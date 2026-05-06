CENTOM: Umman Körfezi’nde İran’a yönelen İran bayraklı bir petrol tankeri etkisiz hale getirildi
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Umman Körfezi’nde İran’a yönelen İran bayraklı bir petrol tankerini uyarılara uymaması üzerine savaş uçağından açılan ateşle... 06.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-06T21:52+0300
2026-05-06T21:53+0300
dünya
abd
abd
i̇ran
umman körfezi
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
uss abraham lincoln
CENTOM: Umman Körfezi’nde İran’a yönelen İran bayraklı bir petrol tankeri etkisiz hale getirildi

21:52 06.05.2026 (güncellendi: 21:53 06.05.2026)
© AP Photo / Susan WalshThis Feb. 6, 2017 file photo shows the U.S. Central Command at MacDill Air Force Base in Tampa, Fla. A Navy sailor assigned to United States Central Command headquarters in Florida has tested positive for the novel coronavirus. CENTCOM spokesman Capt. Bill Urban made the announcement in a news release Saturday, March 21, 2020. . Urban says the sailor returned to the U.S. from overseas travel on March 15, and went into precautionary quarantine at his home. (AP Photo/Susan Walsh, File)
This Feb. 6, 2017 file photo shows the U.S. Central Command at MacDill Air Force Base in Tampa, Fla. A Navy sailor assigned to United States Central Command headquarters in Florida has tested positive for the novel coronavirus. CENTCOM spokesman Capt. Bill Urban made the announcement in a news release Saturday, March 21, 2020. . Urban says the sailor returned to the U.S. from overseas travel on March 15, and went into precautionary quarantine at his home. (AP Photo/Susan Walsh, File)
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Umman Körfezi’nde İran’a yönelen İran bayraklı bir petrol tankerini uyarılara uymaması üzerine savaş uçağından açılan ateşle durdurulduğu öne sürüldü.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'daki bir limana doğru giden, İran bayraklı ve yüksüz bir tanker gemisinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Açıklamasında CENTCOM, M/T Hasna gemisi, tekrarlanan uyarılara rağmen ABD'nin uyguladığı ablukaya uymadığı ve USS Abraham Lincoln'den kalkan bir F/A-18 Super Hornet'in 20 milimetrelik topundan atılan birkaç mermiyle vurulduktan sonra kullanılamaz hale geldiği öne sürüldü.
CENTCOM'un sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

6 Mayıs günü saat 09.00’da (ET) (TSİ 16.00), Umman Körfezi’nde görev yapan ABD güçleri, bir İran limanına doğru ilerlemekte olan İran bayraklı boş bir petrol tankerini devre dışı bırakarak abluka tedbirlerini uyguladı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) unsurları, M/T Hasna adlı tankeri Umman Körfezi’ndeki uluslararası sularda bir İran limanına doğru seyir halindeyken tespit etti. ABD güçleri gemiye defalarca uyarıda bulunarak, ABD ablukasını ihlal ettiğini bildirdi.

Hasna’nın mürettebatı bu uyarılara uymayınca, USS Abraham Lincoln (CVN 72) gemisinden kalkan ABD Donanması’na ait bir F/A-18 Super Hornet savaş uçağı, 20 mm’lik topuyla birkaç atış yaparak tankerin dümenini kullanılamaz hale getirdi. Böylece Hasna’nın İran’a doğru ilerleyişi durduruldu.

İran limanlarına girmeye ya da bu limanlardan ayrılmaya çalışan gemilere yönelik ABD ablukası yürürlükte olmaya devam ediyor. CENTCOM güçleri, bu kurallara uyulmasını sağlamak amacıyla planlı ve profesyonel şekilde hareket etmeyi sürdürüyor.

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, olaya ilişkin herhangi bir görsel ya da video paylaşılmadı.
