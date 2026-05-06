Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/luks-kruvaziyerde-hantavirus-alarmi-3-yolcu-gemiden-tahliye-ediliyor-1105524895.html
Lüks kruvaziyerde hantavirüs alarmı: 3 yolcu gemiden tahliye ediliyor
Lüks kruvaziyerde hantavirüs alarmı: 3 yolcu gemiden tahliye ediliyor
Sputnik Türkiye
Atlas Okyanusu’nda demirleyen MV Hondius gemisinde hantavirüs salgını sonrası üç kişi tahliye ediliyor. DSÖ, yakın temaslılar arasında insandan insana bulaş... 06.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-06T09:54+0300
2026-05-06T09:54+0300
dünya
maria van kerkhove
dünya sağlık örgütü (dsö)
kanarya adaları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/06/1105524401_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_43c6ebcf6d38a73821ca9a8a00e5e8fa.jpg
Atlas Okyanusu’nda MV Hondius adlı yolcu gemisinde ortaya çıkan hantavirüs vakaları sonrası üç kişinin önümüzdeki saatlerde tahliye edilmesi planlanıyor. Cabo Verde Sağlık Bakanlığı, gemiye çıkan sağlık ekiplerinin tahliye edilecek kişilerin klinik olarak stabil olduğunu belirlediğini açıkladı.Yetkililer, iki hava ambulansının devreye alındığını ve bunlardan birinin halihazırda ülkede bulunduğunu duyurdu. Tahliye kararı, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) gemideki bazı vakalar arasında sınırlı da olsa insandan insana bulaş ihtimali olabileceğini açıklamasının ardından geldi.7 hantavirüs vakası tespit edildiDSÖ’nün salgın hazırlık direktörü Maria Van Kerkhove, bazı vakaların birbirleriyle çok yakın temas içinde olduğunu belirterek “İnsandan insana bulaş ihtimali tamamen dışlanamaz” dedi. Ancak yetkililer, virüsün kovid-19 ya da grip gibi kolay yayılmadığını ve genel halk için riskin düşük olduğunu vurguladı.Gemide şu ana kadar üç kişi hayatını kaybederken, yedi hantavirüs vakası tespit edildi. Bunlardan ikisi doğrulanmış, beşi ise şüpheli vaka olarak kayıtlara geçti. Ölenler arasında Hollandalı bir çift ve bir Alman yolcu bulunuyor.Yaklaşık 150 kişinin bulunduğu gemi, şu anda Praia açıklarında demirli durumda. Geminin, tahliyelerin ardından Kanarya Adaları’na doğru yola çıkması planlanıyor. Burada İspanyol yetkililer tarafından kapsamlı bir epidemiyolojik inceleme ve dezenfeksiyon süreci yürütülecek.Yetkililer, gemide sıkı izolasyon önlemleri uygulandığını, yolcuların kabinlerinde kalabildiğini ve yemeklerin odalara servis edildiğini bildirdi. Ortak alanlarda toplanmaya izin verilmezken, sınırlı şekilde açık alanlara çıkış sağlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/ruhi-cenetin-hantavirus-tespit-edilen-gemide-oldugu-ortaya-cikti-saglik-durumu-nasil-1105523675.html
kanarya adaları
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/06/1105524401_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_d5de2e767b09e4b7ae8e48896f2305f6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
maria van kerkhove, dünya sağlık örgütü (dsö), kanarya adaları
maria van kerkhove, dünya sağlık örgütü (dsö), kanarya adaları

Lüks kruvaziyerde hantavirüs alarmı: 3 yolcu gemiden tahliye ediliyor

09:54 06.05.2026
© REUTERS Reuters TVHantavirüs teşhisi konulan hastalar gemiden indirildi
Hantavirüs teşhisi konulan hastalar gemiden indirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2026
© REUTERS Reuters TV
Abone ol
Atlas Okyanusu’nda demirleyen MV Hondius gemisinde hantavirüs salgını sonrası üç kişi tahliye ediliyor. DSÖ, yakın temaslılar arasında insandan insana bulaş ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini açıkladı.
Atlas Okyanusu’nda MV Hondius adlı yolcu gemisinde ortaya çıkan hantavirüs vakaları sonrası üç kişinin önümüzdeki saatlerde tahliye edilmesi planlanıyor. Cabo Verde Sağlık Bakanlığı, gemiye çıkan sağlık ekiplerinin tahliye edilecek kişilerin klinik olarak stabil olduğunu belirlediğini açıkladı.
Yetkililer, iki hava ambulansının devreye alındığını ve bunlardan birinin halihazırda ülkede bulunduğunu duyurdu. Tahliye kararı, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) gemideki bazı vakalar arasında sınırlı da olsa insandan insana bulaş ihtimali olabileceğini açıklamasının ardından geldi.

7 hantavirüs vakası tespit edildi

DSÖ’nün salgın hazırlık direktörü Maria Van Kerkhove, bazı vakaların birbirleriyle çok yakın temas içinde olduğunu belirterek “İnsandan insana bulaş ihtimali tamamen dışlanamaz” dedi. Ancak yetkililer, virüsün kovid-19 ya da grip gibi kolay yayılmadığını ve genel halk için riskin düşük olduğunu vurguladı.
Gemide şu ana kadar üç kişi hayatını kaybederken, yedi hantavirüs vakası tespit edildi. Bunlardan ikisi doğrulanmış, beşi ise şüpheli vaka olarak kayıtlara geçti. Ölenler arasında Hollandalı bir çift ve bir Alman yolcu bulunuyor.
Yaklaşık 150 kişinin bulunduğu gemi, şu anda Praia açıklarında demirli durumda. Geminin, tahliyelerin ardından Kanarya Adaları’na doğru yola çıkması planlanıyor. Burada İspanyol yetkililer tarafından kapsamlı bir epidemiyolojik inceleme ve dezenfeksiyon süreci yürütülecek.
Yetkililer, gemide sıkı izolasyon önlemleri uygulandığını, yolcuların kabinlerinde kalabildiğini ve yemeklerin odalara servis edildiğini bildirdi. Ortak alanlarda toplanmaya izin verilmezken, sınırlı şekilde açık alanlara çıkış sağlanıyor.

Hantavirüs genellikle kemirgenlerin idrarı, dışkısı veya tükürüğüyle temas sonucu bulaşıyor. Ancak yalnızca bazı türlerinde sınırlı insandan insana bulaş görülebiliyor. DSÖ, gemideki vakaların Güney Amerika’da görülen Andes virüsü kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Uzmanlara göre hantavirüs nadir görülse de ağır seyrediyor ve solunum yetmezliğine yol açabiliyor. Hastalık için spesifik bir tedavi bulunmazken, tedavi süreci genellikle destekleyici bakım ile yürütülüyor.

Ruhi Çenet - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2026
TÜRKİYE
Ruhi Çenet'in hantavirüs tespit edilen gemide olduğu ortaya çıktı: Sağlık durumu nasıl?
09:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала