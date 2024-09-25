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Milli Eğitim Bakanı Tekin'den imam hatip okullarıyla ilgili açıklama: Talep olduğu sürece açmaya devam edeceğiz
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den imam hatip okullarıyla ilgili açıklama: Talep olduğu sürece açmaya devam edeceğiz
Sputnik Türkiye
Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi açılışı için yapılan törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Türkiye'nin her tarafında imam hatip okulları var'... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
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Milli Eğitim Bakanı Tekin, Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi açılış programına katıldı. Programda Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, müzik dinletisi sundu. Hafızlık proje okulu öğrencisi Raşit Çetin tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.Bakan Tekin burada yaptığı konuşmada, imam hatip okullarının, özellikle 28 Şubat'la neredeyse kapanma noktasına geldiğini belirtti. Katsayı uygulamasıyla imam hatip okulları ve meslek liselerinin toplumsal itibarının ciddi şekilde sarsıldığını dile getiren Tekin, sözlerine şöyle devam etti:Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem ekonomik bütçe payı anlamında hem de zaman ve enerji anlamında ayırdığı en büyük payın hiç şüphesiz eğitim olduğunu belirtti.Eğitimde yaşanan teknolojik gelişmeleri de ıskalamadıklarını, okulların tamamında internet erişim hizmeti sunduklarını söyleyen Tekin, neredeyse dersliklerin tamamında etkileşimli tahtalarla eğitim öğretim sürecini zenginleştirdiklerini, etkileşimli tahtalar üzerinden, EBA'dan öğretmen ve öğrencilerin yoğun şekilde faydalandığını aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/ogrencisini-cipiyle-ezerek-olumune-neden-olan-ogretmen-aracimin-sensorleri-uyari-vermedi-1088403936.html
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yusuf tekin, imam hatip, imam hatip liseleri
yusuf tekin, imam hatip, imam hatip liseleri

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den imam hatip okullarıyla ilgili açıklama: Talep olduğu sürece açmaya devam edeceğiz

02:15 25.09.2024 (güncellendi: 02:16 25.09.2024)
© İHA / BURAK CAN TOKYÜREK-AW294345 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
© İHA / BURAK CAN TOKYÜREK-AW294345
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Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi açılışı için yapılan törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Türkiye'nin her tarafında imam hatip okulları var' algısının yanlış olduğunu belirterek, toplumsal talep olduğu sürece imam hatip okulu açmaya devem edeceklerini söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi açılış programına katıldı. Programda Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, müzik dinletisi sundu. Hafızlık proje okulu öğrencisi Raşit Çetin tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.
Bakan Tekin burada yaptığı konuşmada, imam hatip okullarının, özellikle 28 Şubat'la neredeyse kapanma noktasına geldiğini belirtti. Katsayı uygulamasıyla imam hatip okulları ve meslek liselerinin toplumsal itibarının ciddi şekilde sarsıldığını dile getiren Tekin, sözlerine şöyle devam etti:
"Bu anlamda hizmetlerimiz döneminde çok ciddi adımlar atıldı. Şu anda imam hatip okullarımız Türkiye'nin her tarafında, bunun da altını çizerek söylüyorum, toplumsal talebe istinaden kurulmuş, açılmış durumda. Şu rakamın altını özellikle çiziyorum. Burada 28 Şubat zulmünün engelleri gündeme geldiğinde oran olarak ne kadarsa şu anda da aynı orandadır. Yani Türkiye uygun bir noktada. Öyle sunuyorlar ki 'Türkiye'nin her tarafında imam hatip okulları var.' Hayır toplumsal talep neyse onu karşılayacak şekilde imam hatip okulu açtık. Talep olduğu sürece de açmaya da devam edeceğiz. Özellikle 2014 yılında proje okulu tanımlamasından sonra çok farklı projeler uygulayan imam hatip okullarımız var. Fen bilimleri, sosyal bilimler, fen ve teknoloji programı uygulayan, hafızlık projesi, İspanyolca programı uygulayan imam hatiplerimiz var. Dini musiki alanında, güzel sanatlar alanında, spor alanında proje uygulayan imam hatip okulumuz var. İmam hatip okullarımızın programlarını da öğrencilerimizin istek ve beklentileri doğrultusunda revize ediyoruz."
Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem ekonomik bütçe payı anlamında hem de zaman ve enerji anlamında ayırdığı en büyük payın hiç şüphesiz eğitim olduğunu belirtti.
Eğitimde yaşanan teknolojik gelişmeleri de ıskalamadıklarını, okulların tamamında internet erişim hizmeti sunduklarını söyleyen Tekin, neredeyse dersliklerin tamamında etkileşimli tahtalarla eğitim öğretim sürecini zenginleştirdiklerini, etkileşimli tahtalar üzerinden, EBA'dan öğretmen ve öğrencilerin yoğun şekilde faydalandığını aktardı.
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