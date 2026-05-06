https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/cinli-uzman-abd-ve-iran-arasinda-muzakere-penceresi-acildi-ancak-nihai-anlasma-uzak-1105537198.html

Çinli uzman: ABD ve İran arasında müzakere penceresi açıldı ancak nihai anlaşma uzak

Çinli uzman: ABD ve İran arasında müzakere penceresi açıldı ancak nihai anlaşma uzak

Sputnik Türkiye

ABD ve İran arasındaki gerilimde operasyonların askıya alınmasının bir 'tansiyon düşüşü' sinyali olduğunu kaydeden Wang, kalıcı bir uzlaşıya henüz uzak... 06.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-06T14:42+0300

2026-05-06T14:42+0300

2026-05-06T14:42+0300

dünya

asya & pasifik

abd

wang

i̇ran

hürmüz boğazı

sputnik

ortadoğu

müzakereler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/06/1105535611_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_e868ad4ba358093e1a4e83bdbe2bafe6.jpg

Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Wang Peng, ABD ve İran arasındaki gerilimde operasyonların askıya alınmasının bir 'tansiyon düşüşü' sinyali olduğunu ancak kalıcı bir uzlaşı için henüz erken olduğunu vurguladı.ABD ve İran arasındaki ilişkilerin geleceğini Sputnik'e değerlendiren Wang, tarafların 'kapsamlı bir nihai anlaşmaya' yakınlığı konusunda aşırı iyimser olunmaması gerektiğini belirtti. Mevcut durumu askeri bir karşı karşıya gelişten, yoğun müzakerelerin yürütüleceği bir fırsat penceresine geçiş olarak tanımlayan Wang, operasyonların durdurulmasının gerilimi düşürmeye yönelik bir işaret olduğunu ancak bunun olgunlaşmış bir anlaşma anlamına gelmediğini ifade etti.'Uzlaşmanın önünde dört ana engel var'Sürecin önündeki gerçek zorlukların dört ana başlıkta toplandığını kaydeden Wang, çözüm bekleyen kritik meseleleri şu sözlerle özetledi:'Bölgesel güvenlik ve iç siyaset denklemi' Müzakere sürecinin sadece nükleer başlıkla sınırlı kalmadığına dikkat çeken Wang, Hürmüz Boğazı'ndaki durum, İran limanlarına yönelik blokajlar ve bölgesel güvenlik düzenlemelerinin de eş zamanlı olarak çözülmesi gerektiğini vurguladı. Uzlaşmanın önündeki son büyük engelin ise dış aktörler ve iç siyaset olduğunu belirten araştırmacı, "İsrail, Körfez ülkeleri ve ABD iç siyasetindeki aktörlerin olası bir tavizi kabul edip etmeyeceği kritik önemde" dedi. Wang, tarafların çerçeve bir konsensüse yaklaşabileceğini ancak imzalanabilir, uygulanabilir ve sürdürülebilir kapsamlı bir anlaşma için hala gidilecek çok yol olduğunu sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/amerikan-basini-abd-ve-iran-tek-sayfalik-bir-memorandum-uzerinde-anlasmaya-yaklasti-1105530828.html

i̇ran

hürmüz boğazı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

asya & pasifik, abd, wang, i̇ran, hürmüz boğazı, sputnik, ortadoğu, müzakereler