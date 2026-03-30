Kahramanmaraş’ta sahte altın operasyonu: 977 parça altına el konuldu
Kahramanmaraş'ta sahte altın operasyonu: 977 parça altına el konuldu
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, toplamda 977 adet sahte altın ve 1 silah ele geçirildi. 30.03.2026, Sputnik Türkiye
türki̇ye
kahramanmaraş
altın
gram altın
külçe altın
altın fiyatları
çeyrek altın
yarım altın
sahte
sahte altın
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından 25 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda sahte altın ve ruhsatsız tabancaya el konuldu.Operasyon kapsamında:Toplamda 977 adet sahte altın ve 1 adet silah operasyonla emniyete alındı. Yapılan incelemeler sonucunda, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
23:50 30.03.2026
© Fotoğraf : Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Sahte altın operasyonu
© Fotoğraf : Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, toplamda 977 adet sahte altın ve 1 silah ele geçirildi.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından 25 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda sahte altın ve ruhsatsız tabancaya el konuldu.
Operasyon kapsamında:
206 tam altın (sahte mühürlü olduğu değerlendirilen),
97 yarım altın (sahte mühürlü),
479 çeyrek altın (sahte mühürlü),
168 çeyrek reşat altın (sahte mühürlü),
17 yarım reşat altın (sahte mühürlü),
10 reşat altın (sahte mühürlü),
3 adet basımda kullanılan çeyrek/yarım/tam altın mührü,
1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Toplamda 977 adet sahte altın ve 1 adet silah operasyonla emniyete alındı. Yapılan incelemeler sonucunda, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
