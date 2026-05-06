Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel: Zelenskiy barış yerine, tehdit dilini kullanıyor

Aslında Rusya bu konuda bir inisiyatif alıyor. Zafer kutlamaları sürecinde iyi niyet ya da olumlu bir perspektif çizmeye çalışıyor. Ancak Ukrayna tarafının da bunu kabul etmediğini görüyoruz ve bu da, ki zaten artık sahada ilerleyemeyen ya da etki gösteremeyen bir Ukrayna ordusu olduğu için, bu tarz saldırı ve tehditleri de gündeme aldığını görmek gerekiyor. Tabii bir de ateşkesi bozdu diye enformasyon amaçlı bilgi savaşlarında kullanılacak bir cephe var. Zelenskiy bunu da kullanmaya çalışıyor. Barış yerine tehdit dili kullanılıyor. Her ne kadar Rus tarafı ateşkes dese de Ukrayna bu konuda savaş ya da saldırı konusunda hala tehditlerde bulunuyor. Bu da bize savaşın sona ermeyeceğini,kolay kolay bu işin bir barış anlaşmasıyla sonuçlanmayacağını gösteriyor. 2 günlük 3 günlük ateşkeslerde bile anlaşamayan ya da bu konuda tam olarak iyi niyet gösteremeyen bir Ukrayna tarafı da var aslında. Çünkü Rusya'nın hamlesine karşılık hamle veriyor. Daha önceden bunu oturup taraflar da konuşabilir. Bu teklifi Ukrayna da yapabilirdi ama öyle bir şey gelmediği için. Bence burada büyük bir sorun var ve bu sorun bize aslında sahadaki durumu ve tarafların birbirine bakış açısını da yansıtıyor.