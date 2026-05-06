https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/luks-kruvaziyerde-hantavirus-alarmi-3-yolcu-gemiden-tahliye-ediliyor-1105524895.html
Lüks kruvaziyerde hantavirüs alarmı: 3 yolcu gemiden tahliye ediliyor
Lüks kruvaziyerde hantavirüs alarmı: 3 yolcu gemiden tahliye ediliyor
Sputnik Türkiye
Atlas Okyanusu’nda demirleyen MV Hondius gemisinde hantavirüs salgını sonrası üç kişi tahliye ediliyor. DSÖ, yakın temaslılar arasında insandan insana bulaş... 06.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-06T09:54+0300
2026-05-06T09:54+0300
2026-05-06T09:54+0300
dünya
maria van kerkhove
dünya sağlık örgütü (dsö)
kanarya adaları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/06/1105524401_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_43c6ebcf6d38a73821ca9a8a00e5e8fa.jpg
Atlas Okyanusu’nda MV Hondius adlı yolcu gemisinde ortaya çıkan hantavirüs vakaları sonrası üç kişinin önümüzdeki saatlerde tahliye edilmesi planlanıyor. Cabo Verde Sağlık Bakanlığı, gemiye çıkan sağlık ekiplerinin tahliye edilecek kişilerin klinik olarak stabil olduğunu belirlediğini açıkladı.Yetkililer, iki hava ambulansının devreye alındığını ve bunlardan birinin halihazırda ülkede bulunduğunu duyurdu. Tahliye kararı, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) gemideki bazı vakalar arasında sınırlı da olsa insandan insana bulaş ihtimali olabileceğini açıklamasının ardından geldi.7 hantavirüs vakası tespit edildiDSÖ’nün salgın hazırlık direktörü Maria Van Kerkhove, bazı vakaların birbirleriyle çok yakın temas içinde olduğunu belirterek “İnsandan insana bulaş ihtimali tamamen dışlanamaz” dedi. Ancak yetkililer, virüsün kovid-19 ya da grip gibi kolay yayılmadığını ve genel halk için riskin düşük olduğunu vurguladı.Gemide şu ana kadar üç kişi hayatını kaybederken, yedi hantavirüs vakası tespit edildi. Bunlardan ikisi doğrulanmış, beşi ise şüpheli vaka olarak kayıtlara geçti. Ölenler arasında Hollandalı bir çift ve bir Alman yolcu bulunuyor.Yaklaşık 150 kişinin bulunduğu gemi, şu anda Praia açıklarında demirli durumda. Geminin, tahliyelerin ardından Kanarya Adaları’na doğru yola çıkması planlanıyor. Burada İspanyol yetkililer tarafından kapsamlı bir epidemiyolojik inceleme ve dezenfeksiyon süreci yürütülecek.Yetkililer, gemide sıkı izolasyon önlemleri uygulandığını, yolcuların kabinlerinde kalabildiğini ve yemeklerin odalara servis edildiğini bildirdi. Ortak alanlarda toplanmaya izin verilmezken, sınırlı şekilde açık alanlara çıkış sağlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/ruhi-cenetin-hantavirus-tespit-edilen-gemide-oldugu-ortaya-cikti-saglik-durumu-nasil-1105523675.html
kanarya adaları
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/06/1105524401_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_d5de2e767b09e4b7ae8e48896f2305f6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
maria van kerkhove, dünya sağlık örgütü (dsö), kanarya adaları
maria van kerkhove, dünya sağlık örgütü (dsö), kanarya adaları
Lüks kruvaziyerde hantavirüs alarmı: 3 yolcu gemiden tahliye ediliyor
Atlas Okyanusu’nda demirleyen MV Hondius gemisinde hantavirüs salgını sonrası üç kişi tahliye ediliyor. DSÖ, yakın temaslılar arasında insandan insana bulaş ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini açıkladı.
Atlas Okyanusu’nda MV Hondius adlı yolcu gemisinde ortaya çıkan hantavirüs vakaları sonrası üç kişinin önümüzdeki saatlerde tahliye edilmesi planlanıyor. Cabo Verde Sağlık Bakanlığı, gemiye çıkan sağlık ekiplerinin tahliye edilecek kişilerin klinik olarak stabil olduğunu belirlediğini açıkladı.
Yetkililer, iki hava ambulansının devreye alındığını ve bunlardan birinin halihazırda ülkede bulunduğunu duyurdu. Tahliye kararı, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) gemideki bazı vakalar arasında sınırlı da olsa insandan insana bulaş ihtimali olabileceğini açıklamasının ardından geldi.
7 hantavirüs vakası tespit edildi
DSÖ’nün salgın hazırlık direktörü Maria Van Kerkhove, bazı vakaların birbirleriyle çok yakın temas içinde olduğunu belirterek “İnsandan insana bulaş ihtimali tamamen dışlanamaz” dedi. Ancak yetkililer, virüsün kovid-19 ya da grip gibi kolay yayılmadığını ve genel halk için riskin düşük olduğunu vurguladı.
Gemide şu ana kadar üç kişi hayatını kaybederken, yedi hantavirüs vakası tespit edildi. Bunlardan ikisi doğrulanmış, beşi ise şüpheli vaka olarak kayıtlara geçti. Ölenler arasında Hollandalı bir çift ve bir Alman yolcu bulunuyor.
Yaklaşık 150 kişinin bulunduğu gemi, şu anda Praia açıklarında demirli durumda. Geminin, tahliyelerin ardından Kanarya Adaları’na doğru yola çıkması planlanıyor. Burada İspanyol yetkililer tarafından kapsamlı bir epidemiyolojik inceleme ve dezenfeksiyon süreci yürütülecek.
Yetkililer, gemide sıkı izolasyon önlemleri uygulandığını, yolcuların kabinlerinde kalabildiğini ve yemeklerin odalara servis edildiğini bildirdi. Ortak alanlarda toplanmaya izin verilmezken, sınırlı şekilde açık alanlara çıkış sağlanıyor.
Hantavirüs genellikle kemirgenlerin idrarı, dışkısı veya tükürüğüyle temas sonucu bulaşıyor. Ancak yalnızca bazı türlerinde sınırlı insandan insana bulaş görülebiliyor. DSÖ, gemideki vakaların Güney Amerika’da görülen Andes virüsü kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Uzmanlara göre hantavirüs nadir görülse de ağır seyrediyor ve solunum yetmezliğine yol açabiliyor. Hastalık için spesifik bir tedavi bulunmazken, tedavi süreci genellikle destekleyici bakım ile yürütülüyor.