https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/isvicrede-hantavirus-alarmi-insandan-insana-bulasan-en-tehlikeli-tur-tespit-edildi-1105529617.html
İsviçre’de hantavirüs alarmı: İnsandan insana bulaşan en tehlikeli tür tespit edildi
İsviçre’de hantavirüs alarmı: İnsandan insana bulaşan en tehlikeli tür tespit edildi
Sputnik Türkiye
İsviçre'de bir yolcu gemisinden dönen hastada, hantavirüsün insandan insana bulaşabilen en ölümcül türü olan Andes virüsü tespit edildi. Arjantin seyahati... 06.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-06T12:04+0300
2026-05-06T12:04+0300
2026-05-06T12:04+0300
i̇sviçre
atlantik okyanusu
vladimir nikiforov
haberler
sağlik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/16/1098057506_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_eec49961a5d6b0b61ba1e002e2129ddb.jpg
İsviçre Federal Hükümeti, ülke sınırları içerisinde son derece nadir görülen ve yüksek risk taşıyan hantavirüs vakasını doğruladı. Cenevre Üniversitesi Hastanesi laboratuvarlarında yapılan testler sonucunda, bir hastada virüsün Güney Amerika kökenli ve en tehlikeli varyantı olan Andes virüsü (Andes orthohantavirus) pozitif çıktı. Avrupa'da görülen türlerin aksine, bu varyantın insandan insana bulaşma özelliği taşıması sağlık otoritelerini teyakkuza geçirdi.MV Hondius yolcu gemisinde salgın paniğiEnfekte olan kişinin, yakın zamanda Arjantin’den Yeşil Burun Adaları’na sefer yapan MV Hondius adlı yolcu gemisinden döndüğü açıklandı. Atlantik Okyanusu seyri sırasında gemide bir salgın patlak verdiği, toplam 149 yolcudan 7’sine teşhis konulduğu ve maalesef 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. İsviçreli hasta, seyahat sonrası semptom göstermesi üzerine Zürih Üniversitesi Hastanesi bünyesinde karantinaya alınarak tedavi altına alındı.İnsandan i̇nsana bulaşma riski ve belirtilerHantavirüs, genellikle kemirgenlerin dışkı ve atıklarıyla temas yoluyla bulaşsa da, Andes varyantı biyolojik yapısı gereği doğrudan insan temasıyla yayılabiliyor. Akciğer ve böbrek yetmezliği gibi ağır tablolara yol açabilen patojen, yüksek mortalite oranıyla biliniyor. İsviçre hükümeti, mevcut vaka için gerekli tüm izolasyon önlemlerinin alındığını ve halk için genel bir yayılma riski bulunmadığını vurguladı.Kimler risk altında? Uzman uyarılarıKonuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan epidemiyoloji uzmanları, virüsün kuluçka süresine ve risk gruplarına dikkat çekti. Pirogov Üniversitesi uzmanlarından Vladimir Nikiforov, virüsün gemi yolculuğu öncesinde karada kapılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Uzman Olga Zykova ise özellikle tarım işçileri, bahçıvanlar, doğa yürüyüşçüleri ve kamp tutkunlarının kemirgenlerle temas ihtimaline karşı hijyen kurallarına azami dikkat etmesi gerektiğini hatırlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/guney-korede-kritik-davanin-yargici-olu-bulundu-1105526836.html
i̇sviçre
atlantik okyanusu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/16/1098057506_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_8862db1c9111a47ed7de182317a881c3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇sviçre, atlantik okyanusu, vladimir nikiforov, haberler
i̇sviçre, atlantik okyanusu, vladimir nikiforov, haberler
İsviçre’de hantavirüs alarmı: İnsandan insana bulaşan en tehlikeli tür tespit edildi
İsviçre'de bir yolcu gemisinden dönen hastada, hantavirüsün insandan insana bulaşabilen en ölümcül türü olan Andes virüsü tespit edildi. Arjantin seyahati sonrası Zürih’te tedavi altına alınan vakayla ilgili hükümetten açıklama gelirken, MV Hondius gemisinde daha önce 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İsviçre Federal Hükümeti, ülke sınırları içerisinde son derece nadir görülen ve yüksek risk taşıyan hantavirüs vakasını doğruladı. Cenevre Üniversitesi Hastanesi laboratuvarlarında yapılan testler sonucunda, bir hastada virüsün Güney Amerika kökenli ve en tehlikeli varyantı olan Andes virüsü (Andes orthohantavirus) pozitif çıktı. Avrupa'da görülen türlerin aksine, bu varyantın insandan insana bulaşma özelliği taşıması sağlık otoritelerini teyakkuza geçirdi.
MV Hondius yolcu gemisinde salgın paniği
Enfekte olan kişinin, yakın zamanda Arjantin’den Yeşil Burun Adaları’na sefer yapan MV Hondius
adlı yolcu gemisinden döndüğü açıklandı. Atlantik Okyanusu
seyri sırasında gemide bir salgın
patlak verdiği, toplam 149 yolcudan 7’sine teşhis konulduğu ve maalesef 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. İsviçreli hasta, seyahat sonrası semptom göstermesi üzerine Zürih Üniversitesi Hastanesi
bünyesinde karantinaya alınarak tedavi altına alındı.
İnsandan i̇nsana bulaşma riski ve belirtiler
Hantavirüs
, genellikle kemirgenlerin dışkı ve atıklarıyla temas yoluyla bulaşsa da, Andes varyantı
biyolojik yapısı gereği doğrudan insan temasıyla yayılabiliyor. Akciğer ve böbrek yetmezliği gibi ağır tablolara yol açabilen patojen, yüksek mortalite oranıyla biliniyor. İsviçre
hükümeti, mevcut vaka için gerekli tüm izolasyon önlemlerinin alındığını ve halk için genel bir yayılma riski
bulunmadığını vurguladı.
Kimler risk altında? Uzman uyarıları
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan epidemiyoloji uzmanları, virüsün kuluçka süresine ve risk gruplarına dikkat çekti. Pirogov Üniversitesi
uzmanlarından Vladimir Nikiforov
, virüsün gemi yolculuğu öncesinde karada kapılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Uzman Olga Zykova ise özellikle tarım işçileri, bahçıvanlar, doğa yürüyüşçüleri ve kamp tutkunlarının kemirgenlerle temas ihtimaline karşı hijyen kurallarına
azami dikkat etmesi gerektiğini hatırlattı.