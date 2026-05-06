İsrail'den ateşkesin ardından ilk defa Beyrut’a saldırı: Savunma Bakanı Katz açıkladı
İsrail Savunma Bakanı Katz ateşkesin ardından ilk defa Beyrut’a saldırı düzenlediklerini açıkladı. Netanyahu'nun ofisi saldırıyı doğruladı. 06.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-06T20:34+0300
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, ateşkesin ardından ilk defa Lübnan’ın başkenti Beyrut’a saldırı düzenlediklerini açıkladı.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ofisi İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıyı doğrulayarak, saldırıda Hizbullah'ın Rıdvan özel kuvvetler birimi komutanının hedef alındığını açıkladı.Ofis tarafından yapılan açıklamada, "Başbakan Benyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz'ın onayı doğrultusunda, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah örgütü bünyesindeki Rıdvan birimi komutanını etkisiz hale getirmek amacıyla Beyrut'u hedef almıştır" ifadelerine yer verildi.
