Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/trump-iranda-cok-iyi-gidiyoruz-anlasma-yapmak-istiyorlar-1105546402.html
Trump: İran'da çok iyi gidiyoruz, anlaşma yapmak istiyorlar
Trump: İran'da çok iyi gidiyoruz, anlaşma yapmak istiyorlar
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray'da açıklama yapan ABD Başkanı Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini bir kez daha söyledi. Trump açıklamasında İran'ın nükleer silah sahibi... 06.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-06T20:40+0300
2026-05-06T20:46+0300
donald trump
dünya
i̇ran
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/05/1105513068_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_d2638302d8666659208d4b6b34ef3d9a.jpg
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, ABD'nin müzakere ekibinin İran'da anlaşma yapmaya hevesli ve ABD'nin çıkarlarını karşılayacak kişilerle temas halinde olduğunu söyledi.Beyaz Saray'da düzenlenen Askeri Anneler Günü etkinliğinde konuşan Trump, "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Şu anda bizimle anlaşma yapmayı çok isteyen bir tarafla görüşüyoruz. Bizim için tatmin edici bir anlaşma yapıp yapamayacağımızı göreceğiz. Durumu tamamen kontrol altında tutuyoruz" dedi. ABD-İran gerilimi için zaman zaman "savaş" ifadesini kullanan Trump bu kez "çatışma" dedi.Trump, "Şu anda içinde bulunduğumuz durumu ben 'çatışma' olarak adlandırıyorum, çünkü tam da öyle. Bu bir çatışma ve inanılmaz derecede iyi gidiyoruz, tıpkı Venezuela'da olduğu gibi" şeklinde konuştu.Trump ayrıca, İran limanlarına yönelik devam eden deniz ablukasından da övgüyle bahsederek "Abluka inanılmaz boyutta" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/trump-iranda-cok-iyi-gidiyoruz-anlasma-yapmak-istiyorlar-1105546402.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/05/1105513068_14:0:925:683_1920x0_80_0_0_8fd20c955549ca743ae6f94cf17ef6b6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, i̇ran, abd
donald trump, i̇ran, abd

Trump: İran'da çok iyi gidiyoruz, anlaşma yapmak istiyorlar

20:40 06.05.2026 (güncellendi: 20:46 06.05.2026)
© AP Photo / Evan VucciDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Abone ol
Beyaz Saray'da açıklama yapan ABD Başkanı Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini bir kez daha söyledi. Trump açıklamasında İran'ın nükleer silah sahibi olmasına asla izin vermeyeceklerini de yineledi.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, ABD'nin müzakere ekibinin İran'da anlaşma yapmaya hevesli ve ABD'nin çıkarlarını karşılayacak kişilerle temas halinde olduğunu söyledi.
Beyaz Saray'da düzenlenen Askeri Anneler Günü etkinliğinde konuşan Trump, "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Şu anda bizimle anlaşma yapmayı çok isteyen bir tarafla görüşüyoruz. Bizim için tatmin edici bir anlaşma yapıp yapamayacağımızı göreceğiz. Durumu tamamen kontrol altında tutuyoruz" dedi.
ABD-İran gerilimi için zaman zaman "savaş" ifadesini kullanan Trump bu kez "çatışma" dedi.
Trump, "Şu anda içinde bulunduğumuz durumu ben 'çatışma' olarak adlandırıyorum, çünkü tam da öyle. Bu bir çatışma ve inanılmaz derecede iyi gidiyoruz, tıpkı Venezuela'da olduğu gibi" şeklinde konuştu.
Trump ayrıca, İran limanlarına yönelik devam eden deniz ablukasından da övgüyle bahsederek "Abluka inanılmaz boyutta" ifadelerini kullandı.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2026
DÜNYA
Trump: İran'da çok iyi gidiyoruz, anlaşma yapmak istiyorlar
20:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала