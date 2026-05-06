https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/isvicrede-hantavirus-alarmi-insandan-insana-bulasan-en-tehlikeli-tur-tespit-edildi-1105529617.html

İsviçre’de hantavirüs alarmı: İnsandan insana bulaşan en tehlikeli tür tespit edildi

İsviçre’de hantavirüs alarmı: İnsandan insana bulaşan en tehlikeli tür tespit edildi

Sputnik Türkiye

İsviçre'de bir yolcu gemisinden dönen hastada, hantavirüsün insandan insana bulaşabilen en ölümcül türü olan Andes virüsü tespit edildi. Arjantin seyahati... 06.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-06T12:04+0300

2026-05-06T12:04+0300

2026-05-06T12:04+0300

i̇sviçre

atlantik okyanusu

vladimir nikiforov

haberler

sağlik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/16/1098057506_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_eec49961a5d6b0b61ba1e002e2129ddb.jpg

İsviçre Federal Hükümeti, ülke sınırları içerisinde son derece nadir görülen ve yüksek risk taşıyan hantavirüs vakasını doğruladı. Cenevre Üniversitesi Hastanesi laboratuvarlarında yapılan testler sonucunda, bir hastada virüsün Güney Amerika kökenli ve en tehlikeli varyantı olan Andes virüsü (Andes orthohantavirus) pozitif çıktı. Avrupa'da görülen türlerin aksine, bu varyantın insandan insana bulaşma özelliği taşıması sağlık otoritelerini teyakkuza geçirdi.MV Hondius yolcu gemisinde salgın paniğiEnfekte olan kişinin, yakın zamanda Arjantin’den Yeşil Burun Adaları’na sefer yapan MV Hondius adlı yolcu gemisinden döndüğü açıklandı. Atlantik Okyanusu seyri sırasında gemide bir salgın patlak verdiği, toplam 149 yolcudan 7’sine teşhis konulduğu ve maalesef 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. İsviçreli hasta, seyahat sonrası semptom göstermesi üzerine Zürih Üniversitesi Hastanesi bünyesinde karantinaya alınarak tedavi altına alındı.İnsandan i̇nsana bulaşma riski ve belirtilerHantavirüs, genellikle kemirgenlerin dışkı ve atıklarıyla temas yoluyla bulaşsa da, Andes varyantı biyolojik yapısı gereği doğrudan insan temasıyla yayılabiliyor. Akciğer ve böbrek yetmezliği gibi ağır tablolara yol açabilen patojen, yüksek mortalite oranıyla biliniyor. İsviçre hükümeti, mevcut vaka için gerekli tüm izolasyon önlemlerinin alındığını ve halk için genel bir yayılma riski bulunmadığını vurguladı.Kimler risk altında? Uzman uyarılarıKonuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan epidemiyoloji uzmanları, virüsün kuluçka süresine ve risk gruplarına dikkat çekti. Pirogov Üniversitesi uzmanlarından Vladimir Nikiforov, virüsün gemi yolculuğu öncesinde karada kapılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Uzman Olga Zykova ise özellikle tarım işçileri, bahçıvanlar, doğa yürüyüşçüleri ve kamp tutkunlarının kemirgenlerle temas ihtimaline karşı hijyen kurallarına azami dikkat etmesi gerektiğini hatırlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/guney-korede-kritik-davanin-yargici-olu-bulundu-1105526836.html

i̇sviçre

atlantik okyanusu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇sviçre, atlantik okyanusu, vladimir nikiforov, haberler