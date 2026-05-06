Galatasaray'da bir dönem sona eriyor. Son maçına çıkacak, eşyalarını Milano'ya gönderdi
Galatasaray'da yıldız ismin vedaya hazırlandığı öğrenildi. Milliyet'in haberine göre Arjantinli yıldız Icardi son kez RAMS Park'ta sarı-kırmızılı taraftarların...
Ligin bitimine az bir süre kala Galatasaray'ın yıldız ismi Icardi'nin veda hazırlığı yaptığı iddia edildi.Icardi veda mı edecek?Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak.Sarı-kırmızılılar, cumartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak olan maçtan galibiyetle ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.Milliyet'in haberine göre Arjantinli yıldız, son kez RAMS Park'ta sarı-kırmızılı taraftarların önüne çıkacak.Eşyalarını gönderdi mi?Haberin devamında Icardi'nin, eşyalarının bir kısmını şimdiden Milano'ya gönderdiği ve veda hazırlıklarına başladığı aktarıldı.Galatasaray tarihine geçtiMauro Icardi, Galatasaray kariyerinde 132 maçta 77 gol - 24 asistlik bir performans sergiledi.Yıldız futbolcu, şu anda kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu konumunda yer alıyor.Aşkın olayım şarkısı ile anıldıMauro Icardi'nin gollerinden sonra stadyumda çalınan, Simge Sağın'ın seslendirdiği "Aşkın Olayım" şarkısı, Galatasaray taraftarının Arjantinli yıldıza olan büyük sevgi ve tutkusunu temsil ediyordu.
mauro icardi, galatasaray, transfer

Galatasaray'da yıldız ismin vedaya hazırlandığı öğrenildi. Milliyet'in haberine göre Arjantinli yıldız Icardi son kez RAMS Park'ta sarı-kırmızılı taraftarların önüne çıkacak.
Ligin bitimine az bir süre kala Galatasaray'ın yıldız ismi Icardi'nin veda hazırlığı yaptığı iddia edildi.

Icardi veda mı edecek?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak.
Sarı-kırmızılılar, cumartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak olan maçtan galibiyetle ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
Milliyet'in haberine göre Arjantinli yıldız, son kez RAMS Park'ta sarı-kırmızılı taraftarların önüne çıkacak.
Eşyalarını gönderdi mi?

Haberin devamında Icardi'nin, eşyalarının bir kısmını şimdiden Milano'ya gönderdiği ve veda hazırlıklarına başladığı aktarıldı.

Galatasaray tarihine geçti

Mauro Icardi, Galatasaray kariyerinde 132 maçta 77 gol - 24 asistlik bir performans sergiledi.
Yıldız futbolcu, şu anda kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu konumunda yer alıyor.
Aşkın olayım şarkısı ile anıldı
Mauro Icardi'nin gollerinden sonra stadyumda çalınan, Simge Sağın'ın seslendirdiği "Aşkın Olayım" şarkısı, Galatasaray taraftarının Arjantinli yıldıza olan büyük sevgi ve tutkusunu temsil ediyordu.
