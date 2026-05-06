Lüks kruvaziyerde hantavirüs alarmı: 3 yolcu gemiden tahliye ediliyor

Atlas Okyanusu'nda demirleyen MV Hondius gemisinde hantavirüs salgını sonrası üç kişi tahliye ediliyor. DSÖ, yakın temaslılar arasında insandan insana bulaş... 06.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-06T09:54+0300

Atlas Okyanusu’nda MV Hondius adlı yolcu gemisinde ortaya çıkan hantavirüs vakaları sonrası üç kişinin önümüzdeki saatlerde tahliye edilmesi planlanıyor. Cabo Verde Sağlık Bakanlığı, gemiye çıkan sağlık ekiplerinin tahliye edilecek kişilerin klinik olarak stabil olduğunu belirlediğini açıkladı.Yetkililer, iki hava ambulansının devreye alındığını ve bunlardan birinin halihazırda ülkede bulunduğunu duyurdu. Tahliye kararı, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) gemideki bazı vakalar arasında sınırlı da olsa insandan insana bulaş ihtimali olabileceğini açıklamasının ardından geldi.7 hantavirüs vakası tespit edildiDSÖ’nün salgın hazırlık direktörü Maria Van Kerkhove, bazı vakaların birbirleriyle çok yakın temas içinde olduğunu belirterek “İnsandan insana bulaş ihtimali tamamen dışlanamaz” dedi. Ancak yetkililer, virüsün kovid-19 ya da grip gibi kolay yayılmadığını ve genel halk için riskin düşük olduğunu vurguladı.Gemide şu ana kadar üç kişi hayatını kaybederken, yedi hantavirüs vakası tespit edildi. Bunlardan ikisi doğrulanmış, beşi ise şüpheli vaka olarak kayıtlara geçti. Ölenler arasında Hollandalı bir çift ve bir Alman yolcu bulunuyor.Yaklaşık 150 kişinin bulunduğu gemi, şu anda Praia açıklarında demirli durumda. Geminin, tahliyelerin ardından Kanarya Adaları’na doğru yola çıkması planlanıyor. Burada İspanyol yetkililer tarafından kapsamlı bir epidemiyolojik inceleme ve dezenfeksiyon süreci yürütülecek.Yetkililer, gemide sıkı izolasyon önlemleri uygulandığını, yolcuların kabinlerinde kalabildiğini ve yemeklerin odalara servis edildiğini bildirdi. Ortak alanlarda toplanmaya izin verilmezken, sınırlı şekilde açık alanlara çıkış sağlanıyor.

