https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/rusya-almanyadan-zafer-sembollerine-yonelik-yasagin-kaldirilmasini-istedi-1105546865.html
Rusya, Almanya’dan Zafer sembollerine yönelik yasağın kaldırılmasını istedi
Rusya, Almanya’dan Zafer sembollerine yönelik yasağın kaldırılmasını istedi
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Almanya Büyükelçiliği, Alman makamlarından, Nazizme karşı kazanılan Zafer’i simgeleyen sembollerin kamuya açık şekilde kullanılmasına getirilen... 06.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-06T20:57+0300
2026-05-06T20:57+0300
2026-05-06T20:58+0300
dünya
rusya
almanya büyükelçiliği
berlin
almanya
zafer günü
9 mayıs
avrupa
nazi almanyası
sscb
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103336/99/1033369926_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_39ff3896ecce675121883e82682fbf7b.jpg
Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği, Almanya makamlarını, 9 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde Sovyet zaferini simgeleyen bayrak ve sembollerin kullanılmasına getirilen yasağı kaldırmaya ve Nazi Almanyası ile işbirlikçilerinin suçlarını resmen soykırım olarak tanımaya çağırdı.Büyükelçilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Açıklamada ayrıca, Berlin makamlarının Sovyet ve Rusya bağlantılı sembollere yasak getirmesi kararı “absürt ve alaycı” olarak nitelendirilerek, “Aslında bunların tek amacı, Sovyet askerlerinin torunlarının yanı sıra Alman başkentinin ilgili sakinlerinin ve misafirlerinin Nazizmin yenilgisinin yıldönümünü layıkıyla kutlama haklarını kısıtlamaktır” ifadeleri kullanıldı.Daha önce Berlin'in Zafer Günü kutlamaları sırasında Rus ve Sovyet sembollerinin sergilendiği savaş anıtlarının ziyaretine izin verilmeyeceği bildirilmişti. Yasak ayrıca; SSCB, Lugansk Halk Cumhuriyeti, Donetsk Halk Cumhuriyeti, Kırım, Zaporojye ve Herson bölgelerinin bayraklarınının taşınmasının yanı Rus askeri şarkı ve marşlarının çalınmasını da kapsıyor.Geçen yıl Berlin polisi, 9 Mayıs’ta “Ölümsüz Alay” yürüyüşüne izin vermiş, ancak etkinlikte St. Georgiy kurdeleleri ile ‘V’ ve ‘Z’ sembollerinin kullanılmasını yasaklamıştı.Almanya’da 2026 yılı Zafer Günü kapsamında, 2. Dünya Savaşı’nda hayatını kaybeden Sovyet askerlerinin anısına düzenlenecek yürüyüş de dahil olmak üzere çok sayıda anma etkinliği planlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/berlinde-9-mayis-icin-sovyet-ve-rusya-baglantili-sembollere-yasak-1105544371.html
rusya
berlin
almanya
sscb
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103336/99/1033369926_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_6237d15159dbf0f83acfa3c5d4b54af0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, almanya büyükelçiliği, berlin, almanya, zafer günü, 9 mayıs, avrupa, nazi almanyası, sscb, üçüncü reich, soykırım
rusya, almanya büyükelçiliği, berlin, almanya, zafer günü, 9 mayıs, avrupa, nazi almanyası, sscb, üçüncü reich, soykırım
Rusya, Almanya’dan Zafer sembollerine yönelik yasağın kaldırılmasını istedi
20:57 06.05.2026 (güncellendi: 20:58 06.05.2026)
Rusya’nın Almanya Büyükelçiliği, Alman makamlarından, Nazizme karşı kazanılan Zafer’i simgeleyen sembollerin kamuya açık şekilde kullanılmasına getirilen yasağın kaldırılmasını talep etti.
Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği, Almanya makamlarını, 9 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde Sovyet zaferini simgeleyen bayrak ve sembollerin kullanılmasına getirilen yasağı kaldırmaya ve Nazi Almanyası ile işbirlikçilerinin suçlarını resmen soykırım olarak tanımaya çağırdı.
Büyükelçilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Alman tarafını, Nazizm’e karşı Zafer’in sembollerinin sergilenmesine yönelik yasağı ivedilikle kaldırmaya ve 1941–1945 Büyük Vatanseverlik Savaşı yıllarında Üçüncü Reich ile onun işbirlikçilerinin işlediği suçları, Sovyetler Birliği halklarına karşı işlenmiş soykırım olarak resmen tanıyarak tarihsel adaleti yeniden tesis etmeye çağırıyoruz.
Açıklamada ayrıca, Berlin makamlarının Sovyet ve Rusya bağlantılı sembollere yasak getirmesi kararı “absürt ve alaycı” olarak nitelendirilerek, “Aslında bunların tek amacı, Sovyet askerlerinin torunlarının yanı sıra Alman başkentinin ilgili sakinlerinin ve misafirlerinin Nazizmin yenilgisinin yıldönümünü layıkıyla kutlama haklarını kısıtlamaktır” ifadeleri kullanıldı.
Daha önce Berlin'in Zafer Günü kutlamaları sırasında Rus ve Sovyet sembollerinin sergilendiği savaş anıtlarının ziyaretine izin verilmeyeceği bildirilmişti. Yasak ayrıca; SSCB, Lugansk Halk Cumhuriyeti, Donetsk Halk Cumhuriyeti, Kırım, Zaporojye ve Herson bölgelerinin bayraklarınının taşınmasının yanı Rus askeri şarkı ve marşlarının çalınmasını da kapsıyor.
Geçen yıl Berlin polisi, 9 Mayıs’ta “Ölümsüz Alay” yürüyüşüne izin vermiş, ancak etkinlikte St. Georgiy kurdeleleri ile ‘V’ ve ‘Z’ sembollerinin kullanılmasını yasaklamıştı.
Almanya’da 2026 yılı Zafer Günü kapsamında, 2. Dünya Savaşı’nda hayatını kaybeden Sovyet askerlerinin anısına düzenlenecek yürüyüş de dahil olmak üzere çok sayıda anma etkinliği planlanıyor.