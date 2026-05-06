İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Kadıköy vapuruna binmiş ve ortadan kaybolmuştu: Cansız bedeni denizde bulunan kadının görüntüleri ortaya çıktı
Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan vapura binmesinin ardından bir daha kendisine ulaşılamayan Azerbaycan uyruklu 44 yaşındaki Makhfura Huseynova'nın cansız bedeni... 06.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-06T07:17+0300
2026-05-06T08:28+0300
07:17 06.05.2026 (güncellendi: 08:28 06.05.2026)
Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan vapura binmesinin ardından bir daha kendisine ulaşılamayan Azerbaycan uyruklu 44 yaşındaki Makhfura Huseynova'nın cansız bedeni Haydarpaşa açıklarında bulundu. Huseynova'nın vapura binerken görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Mayıs'ta Makhfura Huseynova'nın kaybolduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde, Huseynova'nın saat 20.20'de Kadıköy İskelesi'ndeki turnikelerden geçerek vapura bindiği, Beşiktaş İskelesi'ne yanaşan vapurdan inmediği tespit edildi.
Gemi ve iskelelerde yapılan araştırmalarda, Huseynova'nın çantasıyla güverte kısmında görüldüğü, daha sonra çantasını bırakarak ortadan kaybolduğu öğrenildi.
Kadının vapura bindiği ana ait görüntülerin izletildiği kızı N.Y. (23), görüntüdeki kişinin annesi olduğunu teşhis etti. Gemi içi kamera sistemlerinin ise 14 Nisan'dan itibaren çalışmadığı belirlendi.
Bunun üzerine kadının bulunmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Huseynova'nın cansız bedeni Üsküdar Selimiye açıklarında denizde bulundu.
Huseynova'nın cenazesinin otopsi işlemleri için morga kaldırıldığı öğrenildi.
