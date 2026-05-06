CENTOM: Umman Körfezi’nde İran’a yönelen İran bayraklı bir petrol tankeri etkisiz hale getirildi

6 Mayıs günü saat 09.00’da (ET) (TSİ 16.00), Umman Körfezi’nde görev yapan ABD güçleri, bir İran limanına doğru ilerlemekte olan İran bayraklı boş bir petrol tankerini devre dışı bırakarak abluka tedbirlerini uyguladı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) unsurları, M/T Hasna adlı tankeri Umman Körfezi’ndeki uluslararası sularda bir İran limanına doğru seyir halindeyken tespit etti. ABD güçleri gemiye defalarca uyarıda bulunarak, ABD ablukasını ihlal ettiğini bildirdi.

Hasna’nın mürettebatı bu uyarılara uymayınca, USS Abraham Lincoln (CVN 72) gemisinden kalkan ABD Donanması’na ait bir F/A-18 Super Hornet savaş uçağı, 20 mm’lik topuyla birkaç atış yaparak tankerin dümenini kullanılamaz hale getirdi. Böylece Hasna’nın İran’a doğru ilerleyişi durduruldu.

İran limanlarına girmeye ya da bu limanlardan ayrılmaya çalışan gemilere yönelik ABD ablukası yürürlükte olmaya devam ediyor. CENTCOM güçleri, bu kurallara uyulmasını sağlamak amacıyla planlı ve profesyonel şekilde hareket etmeyi sürdürüyor.