Ege Denizi'nde gemi kazası: 8’i Türk 9 mürettebat son anda kurtarıldı

Ege Denizi’nde seyir halindeki kargo gemisi kayalıklara çarparak battı. Arnavutluk’tan Ukrayna’ya 8 bin ton soda taşıyan ve içinde 8 Türk mürettebatın... 06.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-06T15:12+0300

Ege Denizi sularında sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Arnavutluk limanından hareket ederek Ukrayna’ya doğru yola çıkan kargo yüklü gemi, Yunanistan’ın Andre Adası (Andros) açıklarında seyrederken henüz belirlenemeyen bir nedenle kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle gövdesinden ağır hasar alan gemi, kısa sürede sulara gömüldü.8 Türk denizci dev operasyonla kurtarıldıYunan Devlet Televizyonu ERT tarafından servis edilen bilgilere göre, batan gemide toplamda 9 personel bulunuyordu. Mürettebatın 8’inin Türk, birinin ise Azerbaycanlı olduğu açıklandı. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri, hızlı bir tahliye operasyonu başlattı. Denizden sağ çıkarılan 9 mürettebat, kontrol amaçlı olarak en yakın kara parçası olan Andre Adası’na götürüldü.8 bin ton soda taşıyan geminin yükü denize karıştıBatan kargo gemisinin Vanuatu bayrağı taşıdığı ve ambarlarında yaklaşık 8 bin ton soda yüklü olduğu öğrenildi. Kazanın ardından bölgede herhangi bir çevre kirliliği oluşup oluşmadığına dair incelemeler başlatıldı. Olayın meydana geldiği Andros Adası çevresinde hava şartlarının ve seyir güvenliğinin durumu, kazanın ana nedeni olarak araştırılıyor.Kargo gemisi kazasında i̇nceleme sürüyorKargo gemisi kazasıyla ilgili yerel makamlar geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Kurtarılan mürettebatın ifadelerinin alınmasının ardından kazanın kesin nedeni netlik kazanacak. Türk denizcilerin Türkiye'ye iadeleri konusunda diplomatik kanalların devrede olduğu ve sağlık kontrollerinin ardından işlemlerin tamamlanacağı belirtildi.

ert, ege denizi, vanuatu, ukrayna, yunanistan sahil güvenlik, türkiye, haberler