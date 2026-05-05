Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260505/galatasaray-ile-bayern-arasinda-sacha-boey-formulu-kiralanacak-mi-dusuk-bonservisle-yeni-pazarlik-1105492907.html
Galatasaray ile Bayern arasında Sacha Boey formülü: Kiralanacak mı düşük bonservisle yeni pazarlık mı?
Galatasaray ile Bayern arasında Sacha Boey formülü: Kiralanacak mı düşük bonservisle yeni pazarlık mı?
Sputnik Türkiye
Almanya basının haberine göre Galatasaray'da forma giyen Sacha Boey’in geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 05.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-05T08:24+0300
2026-05-05T08:24+0300
spor
galatasaray
almanya
sacha boey
bayern münih
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/05/1105493012_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_71f3c6bb2ee1f21286c6031c9261ac46.jpg
Galatasaray'da geçtiğimiz ara transferde kiralık olarak kadroya katılan Sacha Boey için gelişmeler yaşanıyor.Galatasaray’ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Fransız sağ bek için sözleşmede yer alan satın alma opsiyonunun kullanılmasının düşük ihtimal olduğu belirtildi. Sky Sports Almanca'nın haberinde, yaklaşık 15 milyon euro seviyesindeki bonservis bedelinin sarı-kırmızılı yönetim tarafından yüksek bulunduğu aktarıldı.Ancak Galatasaray’ın Boey’den tamamen vazgeçmediği vurgulandı. Yönetimin, oyuncuyu yeniden kiralama ya da daha düşük bir bonservis bedeli üzerinden FC Bayern Munich ile pazarlık yapma seçeneklerini değerlendirdiği ifade edildi.Mevcut kiralık sözleşmenin sezon sonunda sona erecek olması nedeniyle, bu aşamada Boey’in Bayern Münih’e geri dönmesi bekleniyor.24 yaşındaki oyuncu, 2023-24 sezonunda 30 milyon euro bedelle Bayern Münih’e transfer olmuş, ancak Almanya’da istediği süreleri bulamayınca 2026 Şubat ayında yeniden Galatasaray’a kiralanmıştı. Boey, bu süreçte sarı-kırmızılı formayla 16 karşılaşmada görev aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/genclerbirligi-volkan-demirel-ile-yollarini-ayirdi-1105489647.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/05/1105493012_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cf2eefa024e5f241edf446e2ee3f6ba6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
galatasaray, almanya, sacha boey, bayern münih
galatasaray, almanya, sacha boey, bayern münih

Galatasaray ile Bayern arasında Sacha Boey formülü: Kiralanacak mı düşük bonservisle yeni pazarlık mı?

08:24 05.05.2026
© AA / Abdülhamid HoşbaşSacha Boey
Sacha Boey - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2026
© AA / Abdülhamid Hoşbaş
Abone ol
Almanya basının haberine göre Galatasaray'da forma giyen Sacha Boey’in geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'da geçtiğimiz ara transferde kiralık olarak kadroya katılan Sacha Boey için gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray’ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Fransız sağ bek için sözleşmede yer alan satın alma opsiyonunun kullanılmasının düşük ihtimal olduğu belirtildi.
Sky Sports Almanca'nın haberinde, yaklaşık 15 milyon euro seviyesindeki bonservis bedelinin sarı-kırmızılı yönetim tarafından yüksek bulunduğu aktarıldı.
© AA / Abdülhamid HoşbaşSacha Boey
Sacha Boey - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2026
Sacha Boey
© AA / Abdülhamid Hoşbaş
Ancak Galatasaray’ın Boey’den tamamen vazgeçmediği vurgulandı.
Yönetimin, oyuncuyu yeniden kiralama ya da daha düşük bir bonservis bedeli üzerinden FC Bayern Munich ile pazarlık yapma seçeneklerini değerlendirdiği ifade edildi.
Mevcut kiralık sözleşmenin sezon sonunda sona erecek olması nedeniyle, bu aşamada Boey’in Bayern Münih’e geri dönmesi bekleniyor.
© AA / Abdülhamid HoşbaşSacha Boey
Sacha Boey - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2026
Sacha Boey
© AA / Abdülhamid Hoşbaş
24 yaşındaki oyuncu, 2023-24 sezonunda 30 milyon euro bedelle Bayern Münih’e transfer olmuş, ancak Almanya’da istediği süreleri bulamayınca 2026 Şubat ayında yeniden Galatasaray’a kiralanmıştı. Boey, bu süreçte sarı-kırmızılı formayla 16 karşılaşmada görev aldı.
Volkan Demirel - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2026
SPOR
Gençlerbirliği Volkan Demirel ile yollarını ayırdı
Dün, 22:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала