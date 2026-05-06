https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/iran-abdnin-savasin-sona-erdirilmesine-iliskin-teklifi-kabul-edilemez-sartlar-iceriyor-1105546106.html
İran: ABD'nin savaşın sona erdirilmesine ilişkin teklifi kabul edilemez şartlar içeriyor
İran: ABD'nin savaşın sona erdirilmesine ilişkin teklifi kabul edilemez şartlar içeriyor
Sputnik Türkiye
Tasnim haber ajansının kendi kaynağına dayandırdığı haberde, ABD'nin savaşın sona erdirilmesine ilişkin teklifinin kabul edilemez şartlar içerdiği belirtildi. 06.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-06T19:24+0300
2026-05-06T19:24+0300
2026-05-06T19:24+0300
dünya
i̇ran
abd
abd
donald trump
tasnim
anlaşma
teklif
pakistan
tahran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/07/0e/1042454090_0:96:3303:1954_1920x0_80_0_0_9b5a16c9d56e323e45060a988f94cc6b.jpg
Amerikan medyasında çok yakında bir mutabakat zaptının imzalanacağına dair haberler yer almasına rağmen Tahran, ABD’nin teklifine henüz resmi bir yanıt vermedi. İran'ın yarı resmi Tasnim ajansına konuşan kaynağa göre, Amerikan propagandası ABD Başkanı Donald Trump'ın ‘Özgürlük Projesi’ operasyonunun sona ermesiyle ilgili açıklamalarını haklı çıkarmayı amaçlıyor.Konuyla ilgili bilgi sahibi olan bir kaynak, Tasnim'e demecinde İran’ın, ABD'nin son teklif metnine resmi yanıt göndermediğini belirtti.“ABD medyasında İran ve ABD'nin savaşı sona erdirmek için tek sayfalık nihai bir anlaşmaya yakın olduğu yönünde haberler yer almasına rağmen İran, ABD’nin kabul edilemez bazı maddeler içeren son metnine henüz resmi bir yanıt vermedi” diye konuşan kaynak, Amerikan medyasında yer alan bugünkü propagandanın genelde Trump'ın son dönemdeki düşmanca eylemlerinden vazgeçmesini haklı çıkarmayı amaçladığını vurguladı ve ekledi:Kaynak, İran'ın Pakistanlı bir aracı vasıtasıyla Amerikalılara ilettiği makul ve mantıklı 14 maddelik önerilerinin ardından, Amerikalıların yeni bir maceraya ve çatışmaya girişmeden önce kendi planlarını sunduklarını vurguladı:Kaynak son olarak, “Trump'ın geri adım atmasının ardından İran, konuyu yeniden değerlendirmeye başladı ve nihai karara vardığında arabulucuyu bilgilendirecek” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/trump-acikladi-surec-ortadogu-saatiyle-pazartesi-sabahi-baslayacak-1105465039.html
i̇ran
abd
pakistan
tahran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/07/0e/1042454090_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_dc1289312aa8f8e15bd2d9e3a72a50f6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇ran, abd, abd, donald trump, tasnim, anlaşma, teklif, pakistan, tahran
i̇ran, abd, abd, donald trump, tasnim, anlaşma, teklif, pakistan, tahran
İran: ABD'nin savaşın sona erdirilmesine ilişkin teklifi kabul edilemez şartlar içeriyor
Tasnim haber ajansının kendi kaynağına dayandırdığı haberde, ABD'nin savaşın sona erdirilmesine ilişkin teklifinin kabul edilemez şartlar içerdiği belirtildi.
Amerikan medyasında çok yakında bir mutabakat zaptının imzalanacağına dair haberler yer almasına rağmen Tahran, ABD’nin teklifine henüz resmi bir yanıt vermedi. İran'ın yarı resmi Tasnim ajansına konuşan kaynağa göre, Amerikan propagandası ABD Başkanı Donald Trump'ın ‘Özgürlük Projesi’ operasyonunun sona ermesiyle ilgili açıklamalarını haklı çıkarmayı amaçlıyor.
Konuyla ilgili bilgi sahibi olan bir kaynak, Tasnim'e demecinde İran’ın, ABD'nin son teklif metnine resmi yanıt göndermediğini belirtti.
“ABD medyasında İran ve ABD'nin savaşı sona erdirmek için tek sayfalık nihai bir anlaşmaya yakın olduğu yönünde haberler yer almasına rağmen İran, ABD’nin kabul edilemez bazı maddeler içeren son metnine henüz resmi bir yanıt vermedi” diye konuşan kaynak, Amerikan medyasında yer alan bugünkü propagandanın genelde Trump'ın son dönemdeki düşmanca eylemlerinden vazgeçmesini haklı çıkarmayı amaçladığını vurguladı ve ekledi:
Trump'ın söz konusu eylemleri baştan beri yanlıştı ve yapılmamalıydı.
Kaynak, İran'ın Pakistanlı bir aracı vasıtasıyla Amerikalılara ilettiği makul ve mantıklı 14 maddelik önerilerinin ardından, Amerikalıların yeni bir maceraya ve çatışmaya girişmeden önce kendi planlarını sunduklarını vurguladı:
İran yanıtı değerlendiriyordu, ancak Amerikalılar yine mantıksız yöntemlere başvurdu ve bu değerlendirmenin devamını geciktirdi.
Kaynak son olarak, “Trump'ın geri adım atmasının ardından İran, konuyu yeniden değerlendirmeye başladı ve nihai karara vardığında arabulucuyu bilgilendirecek” ifadelerini kullandı.