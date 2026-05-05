Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260505/rubio-operasyonun-bittigini-dogruladi-baskan-kongreye-bildirdi-o-asamayla-isimiz-bitti-1105519433.html
Rubio operasyonun bittiğini doğruladı: 'Başkan Kongre'ye bildirdi, o aşamayla işimiz bitti'
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Donald Trump'ın Kongre'ye operasyonun sona erdiğini bildirmesiyle birlikte 'Epic Fury' (Destansı Öfke) operasyonunun bittiğini... 05.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-05T23:02+0300
2026-05-05T23:33+0300
Rubio operasyonun bittiğini doğruladı: 'Başkan Kongre'ye bildirdi, o aşamayla işimiz bitti'

23:02 05.05.2026 (güncellendi: 23:33 05.05.2026)
© AP Photo / Evan Vucci
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Donald Trump'ın Kongre'ye operasyonun sona erdiğini bildirmesiyle birlikte 'Epic Fury' (Destansı Öfke) operasyonunun bittiğini doğruladı. Rubio ayrıca operasyonun hadefine tamamen ulaştığını söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray'da gündem ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre'ye operasyonun sona erdiğini bildirmesiyle birlikte 'Epic Fury' (Destansı Öfke) operasyonunun bittiğini doğruladı.
Rubio gazetecilere "Operasyon bitti. Destansı Öfke (Epic Fury)... Başkan Kongre'ye bildirdi. O aşamayla işimiz bitti" dedi.
Cuma günü Trump, Kongre'ye gönderdiği mektupla, 28 Şubat'ta başlayan İran'a yönelik çatışmaların sona erdiğini belirtmişti. Ancak Pentagon, tehdit devam ettiği için bölgedeki askeri konumunu devam ettirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Lavrov, Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
