Trump: İran'da çok iyi gidiyoruz, anlaşma yapmak istiyorlar

Beyaz Saray'da açıklama yapan ABD Başkanı Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini bir kez daha söyledi. Trump açıklamasında İran'ın nükleer silah sahibi... 06.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-06T20:46+0300

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, ABD'nin müzakere ekibinin İran'da anlaşma yapmaya hevesli ve ABD'nin çıkarlarını karşılayacak kişilerle temas halinde olduğunu söyledi.Beyaz Saray'da düzenlenen Askeri Anneler Günü etkinliğinde konuşan Trump, "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Şu anda bizimle anlaşma yapmayı çok isteyen bir tarafla görüşüyoruz. Bizim için tatmin edici bir anlaşma yapıp yapamayacağımızı göreceğiz. Durumu tamamen kontrol altında tutuyoruz" dedi. ABD-İran gerilimi için zaman zaman "savaş" ifadesini kullanan Trump bu kez "çatışma" dedi.Trump, "Şu anda içinde bulunduğumuz durumu ben 'çatışma' olarak adlandırıyorum, çünkü tam da öyle. Bu bir çatışma ve inanılmaz derecede iyi gidiyoruz, tıpkı Venezuela'da olduğu gibi" şeklinde konuştu.Trump ayrıca, İran limanlarına yönelik devam eden deniz ablukasından da övgüyle bahsederek "Abluka inanılmaz boyutta" ifadelerini kullandı.

