Z’ sembollerinin kullanılmasını yasaklamıştı.Almanya’da 2026 yılı Zafer Günü kapsamında, 2. Dünya Savaşı’nda hayatını kaybeden Sovyet askerlerinin anısına düzenlenecek yürüyüş de dahil olmak üzere çok sayıda anma etkinliği planlanıyor.

