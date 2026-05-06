Ege Denizi'nde gemi kazası: 8’i Türk 9 mürettebat son anda kurtarıldı
Ege Denizi'nde seyir halindeki kargo gemisi kayalıklara çarparak battı. Arnavutluk'tan Ukrayna'ya 8 bin ton soda taşıyan ve içinde 8 Türk mürettebatın...
2026-05-06T15:12+0300
Ege Denizi’nde seyir halindeki kargo gemisi kayalıklara çarparak battı. Arnavutluk’tan Ukrayna’ya 8 bin ton soda taşıyan ve içinde 8 Türk mürettebatın bulunduğu gemideki can pazarı, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi. Vanuatu bayraklı gemiden kurtarılan denizcilerin Andre Adası'na tahliye edildiği bildirildi.
Ege Denizi sularında sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Arnavutluk limanından hareket ederek Ukrayna’ya doğru yola çıkan kargo yüklü gemi, Yunanistan’ın Andre Adası (Andros) açıklarında seyrederken henüz belirlenemeyen bir nedenle kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle gövdesinden ağır hasar alan gemi, kısa sürede sulara gömüldü.
8 Türk denizci dev operasyonla kurtarıldı
Yunan Devlet Televizyonu ERT tarafından servis edilen bilgilere göre, batan gemide toplamda 9 personel bulunuyordu. Mürettebatın 8’inin Türk, birinin ise Azerbaycanlı olduğu açıklandı. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri, hızlı bir tahliye operasyonu başlattı. Denizden sağ çıkarılan 9 mürettebat, kontrol amaçlı olarak en yakın kara parçası olan Andre Adası’na götürüldü.
8 bin ton soda taşıyan geminin yükü denize karıştı
Batan kargo gemisinin Vanuatu bayrağı taşıdığı ve ambarlarında yaklaşık 8 bin ton soda yüklü olduğu öğrenildi. Kazanın ardından bölgede herhangi bir çevre kirliliği oluşup oluşmadığına dair incelemeler başlatıldı. Olayın meydana geldiği Andros Adası çevresinde hava şartlarının ve seyir güvenliğinin durumu, kazanın ana nedeni olarak araştırılıyor.
Kargo gemisi kazasında i̇nceleme sürüyor
Kargo gemisi kazasıyla ilgili yerel makamlar geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Kurtarılan mürettebatın ifadelerinin alınmasının ardından kazanın kesin nedeni netlik kazanacak. Türk denizcilerin Türkiye'ye iadeleri konusunda diplomatik kanalların devrede olduğu ve sağlık kontrollerinin ardından işlemlerin tamamlanacağı belirtildi.