Trump 'Özgürlük Projesi' adını verdi: Süreç Ortadoğu saatiyle pazartesi sabahı başlayacak
ABD Başkanı Trump, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemileri çıkarma operasyonuna pazartesi sabahı başlayacağını duyurdu. 04.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-04T00:57+0300
00:10 04.05.2026 (güncellendi: 00:57 04.05.2026)
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda kalan tarafsız ülkelere ait gemileri kurtarmak için 'Özgürlük Projesi' başlatacağını duyurdu.
Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
İran'ın, Ortadoğu'nun ve Amerika Birleşik Devletleri'nin iyiliği için bu ülkelere, gemilerini bu kısıtlanmış su yollarından güvenli bir şekilde çıkaracağımızı, böylece işlerine özgürce ve yetkin bir şekilde devam edebileceklerini bildirdik. Özgürlük Projesi (Project Freedom) adlı bu süreç, Ortadoğu saatiyle pazartesi sabahı başlayacak.
Trump ayrıca, dünyanın dört bir yanından ülkelerin bu konuda Washington'dan yardım istediğini de sözlerine ekledi.