İran’da yaşayan Gazeteci Demir anlattı: ‘ABD’nin İran’daki durumu: Evdeki hesap çarşıya uymadı’
Aydınlık Gazetesi Tahran Muhabiri Gürkan Demir, ABD'nin İran'daki durumunu 'evdeki hesap çarşıya uymadı' sözleriyle özetledi. Saldırılara rağmen ülkede devlet... 06.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-06T11:33+0300
Aydınlık Gazetesi Tahran Muhabiri Gürkan Demir, ABD’nin İran’daki durumunu ‘evdeki hesap çarşıya uymadı’ sözleriyle özetledi. Saldırılara rağmen ülkede devlet otoritesinin ve direnişin korunduğunu vurgulayan Demir, ABD’nin Hürmüz Boğazı'nda hapsolduğunu ve binlerce kilometre öteden yapılan müdahalelerin artık sonuç vermediğini belirtti.
İran’da yaşayan Gazeteci Gürkan Demir, sahadaki sıcak gözlemlerini ve bölgedeki son gelişmeleri Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programında aktardı.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik planlarının başarısız olduğunu; saldırılara rağmen ülkede devlet otoritesinin, toplumsal direnişin ve kamu düzeninin kararlılıkla korunduğunu vurgulayan Demir; Washington’ın Hürmüz Boğazı'nda bir ‘kördüğüme’ hapsolduğunu ve binlerce kilometre öteden yapılan müdahalelerin artık sahada sonuç vermediğini belirterek dikkat çekici açıklamalarda bulundu:
‘Bu süreç ‘taşıma suyla değirmen dönmeyeceğini’ ortaya koydu’
Demir, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik planlarının başarısız olduğunu vurgulayarak; Washington’ın bölgeyi istikrarsızlaştırma hedefinde bir "düğüme" hapsolduğunu ve binlerce kilometre öteden yapılan müdahalelerin artık sonuç vermediğini söyledi:
“Şu andaki durumu iki atasözüyle özetleyebilirim. Birincisi ABD ve İsrail açısından ‘evdeki hesabın çarşıya uymadığı’ bir süreç yaşanıyor. İkincisi de bu süreç ‘taşıma suyla değirmen dönmeyeceğini’ ortaya koydu. Yani ABD binlerce kilometre öteden bölgeye yaptığı o taşıma ile değirmeni döndüremedi. Evdeki hesap noktasında da İran’da yönetim değişikliği, İran’ı parçalama, istikrarsızlaştırma veya güçsüzleştirme hedefi vardı; bunlara da ulaşamadı. Geldiğimiz noktada ABD bir düğümün içerisine hapsolmuş durumda, özellikle de Hürmüz Boğazı noktasında.”
‘Şu anda İran’ın istediği gemiler geçiyor’
Hürmüz Boğazı'nda ABD’nin ablukasının başarısızlığa uğradığını dile getiren Demir, “İran açısından, büyük oranda İran’ın istediği gemilerin geçebildiği, İran’ın istemediği gemilerin geçemediği; ABD açısından ise örneğin 5 gemi Hürmüz Boğazı’nı geçiyorsa bunların birini geri çeviriyordur. Boğazda böyle bir süreç işliyor. Gemiler ABD’nin ablukasını başarıyla yarıp Asya’ya doğru açılabiliyorlar. ABD ablukasını bir türlü istediği gibi sürdüremiyor. Sürdüremediği için de sürekli yeni projeler ortaya atmaya çalışıyor; hepsi de tıkanıyor” dedi.
‘Özgürlük Operasyonu da başarısız’
Demir, ABD’nin Hürmüz Boğazı'nda başlattığı ‘Özgürlük Operasyonu’nun fiyaskoyla sonuçlandığını belirterek, bölgedeki küresel enerji ve ticaret ağını kilitleyen krizden tek çıkış yolunun Washington’ın İran egemenliğini tanıması olduğunun altını çizdi:
“Dünya ticareti, gaz, enerji, petrol, petrokimya, gübre… Hürmüz Boğazı’nda birçok ürünü yakından etkileyen bir husus yaşandı. ABD neyi denediyse başaramadı, hala da başaramamaya devam ediyor. En son ‘Özgürlük operasyonu’ başlattıklarını duyurdular.
