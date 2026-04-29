https://anlatilaninotesi.com.tr/20260429/cinli-uzman-cin-japonya-savasi-halinde-abd-usleri-iranin-korfezde-vurdugu-usler-gibi-ilk-hedef-olur-1105375700.html
Çinli uzman: Çin-Japonya savaşı halinde ABD üsleri, İran’ın Körfez’de vurduğu üsler gibi ilk hedef olur
Sputnik Türkiye
Çinli askeri uzman Çiu Şiçing, Japonya’nın ABD üslerine yönelik harcamaları artırma kararının, Washington’ın birinci ada zincirinden çekilmesinden duyulan... 29.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-29T18:07+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/13/1086001747_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_eb3a2ec3bae12abbcf10f36b73a86e19.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/13/1086001747_120:0:840:540_1920x0_80_0_0_a23e38ba5773a659222cab205c91df06.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
japonya, abd, askeri üs, çin, i̇ran, basra körfezi, rusya, güvenlik, washington, tokyo
Çinli askeri uzman Çiu Şiçing, Japonya’nın ABD üslerine yönelik harcamaları artırma kararının, Washington’ın birinci ada zincirinden çekilmesinden duyulan korkunun sonucu olduğunu belirtti.
Çinli askeri uzman Çiu Şiçing, Japonya’nın kendi topraklarındaki ABD askeri üslerine yönelik harcamaları artırma kararını Sputnik’e değerlendirdi.
Şiçing, Çin-Japonya çatışması halinde, Japonya’daki ABD üslerinin ilk hedefler arasında yer alacağını, Çin ile İran arasındaki güç farkı düşünüldüğünde, bu üslerin “hayatta kalma şansının pratik olarak sıfır” olacağını ifade etti.
Tokyo’nun 2026 yılı için ‘dostluk bütçesi’ (ABD birliklerinin konuşlanma maliyetlerini finanse etmeye yönelik bütçe) kapsamında, Japonya’daki Amerikan üslerinin altyapısının 'daha dayanıklı' hale getirilmesi için ek maliyetleri üstlenme kararı, ince hesaplanmış adımların sonucudur.
Uzman, Japonya’nın, uzun yıllar dayandığı güvenlik şemsiyesini kaybetmekten ve ABD’nin birinci ada zincirinden erken çekilmesinden endişe ettiğini vurguladı:
Japonya, daha önce dayandığı güvenlik garantilerini kaybetmekten ve ABD’nin birinci ada zincirinden zamanından önce çekilmesinden korkuyor. Böyle bir durumda Japonya, Çin ve Rusya’nın baskısıyla baş başa kalmaktan endişe duyuyor.
Şiçing, Tokyo’nun bu endişelerinin yersiz olmadığını, zira olası bir çatışmada ABD üslerinin ilk hedef haline geleceğini ve bu üslerin sonunun İran’ın vurduğu üslerden daha kötü olacağını belirtti:
Modern savaş teknolojilerine vakıf herhangi bir askeri uzman aynı sonuca varacaktır: Çin ile Japonya arasında bir çatışma çıkması halinde, Japonya’daki Amerikan üslerinin yüksek değerli hedefleri ve personeli, tıpkı bu yıl mart ayında İran’ın, Basra Körfezi bölgesindeki Amerikan üslerine yönelik saldırısında olduğu gibi, ilk saldırı dalgasının hedefi olacaktır. Çin ile İran’ın gerçek askeri kapasitesi arasındaki büyük fark dikkate alındığında, Japonya’daki ABD üslerinin hayatta kalma şansı neredeyse hiç olmayacaktır.
Çinli uzman, Tokyo’nun üsleri güçlendirme için yapacağı milyarlarca dolarlık harcamanın, son tahlilde Washington’ın soğukkanlı jeostratejik hesaplarının önüne geçemeyeceği görüşünü dile getirdi:
Bana göre, nihayetinde Japonya’nın üsleri tahkim etmeye dönük harcamaları, Amerikalıların pragmatik değerlendirmelerinden da ağır basmayacaktır. ABD, kuvvetlerini ikinci ada zincirine yeniden konuşlandıracak. Bu da ABD’ye daha geniş bir manevra alanı sağlayacak ve savaşın gidişatına göre ya savaşı sürdürme ya da barış yapma imkanı tanıyacaktır.
Şiçing, Çin’in savunma stratejisine ilişkin değerlendirmesinde ise şu ifadeleri kullandı:
Çin, deniz ve hava kuvvetlerini güçlendirme temposunu düşürmeyecek. Güçlü bir donanma ve hava kuvveti, güvenliğin en iyi garantisidir.