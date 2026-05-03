İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı
Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı. 03.05.2026, Sputnik Türkiye
19:30 03.05.2026 (güncellendi: 20:16 03.05.2026)
Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gelini Zuhal Böcek'in de aralarında olduğu 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.
Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Zuhal Böcek, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Diğer iki şüpheli ise ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Sulh ceza hakimliği şüpheli Zuhal Böcek'in tutuklanmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek hakkında aday olmasına ilişkin rüşvet verdiği iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında Zuhal Böcek'in de aralarında olduğu 3 şüpheli 30 Nisan'da gözaltına alınmıştı.
