Galatasaray ile Bayern arasında Sacha Boey formülü: Kiralanacak mı düşük bonservisle yeni pazarlık mı?

Almanya basının haberine göre Galatasaray'da forma giyen Sacha Boey’in geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 05.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-05T08:24+0300

Galatasaray'da geçtiğimiz ara transferde kiralık olarak kadroya katılan Sacha Boey için gelişmeler yaşanıyor.Galatasaray’ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Fransız sağ bek için sözleşmede yer alan satın alma opsiyonunun kullanılmasının düşük ihtimal olduğu belirtildi. Sky Sports Almanca'nın haberinde, yaklaşık 15 milyon euro seviyesindeki bonservis bedelinin sarı-kırmızılı yönetim tarafından yüksek bulunduğu aktarıldı.Ancak Galatasaray’ın Boey’den tamamen vazgeçmediği vurgulandı. Yönetimin, oyuncuyu yeniden kiralama ya da daha düşük bir bonservis bedeli üzerinden FC Bayern Munich ile pazarlık yapma seçeneklerini değerlendirdiği ifade edildi.Mevcut kiralık sözleşmenin sezon sonunda sona erecek olması nedeniyle, bu aşamada Boey’in Bayern Münih’e geri dönmesi bekleniyor.24 yaşındaki oyuncu, 2023-24 sezonunda 30 milyon euro bedelle Bayern Münih’e transfer olmuş, ancak Almanya’da istediği süreleri bulamayınca 2026 Şubat ayında yeniden Galatasaray’a kiralanmıştı. Boey, bu süreçte sarı-kırmızılı formayla 16 karşılaşmada görev aldı.