İki gemi şu anda kayalıklar arasında sıkışıp kalmış durumda. Ne ileri gidebiliyorlar ne geri gidebiliyorlar. ABD ‘gemileri kurtarayım’ derken daha da bataklığın içerisine sürüklediği bir süreç yaşanıyor. Buradaki tek çıkış yolu ABD’nin ve dünyanın Hürmüz Boğazı üzerindeki İran egemenliğini tanımasından geçiyor.”
‘İran Körfez ülkeleri ile ‘kazan-kazan’ politikası istiyor’
İran’ın Hürmüz Boğazı'nda Körfez ülkeleriyle ‘kazan-kazan’ formülüne dayalı yeni bir dönem başlatmak istediğini vurgulayan Demir, “İran Hürmüz Boğazı’nda ‘kazan-kazan’ denklemini kurmak istiyor. Körfez ülkelerinin dünyaya sattığı petrol, gaz veya diğer ürünler var. Onların boğazdan rahat bir şekilde geçebilmesi ve İran’ın da o bölgedeki egemenliğinin tanınması hususu mevcut” diye konuştu.
‘İran, bölge ülkeleri ve Asya ile temalarını sürdürüyor’
Demir, İran'ın ABD'yi bölgeden tamamen çıkarma kararlılığında olduğunu belirterek; Washington ve İsrail'in yanında saf tutan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) büyük bir kumar oynadığını ve bu tehlikeli politikanın BAE içinde bölünmelere, hatta iktidarın el değiştirmesine yol açabileceği uyarısında bulundu:
“Körfez ile temaslar sürüyor. İran Körfez’i doğru bir tutum almaya itmeye çalışıyor. İran bu savaş ile birlikte ABD’yi bölgeden tamamen çıkartma hedefi koydu önüne. ABD’nin bölgeden çıkması demek zaten bölgenin en büyük istikrarsızlık kaynağının ABD ve onun üsleri olduğunu düşünecek olursak İran bu üsleri boşalttırmayı dayatarak bir yandan Körfez ülkelerine de özgürlük getirme hedefi var. Körfez ülkelerinde uyanış var, ama tereddütlü. Bölgenin kendi sorunlarının kendinin çözmesi, ABD’nin buna müdahil olmaması konusunda uyanışları var ama sistemlerini uzun süre ABD’ye entegre ettikleri için bir bocalama yaşıyorlar.
Tabii burada BAE, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn’i ayrı konumlandırmak gerekiyor. Çünkü geldiğimiz noktada BAE İsrail ile göbekten bir bağ kurmuş vaziyette. BAE raydan çıkmış durumda; ABD ve İsrail’in yanında yer alıyor, savaşın devam etmesinden yana. Hatta ihtilaf yaşanan üç ada var; ‘Bu savaş devam eder de bu 3 adayı geri alabilir miyim?’ gibi küçük hesaplar, hayaller içerisine girmiş durumda. Ama bu hatada devam etmesi BAE’nin hanesine eksi yazacak. Hatta emirliğe ‘birleşik’ diyoruz ama eğer bu süreç bu şekilde tırmanmaya devam ederse BAE içerisinde ayrışmalar hatta iktidarın el değiştirmesi gibi bir süreç yaşanma ihtimali de çok yüksek. Bu Bahreyn’i de kapsayarak domino etkisi yaratabilir.”
‘İran halkı yeni savaşa da hazır’
Demir, İran’daki son durumu sahada gözlemlediğini belirterek; ülkede olağanüstü bir seferberlik ruhunun hakim olduğunu ve İran halkının yeni bir savaşa hazır olduğunu kaydetti:
“Müthiş bir seferberlik oluştu. 12 Gün Savaşı’na göre çok daha hazır bir İran ordusu, İran devlet yönetimi ve İran halkı gördük. Her mahallede, ana caddeler üzerinde kurulan birlik, dayanışma çadırları kuruldu. Günlük hayat savaş sürecinde de ateşkes sürecinde de olabildiği ölçüde devam ettirildi. Kamu çalışması aksamadı, yalnızca kapasitesi azaltıldı. İşleyen bir çark durmadı. İnsanlarda korku, endişe yoktu; zaten insanlar kefenlerini giyerek meydanlara geliyordu. Ateşkes olmasına rağmen seferberlik ruhu devam ediyor. ABD ve İsrail karakolları bombaladı. Ama İran buna da hazırmış; ABD ve İsrail daha çok boş karakolları bombaladı. İran alternatif karakollar oluşturmuş, o nedenle güvenlik noktasında da aksama olmadı. Binlerce insan her akşam farklı meydanlarda toplanıyor ve hiçbir güvenlik olayı yaşanmıyor.”