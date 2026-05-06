Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/israilden-ateskesin-ardindan-ilk-defa-beyruta-saldiri-savunma-bakani-katz-acikladi-1105546431.html
İsrail'den ateşkesin ardından ilk defa Beyrut’a saldırı: Savunma Bakanı Katz açıkladı
İsrail'den ateşkesin ardından ilk defa Beyrut’a saldırı: Savunma Bakanı Katz açıkladı
Sputnik Türkiye
İsrail Savunma Bakanı Katz ateşkesin ardından ilk defa Beyrut’a saldırı düzenlediklerini açıkladı. Netanyahu'nun ofisi saldırıyı doğruladı. 06.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-06T20:34+0300
2026-05-06T20:56+0300
dünya
ortadoğu
i̇srail
beyrut
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/1f/1079220506_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d5e004105435331a279ab777ce8a1666.jpg
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, ateşkesin ardından ilk defa Lübnan’ın başkenti Beyrut’a saldırı düzenlediklerini açıkladı.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ofisi İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıyı doğrulayarak, saldırıda Hizbullah'ın Rıdvan özel kuvvetler birimi komutanının hedef alındığını açıkladı.Ofis tarafından yapılan açıklamada, "Başbakan Benyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz'ın onayı doğrultusunda, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah örgütü bünyesindeki Rıdvan birimi komutanını etkisiz hale getirmek amacıyla Beyrut'u hedef almıştır" ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/trump-iranda-cok-iyi-gidiyoruz-anlasma-yapmak-istiyorlar-1105546402.html
i̇srail
beyrut
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/1f/1079220506_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0274140012a4e950c6415ec64cb0529c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, i̇srail, beyrut
ortadoğu, i̇srail, beyrut

İsrail'den ateşkesin ardından ilk defa Beyrut’a saldırı: Savunma Bakanı Katz açıkladı

20:34 06.05.2026 (güncellendi: 20:56 06.05.2026)
© AFP 2023 / SEBASTIAN SCHEINERİsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz
İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2026
© AFP 2023 / SEBASTIAN SCHEINER
Abone ol
İsrail Savunma Bakanı Katz ateşkesin ardından ilk defa Beyrut’a saldırı düzenlediklerini açıkladı. Netanyahu'nun ofisi saldırıyı doğruladı.
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, ateşkesin ardından ilk defa Lübnan’ın başkenti Beyrut’a saldırı düzenlediklerini açıkladı.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ofisi İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıyı doğrulayarak, saldırıda Hizbullah'ın Rıdvan özel kuvvetler birimi komutanının hedef alındığını açıkladı.
Ofis tarafından yapılan açıklamada, "Başbakan Benyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz'ın onayı doğrultusunda, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah örgütü bünyesindeki Rıdvan birimi komutanını etkisiz hale getirmek amacıyla Beyrut'u hedef almıştır" ifadelerine yer verildi.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2026
DÜNYA
Trump: İran'da çok iyi gidiyoruz, anlaşma yapmak istiyorlar
20:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала