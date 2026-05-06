https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/trump-iranda-cok-iyi-gidiyoruz-anlasma-yapmak-istiyorlar-1105546402.html
Trump: İran'da çok iyi gidiyoruz, anlaşma yapmak istiyorlar
Trump: İran'da çok iyi gidiyoruz, anlaşma yapmak istiyorlar
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray'da açıklama yapan ABD Başkanı Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini bir kez daha söyledi. Trump açıklamasında İran'ın nükleer silah sahibi... 06.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-06T20:40+0300
2026-05-06T20:40+0300
2026-05-06T20:46+0300
donald trump
dünya
i̇ran
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/05/1105513068_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_d2638302d8666659208d4b6b34ef3d9a.jpg
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, ABD'nin müzakere ekibinin İran'da anlaşma yapmaya hevesli ve ABD'nin çıkarlarını karşılayacak kişilerle temas halinde olduğunu söyledi.Beyaz Saray'da düzenlenen Askeri Anneler Günü etkinliğinde konuşan Trump, "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Şu anda bizimle anlaşma yapmayı çok isteyen bir tarafla görüşüyoruz. Bizim için tatmin edici bir anlaşma yapıp yapamayacağımızı göreceğiz. Durumu tamamen kontrol altında tutuyoruz" dedi. ABD-İran gerilimi için zaman zaman "savaş" ifadesini kullanan Trump bu kez "çatışma" dedi.Trump, "Şu anda içinde bulunduğumuz durumu ben 'çatışma' olarak adlandırıyorum, çünkü tam da öyle. Bu bir çatışma ve inanılmaz derecede iyi gidiyoruz, tıpkı Venezuela'da olduğu gibi" şeklinde konuştu.Trump ayrıca, İran limanlarına yönelik devam eden deniz ablukasından da övgüyle bahsederek "Abluka inanılmaz boyutta" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/trump-iranda-cok-iyi-gidiyoruz-anlasma-yapmak-istiyorlar-1105546402.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/05/1105513068_14:0:925:683_1920x0_80_0_0_8fd20c955549ca743ae6f94cf17ef6b6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donald trump, i̇ran, abd
Trump: İran'da çok iyi gidiyoruz, anlaşma yapmak istiyorlar
20:40 06.05.2026 (güncellendi: 20:46 06.05.2026)
Beyaz Saray'da açıklama yapan ABD Başkanı Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini bir kez daha söyledi. Trump açıklamasında İran'ın nükleer silah sahibi olmasına asla izin vermeyeceklerini de yineledi.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, ABD'nin müzakere ekibinin İran'da anlaşma yapmaya hevesli ve ABD'nin çıkarlarını karşılayacak kişilerle temas halinde olduğunu söyledi.
Beyaz Saray'da düzenlenen Askeri Anneler Günü etkinliğinde konuşan Trump, "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Şu anda bizimle anlaşma yapmayı çok isteyen bir tarafla görüşüyoruz. Bizim için tatmin edici bir anlaşma yapıp yapamayacağımızı göreceğiz. Durumu tamamen kontrol altında tutuyoruz" dedi.
ABD-İran gerilimi için zaman zaman "savaş" ifadesini kullanan Trump bu kez "çatışma" dedi.
Trump, "Şu anda içinde bulunduğumuz durumu ben 'çatışma' olarak adlandırıyorum, çünkü tam da öyle. Bu bir çatışma ve inanılmaz derecede iyi gidiyoruz, tıpkı Venezuela'da olduğu gibi" şeklinde konuştu.
Trump ayrıca, İran limanlarına yönelik devam eden deniz ablukasından da övgüyle bahsederek "Abluka inanılmaz boyutta" ifadelerini kullandı.