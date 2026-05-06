Macron’dan İran’a Hürmüz Boğazı için Fransız-İngiliz güvenlik misyonu teklifi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Hürmüz Boğazı’nda deniz güvenliğini... 06.05.2026, Sputnik Türkiye

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İranlı mevkidaşı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı görüşmede, Hürmüz Boğazı’nda deniz güvenliğini sağlamak üzere Fransa ve İngiltere öncülüğünde çok uluslu bir misyon kurulmasını önerdi. Macron, planın nükleer ve bölgesel konulardaki müzakerelere de olumlu yansıyabileceğini belirterek, konuyu ABD Başkanı Donald Trump’la da ele alacağını belirtti.Macron, X hesabından yaptığı açıklamada, Fransa ve İngiltere tarafından organize edilecek çok uluslu güvenlik misyonunun, gemi sahipleri ve sigorta şirketlerinin bölgeye duyduğu güvenin yeniden tesis edilmesine yardımcı olabileceğini ifade etti:Fransız lider, Hürmüz Boğazı’nda güvenliğin yeniden sağlanmasının, İran’ın nükleer programı, balistik füze faaliyetleri ve bölgesel gerilimlere ilişkin müzakerelerde ilerleme kaydedilmesine de katkı sağlayabileceğini dile getirdi. Macron ayrıca, tüm taraflara Hürmüz Boğazı’ndaki ablukanın derhal ve koşulsuz olarak kaldırılması çağrısında bulundu.Daha önce Reuters haber ajansı, Fransa Savunma Bakanlığı’na dayandırdığı haberinde, Fransa’nın tek uçak gemisi Charles de Gaulle’ün de içinde bulunduğu Fransız uçak gemisi grubunun, Hürmüz Boğazı’nda deniz taşımacılığının güvenliğini sağlamaya yönelik olası bir misyona hazırlık kapsamında Kızıldeniz’e doğru hareket ettiğini bildirmişti.

