Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
Çinli uzman: ABD ve İran arasında müzakere penceresi açıldı ancak nihai anlaşma uzak
ABD ve İran arasındaki gerilimde operasyonların askıya alınmasının bir 'tansiyon düşüşü' sinyali olduğunu kaydeden Wang, kalıcı bir uzlaşıya henüz uzak... 06.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-06T14:42+0300
Çinli uzman: ABD ve İran arasında müzakere penceresi açıldı ancak nihai anlaşma uzak

14:42 06.05.2026
© AP Photo / Morteza AkhoondiIn this Sunday, July 21, 2019 photo, a speedboat of Iran's Revolutionary Guard trains a weapon toward the British-flagged oil tanker Stena Impero, which was seized in the Strait of Hormuz on Friday by the Guard, in the Iranian port of Bandar Abbas. Global stock markets were subdued Monday while the price of oil climbed as tensions in the Persian Gulf escalated after Iran's seizure of a British oil tanker on Friday.
In this Sunday, July 21, 2019 photo, a speedboat of Iran's Revolutionary Guard trains a weapon toward the British-flagged oil tanker Stena Impero, which was seized in the Strait of Hormuz on Friday by the Guard, in the Iranian port of Bandar Abbas. Global stock markets were subdued Monday while the price of oil climbed as tensions in the Persian Gulf escalated after Iran's seizure of a British oil tanker on Friday.
ABD ve İran arasındaki gerilimde operasyonların askıya alınmasının bir 'tansiyon düşüşü' sinyali olduğunu kaydeden Wang, kalıcı bir uzlaşıya henüz uzak olunduğunu dile getirdi.
Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Wang Peng, ABD ve İran arasındaki gerilimde operasyonların askıya alınmasının bir 'tansiyon düşüşü' sinyali olduğunu ancak kalıcı bir uzlaşı için henüz erken olduğunu vurguladı.

ABD ve İran arasındaki ilişkilerin geleceğini Sputnik'e değerlendiren Wang, tarafların 'kapsamlı bir nihai anlaşmaya' yakınlığı konusunda aşırı iyimser olunmaması gerektiğini belirtti.

Mevcut durumu askeri bir karşı karşıya gelişten, yoğun müzakerelerin yürütüleceği bir fırsat penceresine geçiş olarak tanımlayan Wang, operasyonların durdurulmasının gerilimi düşürmeye yönelik bir işaret olduğunu ancak bunun olgunlaşmış bir anlaşma anlamına gelmediğini ifade etti.

'Uzlaşmanın önünde dört ana engel var'

Sürecin önündeki gerçek zorlukların dört ana başlıkta toplandığını kaydeden Wang, çözüm bekleyen kritik meseleleri şu sözlerle özetledi:

"İlk olarak İran'ın nükleer kapasitesine yönelik kısıtlamalar ve uluslararası denetim mekanizmalarının nasıl tasarlanacağı sorunu duruyor. İkinci olarak ABD'nin yaptırımlarının aşamalı olarak nasıl kaldıracağı ve ne tür güvenilir garantiler sunacağı belirsizliğini koruyor."

'Bölgesel güvenlik ve iç siyaset denklemi'

Müzakere sürecinin sadece nükleer başlıkla sınırlı kalmadığına dikkat çeken Wang, Hürmüz Boğazı'ndaki durum, İran limanlarına yönelik blokajlar ve bölgesel güvenlik düzenlemelerinin de eş zamanlı olarak çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Uzlaşmanın önündeki son büyük engelin ise dış aktörler ve iç siyaset olduğunu belirten araştırmacı, "İsrail, Körfez ülkeleri ve ABD iç siyasetindeki aktörlerin olası bir tavizi kabul edip etmeyeceği kritik önemde" dedi.

Wang, tarafların çerçeve bir konsensüse yaklaşabileceğini ancak imzalanabilir, uygulanabilir ve sürdürülebilir kapsamlı bir anlaşma için hala gidilecek çok yol olduğunu sözlerine ekledi.
