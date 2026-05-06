Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle Kızıldeniz'e doğru yola çıktı

Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak için uluslararası misyon oluşturma planları yapılırken Fransa'dan adım geldi. 06.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-06T17:07+0300

Fransa Savunma Bakanlığı, Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'ün Kızıldeniz'e doğru yola çıktığını duyurdu.Fransız uçak gemisi, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamaya yönelik uluslararası bir misyonun planlandığı bir dönemde bölgeye konuşlandırılıyor.Fransız basınında Fransa Genelkurmay Başkanlığı'na atıfla yer verilen bilgilere göre, uçak gemisi görev grubunun hareketliliği ABD'nin bölgede başlattığı askeri operasyonlarla bağlantılı değil ve tamamen savunma amaçlı.Fransa’nın amiral gemisi Charles de Gaulle’ün Kızıldeniz ve Hürmüz Boğazı hattına sevkiyatı, bölgedeki jeopolitik dengeler ve deniz güvenliği açısından kritik bir dönemece işaret ediyor.Küresel ticaretin can damarı tehlikedeCharles de Gaulle uçak gemisinin bölgeye gönderilmesinin ardındaki en temel neden, dünya enerji sevkiyatının kalbi sayılan Hürmüz Boğazı üzerindeki güvenlik riskleri. 2026 yılının ilk çeyreğinde bölgede tırmanan askeri gerilim, tanker geçişlerini durma noktasına getirmiş ve küresel petrol arzında ciddi bir kriz yaratmıştı. Fransa’nın bu adımı, 51 ülkenin katılımıyla planlanan ve deniz ulaşım hatlarını açık tutmayı hedefleyen uluslararası misyonun askeri kas gücünü oluşturuyor.Fransa'nın 'Bağımsız Hat' stratejisiFransa Genelkurmay Başkanlığı’nın sevkiyatın ABD operasyonlarından bağımsız olduğunu vurgulaması, Paris’in geleneksel stratejik özerklik politikasının bir yansıması olarak görülüyor. Fransa, Washington’ın doğrudan çatışma odaklı yaklaşımından ziyade, ticaret gemilerine eskortluk yapmayı ve seyrüsefer serbestisini savunma odaklı bir doktrinle korumayı amaçlıyor. Bu yaklaşım, bölgedeki gerilimi daha fazla tırmandırmadan güvenliği sağlama stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

