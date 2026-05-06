Macron’dan İran’a Hürmüz Boğazı için Fransız-İngiliz güvenlik misyonu teklifi
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Hürmüz Boğazı'nda deniz güvenliğini... 06.05.2026, Sputnik Türkiye
emmanuel macron, mesud pezeşkiyan, telefon görüşmesi, fransa, i̇ngiltere, i̇ran, hürmüz boğazı, donald trump, fransa savunma bakanlığı, kızıldeniz, reuters
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Hürmüz Boğazı’nda deniz güvenliğini artırmaya yönelik Fransız-İngiliz ortak planını gündeme getirdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İranlı mevkidaşı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı görüşmede, Hürmüz Boğazı’nda deniz güvenliğini sağlamak üzere Fransa ve İngiltere öncülüğünde çok uluslu bir misyon kurulmasını önerdi. Macron, planın nükleer ve bölgesel konulardaki müzakerelere de olumlu yansıyabileceğini belirterek, konuyu ABD Başkanı Donald Trump’la da ele alacağını belirtti.
Macron, X hesabından yaptığı açıklamada, Fransa ve İngiltere tarafından organize edilecek çok uluslu güvenlik misyonunun, gemi sahipleri ve sigorta şirketlerinin bölgeye duyduğu güvenin yeniden tesis edilmesine yardımcı olabileceğini ifade etti:
Fransa ve Birleşik Krallık’ın organize edeceği çok uluslu bir misyon, armatörlerin ve sigortacıların güvenini yeniden sağlamaya katkı sunabilir. Bu misyon doğası gereği, çatışan taraflardan bağımsız olacak. Bu imkandan yararlanması için İran Cumhurbaşkanı’na teklif sundum ve konuyu ABD Başkanı Donald Trump ile de görüşmeyi planlıyorum.
Fransız lider, Hürmüz Boğazı’nda güvenliğin yeniden sağlanmasının, İran’ın nükleer programı, balistik füze faaliyetleri ve bölgesel gerilimlere ilişkin müzakerelerde ilerleme kaydedilmesine de katkı sağlayabileceğini dile getirdi. Macron ayrıca, tüm taraflara Hürmüz Boğazı’ndaki ablukanın derhal ve koşulsuz olarak kaldırılması çağrısında bulundu.
Daha önce Reuters haber ajansı, Fransa Savunma Bakanlığı’na dayandırdığı haberinde, Fransa’nın tek uçak gemisi Charles de Gaulle’ün de içinde bulunduğu Fransız uçak gemisi grubunun, Hürmüz Boğazı’nda deniz taşımacılığının güvenliğini sağlamaya yönelik olası bir misyona hazırlık kapsamında Kızıldeniz’e doğru hareket ettiğini bildirmişti.