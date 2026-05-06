https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/dis-politika-uzmani-umur-tugay-yucel-zelenskiy-baris-yerine-tehdit-dilini-kullaniyor--1105546284.html
Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel: Zelenskiy barış yerine, tehdit dilini kullanıyor
Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel: Zelenskiy barış yerine, tehdit dilini kullanıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Lideri Putin’in Zafer günü nedeniyle ateşkes çağrısını kabul etmeyen Zelenskiy zafer gününe yönelik tehdit ifadeleri kullandı. Ateşkes çağrısının... 06.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-06T19:59+0300
2026-05-06T19:59+0300
2026-05-06T19:59+0300
görüş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098681522_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_22617c1af97a807ed881f50fda0cc3de.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’na karşı zaferinin yıldönümü olarak kutlanan 9 Mayıs Zafer Günü törenleri kapsamında 8-9 Mayıs tarihlerinde ateşkes ilan etti. Zelenskiy ise bu ateş kesi kabul etmeyerek Rusya’nın Zafer günü kutlamalarına karşı tehdit açıklamaları yaptı. Rusya tarafından yapılan ateşkes çağrısına rağmen Ukrayna’nın düzenlediği İHA saldırısında Kırım Canköy’de 5 sivil hayatını kaybetti. Zelenskiy’nin bu tutumunu değerlendiren Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel şu açıklamayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/rus-uzmanlar-kiev-kendi-sessizlik-rejimini-ihlal-etti-saldirilar-rutin-sekilde-suruyor-1105545919.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098681522_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_42d508c119d46e4132992f836504e1b3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel: Zelenskiy barış yerine, tehdit dilini kullanıyor
Rusya Lideri Putin’in Zafer günü nedeniyle ateşkes çağrısını kabul etmeyen Zelenskiy zafer gününe yönelik tehdit ifadeleri kullandı. Ateşkes çağrısının ardından Ukrayna tarafından Kırım Canköy’e yapılan saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti. Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel Zelenskiy’nin barıştan yana olmadığını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’na karşı zaferinin yıldönümü olarak kutlanan 9 Mayıs Zafer Günü törenleri kapsamında 8-9 Mayıs tarihlerinde ateşkes ilan etti.
Zelenskiy ise bu ateş kesi kabul etmeyerek Rusya’nın Zafer günü kutlamalarına karşı tehdit açıklamaları yaptı. Rusya tarafından yapılan ateşkes çağrısına rağmen Ukrayna’nın düzenlediği İHA saldırısında Kırım Canköy’de 5 sivil hayatını kaybetti.
Zelenskiy’nin bu tutumunu değerlendiren Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel şu açıklamayı yaptı:
Aslında Rusya bu konuda bir inisiyatif alıyor. Zafer kutlamaları sürecinde iyi niyet ya da olumlu bir perspektif çizmeye çalışıyor. Ancak Ukrayna tarafının da bunu kabul etmediğini görüyoruz ve bu da, ki zaten artık sahada ilerleyemeyen ya da etki gösteremeyen bir Ukrayna ordusu olduğu için, bu tarz saldırı ve tehditleri de gündeme aldığını görmek gerekiyor. Tabii bir de ateşkesi bozdu diye enformasyon amaçlı bilgi savaşlarında kullanılacak bir cephe var. Zelenskiy bunu da kullanmaya çalışıyor. Barış yerine tehdit dili kullanılıyor. Her ne kadar Rus tarafı ateşkes dese de Ukrayna bu konuda savaş ya da saldırı konusunda hala tehditlerde bulunuyor. Bu da bize savaşın sona ermeyeceğini,kolay kolay bu işin bir barış anlaşmasıyla sonuçlanmayacağını gösteriyor. 2 günlük 3 günlük ateşkeslerde bile anlaşamayan ya da bu konuda tam olarak iyi niyet gösteremeyen bir Ukrayna tarafı da var aslında. Çünkü Rusya'nın hamlesine karşılık hamle veriyor. Daha önceden bunu oturup taraflar da konuşabilir. Bu teklifi Ukrayna da yapabilirdi ama öyle bir şey gelmediği için. Bence burada büyük bir sorun var ve bu sorun bize aslında sahadaki durumu ve tarafların birbirine bakış açısını da yansıtıyor.