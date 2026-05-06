İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Piyasa değeri 28.5 milyon TL: 4 bin 252 gram sahte altın ele geçirildi, 2 kişi gözaltında
Sputnik Türkiye
Zeytinburnu'nda düzenlenen operasyonda 4 bin 252 gram sahte altın ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen altınların piyasa değeri 28 buçuk...
2026-05-06T10:13+0300
2026-05-06T10:13+0300
İstanbul'da sahte altın operasyonu düzenlendi. Sahte altın operasyonu: 4 bin sahte gram altın ele geçirildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, başsavcılık koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, altın sahteciliğine yönelik Zeytinburnu'nda belirlenen adrese operasyon düzenlendi.Adreste yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 28 milyon 500 bin lira olan satışa hazır şekilde paketlenmiş 1,5 ve 10 gramlıklardan oluşan toplam 4 bin 252 gram ağırlığında 1530 sahte altın ile 280 plastik kalıp, 13 metal kalıp, 1010 sahte gram altın ambalajı, presleme makinası, kağıt ve plise delme makinesi ele geçirildi.2 gözaltıOperasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
10:13 06.05.2026
Zeytinburnu'nda düzenlenen operasyonda 4 bin 252 gram sahte altın ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen altınların piyasa değeri 28 buçuk milyon lira.
İstanbul'da sahte altın operasyonu düzenlendi.

Sahte altın operasyonu: 4 bin sahte gram altın ele geçirildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, başsavcılık koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, altın sahteciliğine yönelik Zeytinburnu'nda belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 28 milyon 500 bin lira olan satışa hazır şekilde paketlenmiş 1,5 ve 10 gramlıklardan oluşan toplam 4 bin 252 gram ağırlığında 1530 sahte altın ile 280 plastik kalıp, 13 metal kalıp, 1010 sahte gram altın ambalajı, presleme makinası, kağıt ve plise delme makinesi ele geçirildi.

2 gözaltı

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
