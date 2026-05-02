https://anlatilaninotesi.com.tr/20260502/gulistan-doku-sorusturmasinda-tutuklanan-eski-tunceli-valisi-tuncay-sonelin-ifadesi-ortaya-cikti-1105446881.html

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli Valisi Sonel: Oğlum karıncayı bile incitmez

Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in ifadesi ortaya çıktı. Vali Sonel tüm iddiaları yalanladı. 02.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-02T18:13+0300

türki̇ye

gülistan doku

mustafa türkay sonel

tuncay sonel

ifade

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/15/1105170367_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_036696616f2034fcba8483beaf373f4f.jpg

Gülistan Doku soruşturması kapsamında oğlu Mustafa Türkay Sonel'le birlikte tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in ifadesi ortaya çıktı. Gülistan Doku'nun oğlu Mustafa Türkay Sonel ile ilişki yaşadıkları ve bu ilişkiden hamile kaldığı iddialarına ilişkin soruyu Sonel'in 'kesinlikle iftira' olarak yanıtladığı belirtildi. Savcının, 'Gülistan Doku'nun öldürüldükten Mustafa Türkay Sonel'in sizi ve koruma müdürünüzü aradığı ve daha sonrasında Gülistan'ın gizli bir şekilde gömüldüğü' iddialarıyla ilgili sorusunu da 'oğlunun aldığı aile terbiyesiyle karıncayı dahi incitmeyeceği' şeklinde yanıtladığı öğrenildi. İftira diyerek yanıtladıSabah'ın haberine göre, eski Vali Tuncay Sonel'in Eruzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifadesi ortaya çıktı. Yöneltilen sorulara cevap veren eski vali Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan'ı tanımadığını iddia ederek, herhangi bir tanışıklığının olmadığını savundu. Gülistan Doku'nun Mustafa Türkay Sonel ile ilişki yaşadıkları ve bu ilişkiden hamile kaldığı iddialarına ilişkin soruya Sonel, kesinlikle iftira olduğunu söyledi. Sonel, Gülistan'ın Mustafa Türkay Sonel tarafından bulunduğu yerden alınarak öldürüldüğü iddiasını da kabul etmedi. Savcının, 'Gülistan Doku'nun öldürüldükten Mustafa Türkay Sonel'in sizi ve koruma müdürünüzü aradığı ve daha sonrasında Gülistan'ın gizli bir şekilde gömüldüğü' iddiasına oğlunun aldığı aile terbiyesiyle karıncayı dahi incitmeyeceğini savundu.Doku'nun kayıp sim kartıyla ilgili konuştu: Biz de insanızDoku'nun kayıp sim kartıyla ilgili olarak sorulan soruya ise eski Vali Sonel'in ifadesinde şunları söylediği belirtildi: "Kartı ben gönderttim. Koruma arkadaşlar gereğini yaptı. Amacımız sadece kayıp kızımızı bulmaktı. Bu kartın Gökhan'a gönderilmesi için ben Şükrü Eroğlu'nu gereğini yapın diyerek görevlendirdim. Valilikte olduğum bir günde tam dışarı çıkarken ağlamaklı bir ses duydum. Baktığımda Aygül Doku olduğunu gördüm. Merdivenin başında "sayın valim bir sim kart var" dedi. Ben de koruma ve özel kaleme gereğini yapalım dedim. Sonra çıktım işlerime devam ettim. Koruma polisi arkadaşımıza bu kartı daha önce Ankara emniyetinde komiser bildiğimiz Gökhan komisere bir baktıralım diye gönderttim. Zira arama kurtarma yoğun bir şekilde devam ettiği için konum bilgisini baktırmak ve aynı zamanda son görüşme nerede olmuş onları öğrenmek için göndermiştim. Gökhan, yaptığı inceleme sonrasında viyadüğün alt bölgesinde bir konum tespit etmiş. Bu bana iletildi. Kızın ablası, savcıya gidemiyorum, ulaşamıyorum, almıyorlar dediği için ben aldım. Bu olay kayıp olayından iki ya da üç hafta sonra olmuştu. Biz de insanız, kayıp kızımızı bir an önce bulmak için Vali olarak böyle bir yol izledim. Dolayısıyla buradan çıkan bilgilerden dolayı arama bölgesi olarak işaret ettiğim alan vardı."Bizzat şahsen takip ettimGülistan Doku'nun sim kartının gönderildiği Gökhan Ertok ile görüşme yaptınız mı sorusuna eski Vali Tuncay Sonel, önce Ertok'la önce görüşmesini hatırlamadığını söyledi. Ancak savcının farklı tarihlerde yapılan görüşmelerin tespit edildiğini söylemesi üzerine Vali Sonel'in, "Görüşmüş isem de bizi kayıp kızımıza götürecek bir şey bulabilir miyiz diye sormuşumdur. Görüşme içeriğini hiç hatırlamıyorum. Benim sorduğum tek şey ancak en son nerede görüldüğü, nerede baz verdiği olurdu. Bunun dışında Instagram vs. ağzıma dahi aldığımı hatırlamıyorum. Bu görüşmeler yapıldıysa tamamı kayıp kızımızı bulmak için yapılmıştır. Bunun dışında başka bir sebebi olamaz. Adalet Bakanımız ve İçişleri Bakanımız da beni sürekli aradıkları için ben bu nedenle söz konusu tarihlerde bizzat şahsen kendim arayarak yakında takip ettim" dediği belirtildi. Sim kartla ilgili talimatının olmadığını iddia ettiEski Vali Sonel'e, Gökhan Ertok'un "Gülistan'ın sosyal medya mesajlarının temizlendiğinden emin olmaları için beni kullandıklarını anladım. Vali ve Şükrü beni kullanıp tuzağa düşürdü. Sim kartın bana gönderilmeden önce temizleyip emin olmak için de bana gönderip sağlama yaptılar ve bu konuda beni kullandılar" ifadeleri de yöneltildi. Vali Sonel, bunu da kabul etmeyerek, sim kartla ilgili bir talimatının olmadığını söyledi. Harçlık niyetine gönderiyorduk MASAK'ın koruma amiri Şükrü Eroğlu tarafından Gökhan Ertok'a gönderdiği paralarla ilgili ise eski Vali, "Bu para gönderimleri normal gönderimlerdir. Harçlık niyetine zaman zaman gönderiyorduk. Gökhan'ın da talep ettiği oluyordu. Kendi şahsi hesabımdan gönderiyordum. Gökhan'ın teknik olarak bir şeye ihtiyacı varsa istediğinde gönderiyordum. Çünkü ihtiyacı olmuştur, istemiştir vermişimdir, ben genelde bu şekilde yardımda bulunuyordum. Bu nedenle göndermişimdir" diyerek yanıtladığı belirtildi.

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

