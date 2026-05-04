İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
8 hafta ek doğum izni için başvurular başladı
Doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılmasıyla, 8 haftalık ilave izinden yararlanmak isteyen anneler için başvurular bugün başladı. 04.05.2026, Sputnik Türkiye
12:40 04.05.2026
Çalışan annelerin uzun süredir beklediği 24 haftalık yeni doğum izni uygulamasında başvuru süreci bugün itibarıyla resmen başladı.

Başvurular başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılmasıyla 8 haftalık ilave izinden yararlanmak isteyen anneler için başvuruların bugün başladığı bildirildi.

24 haftalık süreyi tamamlamamış olanlar yararlanacak mı?

Doğum iznini tamamlamış ancak 24 haftalık süreyi doldurmamış annelerin 8 haftalık ilave izinden yararlanabildiği belirtilen açıklamada, ek düzenlemenin 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapan tüm anneleri kapsadığı vurgulandı.
Açıklamada, "Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde başvuru yapılabiliyor. 15 Mayıs Cuma günü mesai saati bitimine kadar başvurular devam edecek. Anneler, ilave izin kullanmak istediklerine ilişkin bir dilekçeyle çalıştıkları kuruma başvuruda bulunabiliyor." ifadelerine yer verildi.
