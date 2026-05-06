Amerikan basını: ABD ve İran, tek sayfalık bir memorandum üzerinde anlaşmaya yaklaştı
Sputnik Türkiye
Amerikan basınının geçtiği son dakika haberine göre 'ABD ve İran, savaşın bitimi için tek sayfalık bir mutabakat metni' üzerinde anlaşmaya yaklaştı. 06.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-06T12:22+0300
12:15 06.05.2026 (güncellendi: 12:22 06.05.2026)
Amerikan basınının geçtiği son dakika haberine göre 'ABD ve İran, savaşın bitimi için tek sayfalık bir mutabakat metni' üzerinde anlaşmaya yaklaştı.
ABD merkezli kulis haberleri sitesi Axios'un geçtiği habere göre, iki ülke tek sayfadan oluşan bir metin üzerinden anlaşmaya yakın.
İki ABD'li yetkiliye atıfta bulunan habere göre 'Beyaz Saray, savaşı sona erdirmek ve daha ayrıntılı nükleer müzakereler için bir çerçeve oluşturmak amacıyla İran ile tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya varmaya yaklaştığına inanıyor.'
‘Epik Öfke’ ve ‘Özgürlük Projesi’ için ‘bitti’ açıklamaları
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, dün ABD'nin İran'a yönelik askeri saldırılarının devam edip etmeyeceği hususunda, "Epik Öfke Operasyonu sona erdi. Başkan'ın Kongre'ye bildirimini yaptığı üzere o operasyon bitti, bu aşamayı tamamladık. Şimdi Özgürlük Projesi'ne geçiyoruz" değerlendirmesini yapmıştı.
Hemen ardından ABD Başkanı Donald Trump da ‘Özgürlük Projesi’nin de durdurulduğunu söylemişti.