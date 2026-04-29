https://anlatilaninotesi.com.tr/20260429/cinli-uzman-cin-japonya-savasi-halinde-abd-usleri-iranin-korfezde-vurdugu-usler-gibi-ilk-hedef-olur-1105375700.html

Çinli uzman: Çin-Japonya savaşı halinde ABD üsleri, İran’ın Körfez’de vurduğu üsler gibi ilk hedef olur

Çinli uzman: Çin-Japonya savaşı halinde ABD üsleri, İran’ın Körfez’de vurduğu üsler gibi ilk hedef olur

Sputnik Türkiye

Çinli askeri uzman Çiu Şiçing, Japonya’nın ABD üslerine yönelik harcamaları artırma kararının, Washington’ın birinci ada zincirinden çekilmesinden duyulan... 29.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-29T18:07+0300

2026-04-29T18:07+0300

2026-04-29T18:07+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/13/1086001747_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_eb3a2ec3bae12abbcf10f36b73a86e19.png

Çinli askeri uzman Çiu Şiçing, Japonya’nın kendi topraklarındaki ABD askeri üslerine yönelik harcamaları artırma kararını Sputnik’e değerlendirdi.Şiçing, Çin-Japonya çatışması halinde, Japonya’daki ABD üslerinin ilk hedefler arasında yer alacağını, Çin ile İran arasındaki güç farkı düşünüldüğünde, bu üslerin “hayatta kalma şansının pratik olarak sıfır” olacağını ifade etti.Uzman, Japonya’nın, uzun yıllar dayandığı güvenlik şemsiyesini kaybetmekten ve ABD’nin birinci ada zincirinden erken çekilmesinden endişe ettiğini vurguladı:Şiçing, Tokyo’nun bu endişelerinin yersiz olmadığını, zira olası bir çatışmada ABD üslerinin ilk hedef haline geleceğini ve bu üslerin sonunun İran’ın vurduğu üslerden daha kötü olacağını belirtti:Çinli uzman, Tokyo’nun üsleri güçlendirme için yapacağı milyarlarca dolarlık harcamanın, son tahlilde Washington’ın soğukkanlı jeostratejik hesaplarının önüne geçemeyeceği görüşünü dile getirdi:Şiçing, Çin’in savunma stratejisine ilişkin değerlendirmesinde ise şu ifadeleri kullandı:

japonya

abd

çin

i̇ran

basra körfezi

rusya

washington

tokyo

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

japonya, abd, askeri üs, çin, i̇ran, basra körfezi, rusya, güvenlik, washington, tokyo