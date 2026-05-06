https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/piyasa-degeri-285-milyon-tl-4-bin-252-gram-sahte-altin-ele-gecirildi-2-kisi-gozaltinda-1105525885.html

Piyasa değeri 28.5 milyon TL: 4 bin 252 gram sahte altın ele geçirildi, 2 kişi gözaltında

Piyasa değeri 28.5 milyon TL: 4 bin 252 gram sahte altın ele geçirildi, 2 kişi gözaltında

Sputnik Türkiye

Zeytinburnu'nda düzenlenen operasyonda 4 bin 252 gram sahte altın ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen altınların piyasa değeri 28 buçuk... 06.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-06T10:13+0300

2026-05-06T10:13+0300

2026-05-06T10:13+0300

türki̇ye

zeytinburnu

altın

sahte altın

kaçakçı

gözaltı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/06/1105525723_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_325cff8e4e6f6314a865dd1bd373acca.jpg

İstanbul'da sahte altın operasyonu düzenlendi. Sahte altın operasyonu: 4 bin sahte gram altın ele geçirildiBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, başsavcılık koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, altın sahteciliğine yönelik Zeytinburnu'nda belirlenen adrese operasyon düzenlendi.Adreste yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 28 milyon 500 bin lira olan satışa hazır şekilde paketlenmiş 1,5 ve 10 gramlıklardan oluşan toplam 4 bin 252 gram ağırlığında 1530 sahte altın ile 280 plastik kalıp, 13 metal kalıp, 1010 sahte gram altın ambalajı, presleme makinası, kağıt ve plise delme makinesi ele geçirildi.2 gözaltıOperasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260330/kahramanmarasta-sahte-altin-operasyonu-977-parca-altina-el-konuldu-1104628268.html

türki̇ye

zeytinburnu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

zeytinburnu, altın, sahte altın, kaçakçı, gözaltı