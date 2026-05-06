İran’da yaşayan Gazeteci Demir anlattı: ‘ABD’nin İran’daki durumu: Evdeki hesap çarşıya uymadı’

“Körfez ile temaslar sürüyor. İran Körfez’i doğru bir tutum almaya itmeye çalışıyor. İran bu savaş ile birlikte ABD’yi bölgeden tamamen çıkartma hedefi koydu önüne. ABD’nin bölgeden çıkması demek zaten bölgenin en büyük istikrarsızlık kaynağının ABD ve onun üsleri olduğunu düşünecek olursak İran bu üsleri boşalttırmayı dayatarak bir yandan Körfez ülkelerine de özgürlük getirme hedefi var. Körfez ülkelerinde uyanış var, ama tereddütlü. Bölgenin kendi sorunlarının kendinin çözmesi, ABD’nin buna müdahil olmaması konusunda uyanışları var ama sistemlerini uzun süre ABD’ye entegre ettikleri için bir bocalama yaşıyorlar.

Tabii burada BAE, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn’i ayrı konumlandırmak gerekiyor. Çünkü geldiğimiz noktada BAE İsrail ile göbekten bir bağ kurmuş vaziyette. BAE raydan çıkmış durumda; ABD ve İsrail’in yanında yer alıyor, savaşın devam etmesinden yana. Hatta ihtilaf yaşanan üç ada var; ‘Bu savaş devam eder de bu 3 adayı geri alabilir miyim?’ gibi küçük hesaplar, hayaller içerisine girmiş durumda. Ama bu hatada devam etmesi BAE’nin hanesine eksi yazacak. Hatta emirliğe ‘birleşik’ diyoruz ama eğer bu süreç bu şekilde tırmanmaya devam ederse BAE içerisinde ayrışmalar hatta iktidarın el değiştirmesi gibi bir süreç yaşanma ihtimali de çok yüksek. Bu Bahreyn’i de kapsayarak domino etkisi yaratabilir.”