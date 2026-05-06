Çin’den Japonya'ya: İşbirliği bahanesiyle bölgeye askeri güç gönderip füze ateşliyorlar

Çin, Japonya'nın, ABD ile Filipinler'in düzenlediği Balikatan askeri tatbikatı sırasında Filipin topraklarından orta menzilli füze fırlatmasını eleştirdi. Çin... 06.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-06T18:23+0300

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.Japonya'nın bir zamanlar 'Filipinler ve diğer Güneydoğu Asya ülkelerini işgal ederek sömürge yönetimleri kurduğunu, bu sebeple tarihsel sorumluluğu bulunduğunu' belirten Sözcü Lin, "Kendi tarihsel suçlarıyla hesaplaşmayı başaramayan Japonya, bir de güvenlik işbirliği bahanesiyle bölgeye askeri güç gönderiyor ve orada saldırı füzeleri ateşliyor" ifadesini kullandı.Lin, Japonya'nın son dönemde yalnızca savunmaya odaklı politikasına ve bu konudaki ulusal ve uluslararası yasalara aykırı adımlar attığını, Filipinler'deki faaliyetlerin de Japonya'daki sağ kanat güçlerin ülkeyi hızla yeniden askerileştirmeye yönelik bu hamlelerinin yeni bir örneği olduğunu savundu.‘Japonya’da neo-militarizm yükseliyor’‘Tarih eğitimindeki eksiklikler, tarihe dair temelden yanlış görüşlerle birleşen yeniden silahlanma ve savaşa hazırlık stratejilerinin Japonya'da neo-militarizmin yükselişine yol açtığını ve bunun bölgesel barışı ve istikrarı tehdit ettiğini' söyleyen Lin, Tokyo yönetimine kendi askeri saldırganlık geçmişiyle derin bir hesaplaşma yaparak askeri ve güvenlik alanlarında ihtiyatlı davranmaya çağırdı.Japonya'nın ABD-Filipinler askeri tatbikatına katılımıABD ile Filipinler'in düzenlediği Balikatan askeri tatbikatı, bu yıl 20 Nisan-8 Mayıs'ta, Güney Çin Denizi çevresindeki kuzey ve batı bölgelerinde düzenleniyor.İki ülkenin yanı sıra Avustralya, Yeni Zelanda, Fransa ve Kanada'dan 17 bin askerin yer aldığı tatbikata Japonya, 3 savaş gemisi, 2 uçak ve 1400 muharip personeliyle katıldı.Japon güçleri, tatbikat sırasında bugün 'Tip-88' sınıfı karadan denize güdümlü füzenin test fırlatışını yaptı. Filipin topraklarından yapılan fırlatışı, iki ülke savunma bakanları da sahada izledi.

