İspanya’dan kritik karar: Hantavirüs vakalarının görüldüğü gemi Kanarya Adaları’na yanaşacak
İspanya, hantavirüs vakaları nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği MV Hondius gemisinin Kanarya Adaları’na demirlemesine izin verdi. Süreç DSÖ... 05.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-05T16:14+0300
İspanya, Atlantik Okyanusu’nda seyreden ve yolcular arasında hantavirüs vakalarının görüldüğü kruvaziyer gemisinin Kanarya Adaları’na yanaşmasına izin verecek. Kararın, uluslararası sağlık otoriteleriyle koordinasyon içinde alındığı açıklandı.MV Hondius adlı Hollanda bayraklı gemide şimdiye kadar 3 kişinin hayatını kaybettiği ve toplam 7 hantavirüs vakasının tespit edildiği bildirildi. Gemide yaklaşık 170 yolcu ve 70 mürettebat bulunuyor.Kanarya Adaları Valisi Anselmo Pestana, geminin bölgeye kabul edileceğini belirterek kararın “insani bir zorunluluk” olduğunu söyledi. Pestana, gemide İspanyol yolcuların da bulunduğunu ifade ederek, “Sakin kalalım ve sağlık sistemimize güvenelim. Her şey Dünya Sağlık Örgütü rehberliğinde yürütülecek” dedi.DSÖ süreci yakından izliyorDünya Sağlık Örgütü yetkilileri, geminin kabul edilmesi sürecinde İspanyol makamlarla birlikte çalışıldığını açıkladı. DSÖ’den yapılan değerlendirmede, gemide kapsamlı bir epidemiyolojik inceleme yapılacağı, dezenfeksiyon sürecinin uygulanacağı ve yolcular için risk analizinin gerçekleştirileceği belirtildi.DSÖ, önceden yaptığı açıklamasında gemideki üç kişinin öldüğünü duyurmuş, bazı yolcuların da hastalığın semptomları görüldüğü belirtmişti. DSÖ yetkilisi Dr. Maria Van Kerhove, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Vakaların bazılarının birbirleriyle çok yakın temas halinde olduğunu biliyoruz ve insan-insan bulaşması kesinlikle göz ardı edilemez, bu nedenle önlem olarak bunu varsayıyoruz" dedi.Halk için riskin düşük olduğunu belirten yetkili, bu virüsün Kovid-19 ya da grip gibi kolay yayılan virüslerden oldukça farklı olduğunu belirterek yaklaşık 150 kişinin gemide mahsur kaldığını açıklamıştı.
Hantavirüs nedir?
Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerin dışkı, idrar veya tükürüğüyle temas sonucu bulaşan bir virüs olarak biliniyor. Nadir durumlarda insanlara bulaşan virüs; ateş, kas ağrısı ve yorgunluk gibi belirtilerle başlayabiliyor.
İleri vakalarda solunum yetmezliği, iç kanama ve böbrek yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen hastalık, bazı durumlarda ölümcül seyredebiliyor.