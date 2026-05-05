https://anlatilaninotesi.com.tr/20260505/ispanyadan-kritik-karar-hantavirus-vakalarinin-goruldugu-gemi-kanarya-adalarina-yanasacak-1105512054.html

İspanya’dan kritik karar: Hantavirüs vakalarının görüldüğü gemi Kanarya Adaları’na yanaşacak

İspanya’dan kritik karar: Hantavirüs vakalarının görüldüğü gemi Kanarya Adaları’na yanaşacak

Sputnik Türkiye

İspanya, hantavirüs vakaları nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği MV Hondius gemisinin Kanarya Adaları’na demirlemesine izin verdi. Süreç DSÖ... 05.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-05T16:14+0300

2026-05-05T16:14+0300

2026-05-05T16:14+0300

dünya

kanarya adaları

dünya sağlık örgütü (dsö)

i̇spanya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104134/97/1041349795_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_2c4d8bb237bec7431333d59826106bef.jpg

İspanya, Atlantik Okyanusu’nda seyreden ve yolcular arasında hantavirüs vakalarının görüldüğü kruvaziyer gemisinin Kanarya Adaları’na yanaşmasına izin verecek. Kararın, uluslararası sağlık otoriteleriyle koordinasyon içinde alındığı açıklandı.MV Hondius adlı Hollanda bayraklı gemide şimdiye kadar 3 kişinin hayatını kaybettiği ve toplam 7 hantavirüs vakasının tespit edildiği bildirildi. Gemide yaklaşık 170 yolcu ve 70 mürettebat bulunuyor.Kanarya Adaları Valisi Anselmo Pestana, geminin bölgeye kabul edileceğini belirterek kararın “insani bir zorunluluk” olduğunu söyledi. Pestana, gemide İspanyol yolcuların da bulunduğunu ifade ederek, “Sakin kalalım ve sağlık sistemimize güvenelim. Her şey Dünya Sağlık Örgütü rehberliğinde yürütülecek” dedi.DSÖ süreci yakından izliyorDünya Sağlık Örgütü yetkilileri, geminin kabul edilmesi sürecinde İspanyol makamlarla birlikte çalışıldığını açıkladı. DSÖ’den yapılan değerlendirmede, gemide kapsamlı bir epidemiyolojik inceleme yapılacağı, dezenfeksiyon sürecinin uygulanacağı ve yolcular için risk analizinin gerçekleştirileceği belirtildi.DSÖ, önceden yaptığı açıklamasında gemideki üç kişinin öldüğünü duyurmuş, bazı yolcuların da hastalığın semptomları görüldüğü belirtmişti. DSÖ yetkilisi Dr. Maria Van Kerhove, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Vakaların bazılarının birbirleriyle çok yakın temas halinde olduğunu biliyoruz ve insan-insan bulaşması kesinlikle göz ardı edilemez, bu nedenle önlem olarak bunu varsayıyoruz" dedi.Halk için riskin düşük olduğunu belirten yetkili, bu virüsün Kovid-19 ya da grip gibi kolay yayılan virüslerden oldukça farklı olduğunu belirterek yaklaşık 150 kişinin gemide mahsur kaldığını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260505/gemi-salgininda-son-durum-yaklasik-150-kisi-yolcu-gemisinde-mahsur-1105500381.html

kanarya adaları

i̇spanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kanarya adaları, dünya sağlık örgütü (dsö), i̇spanya